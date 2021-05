Jujutsu Kaisen 149: il legame fra Maki e Toji

Jujutsu Kaisen 149 ha creato una connessione tra Maki Zenin e Tojo Fushiguro, che abbiamo visto per la prima volta durante l’arco che ha esplorato il passato di Gojo. Da allora, sappiamo bene quanto fosse pericoloso. Non solo aveva una forza e un’agilità quasi sovrumane, ma la sua conoscenza del mondo di Jujutsu Kaisen grazie ai suoi legami con la famiglia Zenin lo ha aiutato a diventare un killer efficiente al punto da creare problemi anche a Satoru Gojo. E ora sembra che Maki Zenin sia sulla stessa strada…

Jujutsu Kaisen 149: Maki, Toji e l’energia demoniaca

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 149.

Jujutsu Kaisen 149 ha messo Maki a durissima prova. Il capitolo precedente della serie l’ha vista tentare di sconfiggere suo padre, fallendo, ma ora le cose sono cambiare perché Maki sembra assomigliare molto a Toji, come si evince dagli sviluppi più recenti.

In Jujutsu Kaisen 149 Mai salva sua sorella usando la sua tecnica maledetta per creare una nuova spada per Maki a costo della sua stessa vita. A causa della natura dell’energia maledetta, era come se Maki e Mai fossero due facce della stessa medaglia. Con la morte di Mai, tuttavia, Maki si è evoluta in una forma più completa. Mentre Maki si trova di fronte a suo padre, Ogi Zenin guarda sua figlia, ma vede solo il volto mortale di Toji.

Toji è uno dei personaggi più caotici della serie e ha anche causato molteplici danni durante l’arco dell’incidente di Shibuya, perfino molto tempo dopo la sua morte. Come Maki, Toji non aveva alcuna energia maledetta. Ora Maki ha accesso all’energia maledetta, e sembra che il suo futuro assomiglierà molto a quello di Toji, da qui in avanti.

Il manga di Jujutsu Kaisen è giunto al volumetto numero 8 qui da noi in Italia, dove è distribuito da Planet Manga. Potete trovare il volumetto prequel L’istituto di arti occulte. Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. Oscurità abbagliante (Vol. 0) qui su Amazon. Per quanto riguarda invece l’anime di Jujutsu Kaisen, potete trovare tutte le puntate della prima stagione qui su Crunchyroll, dove potrete gustarvele in modo del tutto legale e gratuito.