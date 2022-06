Ci sono saghe destinate a rimanere nella storia dell’intrattenimento, e Jurassic Park è una di quelle che ce l’ha fatta più di tutte le altre. Una serie davvero immortale che, dal suo debutto nel 1993 con la pellicola di Steven Spielberg, non ha mai smesso di regalare emozioni ai fan di tutto il mondo. Con Jurassic World il mondo sta assistendo a un nuovo franchise davvero spettacolare, con film campioni d’incassi che diventano in poco tempo dei veri e propri fenomeni culturali.

Il 2022 è l’anno di Jurassic World – Il Dominio: nuovo avvincente capitolo di una saga ricca di azione e che vanta un cast con nomi del calibro di Chris Pratt, Laura Dern e Jeff Goldblum. Come celebrare l’arrivo di questo nuovo film? Abbiamo selezionato per voi una serie di gadget davvero eccezionali, perfetti per tutti gli amanti dei dinosauri e del fantastico mondo di Jurassic World. Pronti?

I migliori gadget di Jurassic World

T-Shirt Jurassic Park

Partiamo con un grande classico: la T-Shirt di Jurassic Park, un vero e proprio must per tutti gli amanti della saga. Realizzata in cotone e con un design immediatamente riconoscibile, questa maglietta è prodotta con licenza ufficiale ed è divenuta con gli anni un’icona che non ha certo bisogno di spiegazioni. Disponibile in varie taglie e perfetta sia per uomo che per donna.

VEDI SU AMAZON

Funko Pop Jurassic World

Potevano forse mancare i Funko Pop? Abbiamo selezionato i più spettacolari, alcuni raffiguranti i protagonisti dei film e uno dedicato al dinosauro più temibile dell’intera saga. Disponibili per il preordine su Amazon, questi Funko sono sempre l’idea regalo perfetta per chi ama collezionare gadget così unici nel loro genere.

VEDI SU AMAZON – Funko Pop Owen Grady

VEDI SU AMAZON – Funko Pop Ian Malcolm

VEDI SU AMAZON – Funko Pop Dr. Sattler

VEDI SU AMAZON – Funko Pop Ghost

Jurassic Park Kit Legacy

Passiamo poi a un altro gadget eccezionale, forse l’idea regalo perfetta per ogni amante di Jurassic Park. Questo fantastico Kit comprende infatti tutta una serie di chicche per i veri fan come stickers, cartoline, una mappa del parco e molto altro. Il tutto realizzato con licenza ufficiale, per un prodotto adatto a ogni collezionista degno di questo nome.

VEDI SU AMAZON

Jurassic World 3D Puzzle

Negli ultimi anni i puzzle in tre dimensioni hanno letteralmente spopolato, e non poteva certo mancare qualcosa anche a tema Jurassic World. Il puzzle perfetto per gli amanti dei dinosauri, con tutta la garanzia di qualità firmata Ravensburger a dar vita a un’idea regalo originale e dal sicuro impatto.

VEDI SU AMAZON

UNO

Non poteva mancare neanche un’edizione esclusiva del gioco di carte più amato e odiato al mondo: la versione di UNO di Jurassic Park è l’idea perfetta per trascorrere una serata tra amici, con tutte le carte che già conosciamo impreziosite da un design a tema davvero unico. Non male, vero?

VEDI SU AMAZON

Costumi Rubie’s

Se parliamo di costumi, sono pochissimi i brand che possono fare concorrenza a Rubie’s: un vero e proprio colosso del settore, che offre qualcosa di molto interessante anche per i fan del mondo dei dinosauri. In primis troviamo un costume da dinosauro gonfiabile per adulti, che è sempre un’idea regalo divertente per rendere qualsiasi festa ancora più movimentata. Per i più piccoli troviamo invece due costumi realizzati con licenza ufficiale Jurassic World, uno da Velociraptor e uno da T-Rex. Tutti disponibili in varie taglie e perfetti davvero, ma davvero per ogni amante dei dinosauri!

VEDI SU AMAZON – Costume gonfiabile

VEDI SU AMAZON – Costume per bambini #1

VEDI SU AMAZON – Costume per bambini #2

Poster Jurassic World – Il Dominio

Un acquisto semplice ma dall’impatto assicurato, perfetto per decorare casa o ufficio in puro stile Jurassic World. Ecco a voi un poster dalle dimensioni di 28×43 cm, realizzato con carta di alta qualità e raffigurante la locandina del nuovo film della saga.

VEDI SU AMAZON

Jurassic 5 Movie Collection

Chiudiamo con il cofanetto definitivo, contenente i cinque film della saga in una qualità mai vista prima. 10 dischi, per cinque pellicole disponibili sia in 4K Ultra-HD che in Blu-Ray impreziositi da tanti contenuti speciali esclusivi: un’edizione da collezione unica nel suo genere, perfetta come idea regalo sia per i fan storici che per coloro che hanno appena scoperto il mondo di Jurassic Park.

VEDI SU AMAZON