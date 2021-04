Justice League: Chris Terrio l’ha definito un “atto di vandalismo”

Si è molto parlato delle differenze tra la versione portata nei cinema di Justice League di Joss Whedon nel 2017 e la riveduta e corretta Zack Snyder’s Justice League uscita da poco. Come pure dei retroscena che hanno portato al cambio di direzione e di sceneggiatura del film.

Recentemente a raccontare la sua testimonianza su questo viaggio travagliato si è aggiunto Chris Terrio, lo sceneggiatore che ha lavorato a fianco di Zack Snyder che finalmente può dire la sua su quella che considera un’esperienza decisamente frustrante.

In un’intervista a Vanity Fair lo sceneggiatore ha rivelato di essere entrato in depressione quando ha saputo che il film sarebbe stato riscritto e sconvolto, ma che si sentiva in colpa di sentirsi in quel modo dato che pensava non fosse nulla in confronto a quello che stavano passando Zack Snyder e la moglie in quel periodo.

Terrio ha descritto poi come la depressione si trasformò in rabbia quando ha visionato la cosiddetta Whedon cut, che è stato quando era a Los Angeles a lavorare all’ultimo capitolo di Star Wars, quando mancavano un paio di settimane all’uscita di Justice League nei cinema. La sua reazione è stata di disgusto, e la prima cosa che aveva fatto appena conclusa la visione era stata quella di chiamare il suo avvocato per far togliere il suo nome dai credit del film. Considerati i tempi però era un processo troppo complicato, quindi alla fine ha scelto di non farne un dramma e lasciar stare, anche perché Terrio non voleva creare problemi agli attori e agli altri addetti ai lavori del film a ridosso dell’uscita.

Ciò nonostante, la valutazione complessiva di Terrio della versione di Joss Whedon si può riassumere in:

“Un atto di vandalismo. Zack potrà essere troppo gentiluomo per dirlo, ma io no.”

Zack Snyder’s Justice League in seguito si è rivelato un successo per HBO Max. Mentre ricordiamo che da noi è disponibile in esclusiva su Sky su NOW. Per gli abbonati Sky il film non avrà costi aggiuntivi.