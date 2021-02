Justice League Snyder Cut – data di uscita del trailer finale

Nella nottata italiana di ieri, Zack Snyder è intervenuto a sorpresa sul suo account twitter ufficiale per annunciare che è in arrivo il trailer finale di Justice League Snyder Cut.

Ricordiamo che pochi giorni fa è stata finalmente ufficializzata la data di uscita ufficiale del film ovvero il prossimo 18 marzo. Il film uscirà negli Stati Uniti, sulla piattaforma HBO Max, il prossimo 18 marzo 2021. Nessuna notizia per quanto riguarda la data di uscita e le modalità di uscita italiane.

Per quanto riguarda invece il trailer finale, con una brevissima clip con protagonista Victor Stone aka Cyborg, Zack Snyder ci fa sapere che verrà pubblicato il prossimo 14 febbraio.

Justice League Snyder Cut, in attesa del film

Justice League avrebbe idealmente dovuto chiudere la prima fase del DCEU che iniziato già sotto le critiche a Man of Steel e poi deflagrate con quel Batman v Superman: Dawn of Justice in cui era evidente la pressione dettata dalla corsa per uniformare le pellicole DC a quelle della concorrenza il cui progetto era diametralmente opposto a quello concepito dal regista.

Justice League è stato uno dei cinefumetti, per non dire uno dei film, più controversi degli ultimi 20 anni tant’è che la sua realizzazione potrebbe essere accostata ad uno dei grandi capolavori del cinema americano ovvero Via col Vento questo perché le due pellicole sono state accomunate da una lavorazione a dir poco travagliata che, fra attori scontenti e riprese aggiuntive costate milioni di dollari, culminò con l’allontanamento di Zack Snyder dalla regia, avvenuto in concomitanza con un gravissimo lutto famigliare, e l’arrivo di Joss Whedon che nel tentativo di bissare il successo di Avengers ultimò una pellicola acerba che riusciva a raggiungere a fatica il suo scopo ovvero chiudere l’era Snyder.

Con il tramonto del DCEU e la nascita dei Worlds of DC però la base di fan di Zack Snyder è rimasta sempre molto vocale facendo registrare nelle sue fila anche gli attori protagonisti del film ma anche insospettabili professionisti del mondo del cinema e dei fumetti che evidentemente avevano percepito la necessità di dare prima di tutto dal punto di vista artistico una possibilità al regista di mostrare il suo lavoro così come originariamente concepito.

Lo scorso 17 novembre, Zack Snyder aveva diffuso uno nuovo trailer di Justice League Snyder Cut.

Eccolo:

Inizia quindi ufficialmente il conto alla rovescia in attesa ovviamente di notizie per l’uscita italiana!