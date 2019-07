Jurassic World 3 celebrerà tutti i film della saga

Il regista del terzo ed ultimo capitolo di Jurassic World promette che il finale renderà omaggio a tutti i film della saga.

C’è tanta curiosità nei confronti del terzo capitolo della trilogia di Jurassic World, ed il sesto ed ultimo capitolo della longeva saga cinematografica ambientata nell’universo di Jurassic Park. Il regista Colin Trevorrow anticipa cosa aspettarsi dal grande epilogo in arrivo nell’estate del 2021.

Jurassic World 3 chiuderà quanto raccontato in Jurassic World e Jurassic World: Il Regno Distrutto, la nuova trilogia con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ma secondo Trevorrow, rappresenterà una chiusura per l’intero franchise fino a qui: “Il terzo capitolo di Jurassic World celebrerà tutti i film della saga, non posso confermare la presenza degli attori della trilogia originale nell’ultimo film, ma sarò onesto: niente mi renderebbe più felice ed emozionato di poter lavorare con tutti loro.” Benché non sia stata divulgata ancora una sinossi ufficiale, qualche informazione sulla trama è possibile estrapolarla dalle parole di Chris Pratt, interprete di Owen: “Quando mi hanno spiegato cosa volevano fare con il terzo film… sono rimasto elettrizzato! Davvero, non riesco a credere che intendono girare una storia del genere! Riuscire a riprendere ciò che si vede nelle battute finali di Jurassic World: Il Regno Distrutto, era davvero ambizioso, ma hanno trovato un modo per farlo. Sapete, Isla Nublar è esplosa, i dinosauri sono in fuga, e anche la tecnologia per crearli è là fuori… insomma, come influenzerà tutto ciò la vita sulla Terra? Per scoprirlo ci spostiamo un po’ in là nel futuro e ci troviamo davanti ad una situazione che vi farà dire… “Oh, cacchio! Colin Trevorrow ci sta mettendo l’anima in questo film, e credetemi sarà davvero epico!”

È lecito aspettarsi quindi un flashforward tra la fine del secondo e l’inizio del terzo capitolo che chiuderà tutto quanto fatto fin qui… ma aprire anche nuove strade per il futuro: “La storia potrebbe proseguire anche oltre, ma sono il tipo di persona che pensa ad un film alla volta, quindi ora tutta la mia attenzione è esclusivamente rivolta alla realizzazione del terzo capitolo.”

Le riprese di Jurassic World 3 cominceranno la prossima primavera, il film sarà nei cinema l’11 giugno 2021.