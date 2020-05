Joker, la statua di Blitzway e Prime 1 Studio

Joker tratto dall’omonimo film interpretato da Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista, è la nuovissima statua annunciata in queste ore nata dalla collaborazione per questo secondo lavoro di Blitzway e Prime 1 Studio. I preordini per l’acquisto apriranno il 14 maggio e come sempre sarà un’edizione super limitata con pochissimi pezzi distribuiti in tutto il mondo.

La possente statua raggiungerà un’altezza di ben 70.2 cm, una larghezza di 35 cm, con una profondità di 38.2 cm e con un peso di ben 15 kg. La statica farà parte della linea Museum Masterline e sarà realizzata per la maggior parte in resina, mentre gli abiti saranno realizzati in tessuto misto.



Specifiche tecniche:

Due coppie di mani intercambiabili

Giacca elegante su misura progettata per essere regolata liberamente

Nove oggetti di scena removibili tra cui: una pistola, una bacchetta magica di fiori, un libro di scherzi, una borsa, un topo, un’insegna rotta, un poster “Non dimenticare di sorridere” e una carta di immagini

Diversi accessori e oggetti di scena iconici realizzati con estrema precisione

Una base progettata in modo realistico da una delle scene più iconiche del film



Un bonus pre-ordine: La maschera da clown

Il film narra le origini del più iconico villain di sempre; il regista Todd Philips ci racconta le disaventure di Arthur Fleck (interpretato da Joaquin Phoenix), un attore comico fallito che vaga per le strade della città di Gotham mentre lavora vestito da clown. Fleck ignorato dalla società, inizierà una lunga, lenta e progressiva discesa verso gli abissi della follia, fino e diventare una delle peggiori menti criminale della storia: il Joker.

La statua di Joker sarà in preordine sul sito di Prime 1 Studio dal 14 maggio al prezzo di 1,299.00 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da Aprile a Giugno 2021.