La terza stagione di Kaguya-sama: Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunosen), adattamento dell’omonima serie manga di Aka Akasaka edita in Italia dalla Star Comics, intitolata Kaguya-sama wa Kokurasetai -Ultra Romantic-, ha fatto il suo debutto l’8 aprile e sembra proprio che non sarà l’ultima del franchise. O meglio, il sito Web ufficiale e l’account Twitter di Kaguya-sama: Love is War hanno annunciato che la serie proseguirà in un nuovo anime. Lo staff non ha però specificato il formato dell’anime, quindi non sappiamo se sarà effettivamente un’altra serie o solo un OVA, ma rivelerà ulteriori dettagli sul sito web e su Twitter in un secondo momento.

A proposto della terza stagione di Kaguya-sama: Love is War

La terza stagione vede il ritorno di Aoi Koga come Kaguya Shinomiya, Makoto Furukawa come Miyuki Shirogane, Konomi Koha come Chika Fujiwara, Ryōta Suzuki come Yū Ishigami, Yuki Takada come Rei Onodera, Miyu Tomita come Miko Iino, Yumiri Hanamori come Ai Hayasaka, Momo Asakura come Nagisa Kashiwagi, Rina Hidaka come Kobachi Osaragi, Taku Yashiro è il fidanzato di Kashiwagi, Yutaka Aoyama come narratore.

Per quanto riguarda lo staff abbiamo alla regia Mamoru Hatakeyama, Yasuhiro Nakanishi supervisiona le sceneggiatura della serie, Yuko Yahiro si occupa dei personaggi. I direttori principali dell’animazione sono Hiroshi Yakou, Yūko Hariba, Kii Tanaka, Takayuki Kidou si occupa del design.

A proposito del manga

Aka Akasaka ha iniziato a serializzare la serie Kaguya-sama: Love is War sulla rivista Miracle Jump di Shueisha nel maggio 2015, ma è passata a Young Jump nel marzo 2016. In Italia il manga è in corso per la casa editrice Star Comics: