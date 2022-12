Shueisha annuncia quando e dove seguire l’evento del Jump Festa ’23, per la prima volta in diretta per tutti gli spettatori non giapponesi mediante il canale ufficiale YouTube di Shonen Jump (disponibile qui).

Jump Festa ’23: quando e dove seguire l’evento in diretta

L’evento si svolgerà il 17 e 18 dicembre 2022 e, come ogni anno, presenterà ricche novità, mostre artistiche e spettacoli dedicati alle opere marchiate Shueisha. Gli stessi mangaka sfrutteranno l’occasione per salutare i propri fedeli appassionati.

Il Jump Festa ’23 si comporrà di tre stage principali, ovvero il Jump Super Stage, Jump Super Stage EX, Jump Studio NEO, e saranno disponibile in diretta nei seguenti orari (indicati col fuso orario italiano) e nelle seguenti modalità:

Il Jump Super Stage sarà disponibile anche con sottotitoli in inglese per la proiezione di videoclip e per le performance live dei doppiatori. Inoltre gli interpreti simultanei tradurranno in inglese le presentazioni. Il Super Stage EX sarà disponibile con sottotitoli in inglese. Il Jump Studio NEO, invece, non riceverà supporto in inglese, ma sarà comunque visibile in diretta.

Locandina del Jump Festa '23

Jump Super Stage – Sabato 17 dicembre 2022:

03:15 – 03:55: Black Clover;

04:45 – 05:25: Jujutsu Kaisen;

06:10 – 06:50: New Prince of Tennis;

07:35 – 08:15: Boruto e Naruto;

09:00 – 9:30: My Hero Academia.

Jump Super Stage – Domenica 18 dicembre 2022:

03:15 – 03:55: SPYxFAMILY;

04:45 – 05:25: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba;

06:10 – 06:50: Dr. Stone;

07:35 – 08:15: Chainsaw Man;

09:00 – 9:30: One Piece.

Le presentazioni del Jump Super Stage EX si svolgeranno di sabato e saranno dedicate alle seguenti serie e al seguente fuso orario italiano:

11:00 – 11:40: Bleach;

11:40 – 12:20: Kuroko’s Basketball;

12:20 – 13:00: Haikyu!!.

Infine, in merito al Jump Studio NEO, ecco, allo stesso modo, fuso orario italiano e suddivisione delle presentazioni:

Jump Studio NEO – Sabato 17 dicembre 2022:

01:30 – 02:00: Mission: Yozakura Family;

02:30 – 03:00: Moriarty the Patriot;

03:30 – 04:00: Undead Unluck;

04:30 – 05:00: Chained Soldier;

05:30 – 06:00: Hokkaido Gals Are Super Adorable!;

06:30 – 07:00: Me & Roboco;

07:30 – 08:00: World Trigger;

08:30 – 09:00: Dark Gathering.

Jump Studio NEO – Domenica 18 dicembre 2022:

02:30 – 03:00: Ron Kamonohashi: Deranged Detective;

03:30 – 04:00: Ayakashi Triangle;

04:30 – 05:00: Too Cute Crisis;

05:30 – 06:00: Rurouni Kenshin;

06:30 – 07:00: Hell’s Paradise: Jigokuraku;

07:30 – 08:00: Blue Exorcist;

08:30 – 09:00: Mashle.

