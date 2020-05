Planet Manga sconta 10 nuovi titoli in digitale

Panini Comics continua ad ampliare la sua offerta di volumi in formato digitale aggiungendo ben 10 nuovi titoli del suo ricchissimo catalogo Planet Manga.

Da lunedì 11 a domenica 24 maggio, infatti, Panini Comics propone in digitale una selezione di 10 titoli, alla cifra di 0,99€ e 4,99€: un mix per tutti i gusti, che offre ai lettori la possibilità di scoprire le migliori storie direttamente dall’universo Planet Manga ed avvicinarsi a uno dei generi più amati dai lettori di tutto il mondo.

Eccovi la selezione di titoli proposti che vanno dagli shojo agli shonen con alcuni best seller e anche due grandi classici del sensei Jiro Taniguchi:

Hyokoi 1-7

Bakuman 1-7

Nurarihyon No Mago (Signori dei mostri) 1-10

D.Gray Man 1-3

Tokyo Esp 1-16

Triage X 1-18

Highschool of the dead color 1-7

Blood Lad 1-17

L’olmo (4,99€)

Allevare un cane (4,99€)

Ricordiamo che Panini Comics aveva già reso disponibili, fra gratuiti e scontati, oltre 60 volumi del suo catalogo di produzioni italiane fra cui i best seller Contro Natura di Mirka Andolfo e Nomen Omen – per tutti i dettagli cliccate QUI – e oltre 30 titoli Marvel del suo vastissimo catalogo – per tutti i dettagli cliccate QUI – sempre in formato digitale, per un mix di storie antologiche e saghe imprescindibili per offrire ai lettori la possibilità di riscoprire alcune perle della Casa delle Idee fra cui i numeri uno dei Marvel Collection – volumi collettori delle testate mensili, dedicati ai supereroi e ai personaggi più amati fra cui Spider-Man, Daredevil, Deadpool, gli Avengers ma anche X-Men, Thanos e Guardiani della Galassia – e gli antologici Io sono… perfetti entry point per scoprire i personaggi attraverso le loro apparizioni più iconiche.

Prosegue inoltre sullo shop online del suo sito ufficiale la promozione che offre le spese di spedizione gratuite per ordini superiori ai 15 € fino al 31 maggio.

