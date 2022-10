Finalmente abbiamo la data di debutto di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, il nuovo anime ispirato alle storie horror di Junji Ito, autore di innumerevoli storie spaventose che hanno permeato le coscienze dei fan di manga e anime. L’anime arriverà su Netflix e nel frattempo possiamo goderci l’ultimo video postato dal sito ufficiale della serie, che ne rivela la sigla di apertura, una breve clip e lo staff.

Una clip di Junji Ito Maniac: Tales of the Macabre rivela la data di debutto

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre sarà disponibile dal 19 gennaio 2023 su Netflix in tutto il mondo. Includerà 20 storie tratte dall’opera di Ito che saranno quindi animate per la prima volta. Tra le storie incluse i manga Tomie, Sōichi, The Hanging Balloons, Ice Cream Bus, Bohyō no Machi (Gravetown), Zōsho Genei (Library of Illusions) e Kubi no Nai Chōkoku (Headless Statue).

Shinobu Tagashira, regista del precedente anime televisivo Junji Ito “Collection”, torna come regista e character designer. Anche Kaoru Sawada torna da Junji Ito “Collection” come sceneggiatore. Yuki Hayashi compone le musiche e Hozumi Gōda è il direttore del suono. La serie è animata dallo Studio DEEN.

Per quanto riguarda il cast vocale abbiamo Ryotaro Okiayu come Sonohara, Sara Matsumoto farà Tomoki, Takatsugu Chikamatsu sarà Ice Cream Man, Ryohei Kimura è Tsuyoshi Yoshikawa, M.A.O sarà Kaoru Yoshikawa, Aya Uchida darà la voce a Izumi Murakami, Yuki Kaji farà Goro Shinozaki, Tomoe Hanba è la voce di Koko Shinozaki, Fumiko Orikasa farà Rumi e Takashi Kondo sarà Shimada. Tra gli altri attori anche Hisako Kanemoto come Sayoko, Yoko Hikasa sarà Chiemi, Natsumi Takamori farà Kuriko, Takahiro Sakurai è Kazuya Hikizuri, Romi Park farà Kiko, Hajime Iijima è Shigoro, Risa Shimizu è Narumi, Ayaka Asai è Hitoshi, Tomoko Kaneda farà Misako, Riho Sugiyama vestirà i panni di Kazuko Morinaka, Daisuke Kishio è Shinya Shiraishi, Iori Nomizu è Kagumi Fujino, Rie Suegara dà voce a Tomie, Yumiri Hanamori è Tsukiko Izumisawa, Taku Yashiro è Yamazaki, Tomokazu Sugita è Tachi, Hiroyuki Yoshino farà Kimata, Yuji Mitsuya sarà Soichi, Yoshimasa Hosoya dà voce a Koichi, Yuka Saito è Sayuri, Yutaka Aoyama è Tagaisu e Hiro Shimono è Oshikiri.

Qui sotto la clip, che ci presenta la sigla di apertura intitolata Paranoid di MADKID .