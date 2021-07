Jujutsu Kaisen 0: il character design di Zenin Maki, Inumaki Toge e Panda

L’account Twitter ufficiale di Jujutsu Kaisen 0, il film adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte (Tōkyō Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō) di Gege Akutami, pubblicato in Italia dalla Planet Manga insieme alla serie principale di Jujutsu Kaisen, previsto in Giappone il 24 dicembre 2021, dopo aver svelato il character design di Yuta Okkotsu, ora ha pubblicato le prime immagini degli altri studenti del primo anno dell’Istituto delle Arti Occulte di Tokyo, ovvero Zenin Maki, Inumaki Toge e Panda.

Jujutsu Kaisen 0: gli altri studenti del primo anno

Maki, Toge e Panda sono i primi compagni che Yuta, dopo essere stato salvato da Gojo, incontra quando inizia a frequentare l’Istituto delle Arti Occulte di Tokyo.

Come ben sappiamo Maki è originaria della famiglia Zenin e ha lasciato la famiglia per dimostrare che, sebbene è dotata di poca energia maledetta, è in grado di diventare forte e di prendersi la sua rivincita contro di essa.

Toge è un discendente della famiglia Inumaki e da essa ha ereditato la rara e potente tecnica della parola maledetta.

Panda, come chi ha seguito la serie principale sa, non è un vero panda, ma un cadavere maledetto mutato creato dal preside Masamichi Yaga e suo migliore esperimento.

Jujutsu Kaisen 0: a proposito del film

Jujutsu Kaisen 0 è l’adattamento del manga Jujutsu kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte, i cui singoli capitoli erano stati pubblicati da Gege Akutami sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017. In seguito, visto il successo della serie principale, sono stati raccolti nel manga prequel edito in Italia dalla Planet Manga:

In un volume ricco di colpi di scena, il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha!. Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

Per quanto riguarda la produzione del film, lo Studio MAPPA torna dall’anime principale insieme al resto dello staff e del cast. Seong-Hu Park (The God of High School) è accreditato come regista del film mentre Hiroshi Seko (Dorohedoro) si occuperà delle sceneggiature. Il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu).

In attesa dell’uscita del film recuperate il manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte disponibile su Amazon!