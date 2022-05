Justin Lin torna sul suo abbandono di Fast X, decimo capitolo della saga di Fast & Furious, addio dato improvvisamente dal regista e produttore qualche giorno fa.

A quando parrebbe la nuova separazione all’interno della Famiglia sarebbe dovuta ad alcune divergenze tra Lin e Vin Diesel, definito dall’ormai ex regista una personalità difficile della star.

Fast X: il passo indietro di Justin Lin

Lin avrebbe maturato l’idea di abbandonare nuovamente il franchise a pochi giorni dall’avvio della produzione del decimo capitolo lo scorso 20 aprile. Secondo quando riportato dal NY Daily News (leggi la fonte originale qui), Lin avrebbe deciso di lasciare il ruolo di regista di Fast X a causa di Diesel. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, lavorare con Diesel sarebbe complicato in quanto l’attore si presenta in ritardo sul set, non conosce le sue battute e appare fuori forma.

Un indizio per il quale Lin stesse considerando di abbandonare il progetto può essere trovato anche in un video pubblicato su instagram alcuni giorni prima. Nel video è possibile vedere un Diesel soddisfatto nell’annunciare la conclusione della prima settimana di riprese, tuttavia non si può dire lo stesso dell’allora regista, che invece appare in evidente difficoltà nel dichiarare che Fast X potrebbe essere il miglior film di Fast & Furious di sempre.

Tornando alla decisione Lin di abbandonare la regia del film, questa sembra aver sconvolto non solo i fan, ma anche la stessa produzione del nuovo sequel che, sempre come riportato dal NY Daily News, ha lasciato tutti sgomenti, in quanto Lin rinuncerebbe così al suo ingaggio milionario (per la sola regia si parla di una cifra compresa tra i 10 e i 20 milioni di dollari).

Fast X: regista cercasi

L’abbandono di Lin è una battuta di arresto temporanea per il decimo film, Universal sarebbe già alla ricerca di un nuovo regista, ma si tratterebbe di una ricerca piuttosto onerosa per la major cinematografica.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter (qui la notizia originale), Universal potrebbe arrivare a perdere tra i 600 mila e un milione di dollari al giorno, per ogni giornata di produzione persa.

Tra i nomi dei papabili successori di Lin si pensa a F. Gary Gray, regista di Fast & Furious 8, e David Leitch, regista di Fast & Furious – Hobbs & Shaw.

L’uscita nelle sale statunitensi di Fast X è prevista per il 19 maggio 2023. Nel cast oltre a ritrovare Diesel e tutti i membri della Famiglia Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron troveremo inoltre Jason Momoa e Brie Larson, al loro debutto nel franchise.