Justice League: scovato il cameo di Zack Snyder

Dopo tre anni dall’uscita dell’originale Justice League, la versione di Zack Snyder della durata di ben quattro ore è finalmente giunta su HBO Max (e da noi su Sky) e lo stesso regista ha voluto farne parte con un cameo, che è stato da poco scovato.

Vi avvisiamo che parti della notizia potrebbero contenere spoiler sulla pellicola, per cui, se ancora non l’avete vista, leggete a vostro rischio e pericolo.

La brevissima apparizione di Snyder si può vedere intorno al sedicesimo minuto della pellicola, nella scena nella quale Lois Lane esce da un bar dopo aver preso un caffè e aver iniziato il suo rito giornaliero di visite al monumento dedicato a Superman.

Si può intravedere il regista alla finestra del bar, con indosso un gilet nero sopra una camicia bianca ed è stato rivelato che visitava spesso il locale, mentre stava lavorando alla stesura degli storyboard del film. Potete vederlo meglio nell’immagine qua sotto:

Questa non è la prima volta che Snyder decide di avere un cameo nei sui film: è apparso anche come soldato in Dawn of the Dead, in Watchmen e in Wonder Woman, di cui era un produttore. Ha anche avuto un cameo solo come voce in Batman v Superman: Dawn of Justice, doppiando il soldato che tradisce Batman durante la sequenza dell’incubo.

Justice League di Zack Snyder vede nel cast Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill nei panni di Superman, Amy Adams nei panni di Lois Lane, Jason Momoa nei panni di Aquaman, Ezra Miller nei panni di Flash, Ray Fisher nei panni di Cyborg, Jeremy Irons nei panni di Alfred Pennyworth, Diane Lane come Martha Kent, Ray Porter come Darkseid, Ciarán Hinds come Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons come Commissario Gordon.