Jujutsu Kaisen: trailer e mese di uscita dell’anime

Sul suo sito web ufficiale è apparso il primo trailer di Jujutsu Kaisen, serie anime ispirata all’omonimo manga di Gege Akutami, che annuncia anche che la serie debutterà il prossimo ottobre – senza ancora una data precisa – su MBS e TBS nel contenitore Super Animeism e andrà in onda ogni Sabato alle ore 1:25 del mattino.

Eccovi il trailer:

La serie anime di Jujutsu Kaisen è realizzato dallo Studio Mappa (Terror in Resonance) e nello staff figurano Sunghoo Park (The God of High School) alla regia, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) alle sceneggiature, Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) al character design ed il trio formato da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama alla colonna sonora.

Jujutsu Kaisen di Gege Akutami è in corso di serializzazione in Giappone dal marzo del 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump mentre in Italia è edito da Planet Manga con il titolo Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight con due volumi all’attivo.

Eccovi una sinossi: