Joker: disponibile online la sceneggiatura del film

Sta iniziando la stagione dei premi e aspettiamo trepidanti le nomination, soprattutto quelle agli Oscar. Uno dei film che, con ogni probabilità, sarà tra i favoriti nelle varie premiazioni e nelle diverse categorie è Joker di Todd Phillips. Per permettere a chi voterà le varie categorie di avere una visione più completa possibile per rendere più facile e trasparente la votazione sono state inviate copie della sceneggiatura ai vari membri dell’Academy e ora queste sceneggiature sono disponibili anche per il grande pubblico. Anche voi potete leggere la sceneggiatura originale a questo link.

La sceneggiatura di Joker è stata scritta dal regista Todd Phillips e da Scott Silver e, ovviamente, ha subito delle modifiche che hanno contribuito alla realizzazione del montaggio finale del film. Quella che potete leggere al link di cui sopra è la sceneggiatura originale e, sicuramente, troverete diverse differenze rispetto al montaggio finale, come è già stato evidenziato da diversi fan. Nella sceneggiatura, infatti, mancano alcune scene, diventate iconiche, che sono state totalmente improvvisate sul set da Joaquin Phoenix.

Phillips e Silver hanno da poco rilasciato una intervista al giornale Deadline (che potete leggere al seguente link) dove cercano di rispondere ad alcune domande circa lo script originale pubblicato online.

“Credo che molte differenze sull’interpretazione del film sia connesse agli spettatori. Ho notato che gli spettatori sono stati molto coinvolti circa l’idea di cosa Arthur stesse scrivendo sul suo notebook. L’aspetto peggiore delle malattie mentali è che le persone che ti circondano si aspettano che ti comporti come se non ne fossi affetto. Questo è comune a molte persone che hanno sofferto di disturbi mentali e hanno visto un po’ di loro stessi nel film, o in Arthur, o nella sua esperienza. Moltissime persone mi hanno inviato email o interagito con me via Instagram dicendo ‘quel passaggio esprime esattamente come mi sento‘”.

Il nuovo e controverso film della DC ha già portato a casa diverse nomination nelle scorse settimane in diverse categorie degli Academy Awards tra cui Make-up e Hairstylist e Best Original Score. Il film ha poi avuto quattro nomination ai Golden Globes all’inizio del mese e agli Screen Actors Guild Awards.