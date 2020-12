Justice League Snyder Cut – confermata l’uscita a marzo?

Sin dal suo annuncio, la data di uscita di Justice League Snyder Cut è stata al centro di numerose voci. Pochi minuti fa però a “tradirsi” sarebbe stato lo stesso Zack Snyder che rispondendo ad un commento sul suo account social ufficiale di Vero ha indicato come data di uscita marzo 2021.

Anzi il regista è stato molto specifico dicendo che spero che quello che i fan vedranno a marzo spazzerà via dall’esistenza la versione cinematografica.

Ecco uno screenshot dello scambio di battute immortalato da un utente su twitter:

Zack Snyder has confirmed Zack Snyder’s Justice League will debut on HBO Max in March! pic.twitter.com/MnoIvmVEfe — Reviews by Brooks (@brookstweetz) December 17, 2020

Non ci resta che attendere la conferma ufficiale di WarnerMedia e HBO Max, oltre che l’eventuale piattaforme su cui arriverà in Italia!

Justice League Snyder Cut, l’ultimo trailer e il fumetto?

Lo scorso 17 novembre, Zack Snyder aveva diffuso uno nuovo trailer di Justice League Snyder Cut.

Eccolo:

Qualche giorno fa invece lo scrittore Scott Snyder ha rivelato al CCXP che DC gli ha proposto di scrivere un non meglio identificato adattamento a fumetti del film che dovrebbe far parte della campagna di lancio della pellicola stessa.

L’autore ha subito sottolineato di aver gentilmente declinato l’offerta in quanto troppo oberato di lavoro in questo periodo e ha scherzato dicendo che non avrebbe potuto sopportare di essere confuso con Zack in una “battaglia all’ultimo Snyder”.

Più che una sorta di graphic novel prequel, operazione interessante ma abbastanza autocontenuta, sarebbe sicuramente più interessante vedere la visione di Zack Snyder per il suo universo cinematografico completata in forma cartacea.

Justice Leagus vs Justice League Snyder Cut

Justice League avrebbe idealmente dovuto chiudere la prima fase del DCEU che iniziato già sotto le critiche, a parere di chi scrive immeritate e ingiustificate, a Man of Steel erano deflagrate poi con quel Batman v Superman: Dawn of Justice in cui era evidente come la pressione della corsa per uniformare le pellicole DC a quelle della concorrenza il cui progetto era diametralmente opposto a quello evidentemente concepito dal regista.

Justice League è stato uno dei cinefumetti, per non dire uno dei film, più controversi degli ultimi 20 anni tant’è che la sua realizzazione potrebbe essere accostata ad uno dei grandi capolavori del cinema americano ovvero Via col Vento questo perché le due pellicole sono state accomunate da una lavorazione a dir poco travagliata che, fra attori scontenti e riprese aggiuntive costate milioni di dollari, culminò con l’allontanamento di Zack Snyder dalla regia, avvenuto in concomitanza con un gravissimo lutto famigliare, e l’arrivo di Joss Whedon che nel tentativo di bissare il successo di Avengers ultimò una pellicola acerba che riusciva a raggiungere a fatica il suo scopo ovvero chiudere l’era Snyder.

Con il tramonto del DCEU e la nascita dei Worlds of DC però la base di fan di Zack Snyder è rimasta sempre molto vocale facendo registrare nelle sue fila anche gli attori protagonisti del film ma anche insospettabili professionisti del mondo del cinema e dei fumetti che evidentemente avevano percepito la necessità di dare prima di tutto dal punto di vista artistico una possibilità al regista di mostrare il suo lavoro così come originariamente concepito.