Kaguya-sama Love is War: il manga entra nell’ultimo arco narrativo

Come riportato dal numero 45 di quest’anno di Weekly Young Jump di Shueisha il manga Kaguya-sama Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai – Tensai-tachi no Renai Zunōsen) di Aka Akasaka, edito in Italia da Star Comics, sta entrando nel suo arco finale. Il manga si prenderà una nuova pausa anche nel prossimo numero della rivista per permettere ad Akasaka di scrivere l’ultimo atto.

Kaguya-sama Love is War: il franchise

Aka Akasaka ha iniziato a serializzare la serie Kaguya-sama Love is War sulla rivista Miracle Jump di Shueisha nel maggio 2015, ma è passata a Young Jump nel marzo 2016. Shueisha ha pubblicato il 22° volume del manga il 19 maggio.

In Italia il manga è in corso per la casa editrice Star Comics con 9 volumi pubblicati finora:

Miyuki Shirogane è il presidente del consiglio studentesco della prestigiosa accademia Shuichiin, e viene considerato un genio per via del suo rendimento perfetto in tutte le materie. La ricca e bella Kaguya Shinomiya è invece la vice presidente del consiglio, ed è celebre in tutto l’istituto per la sua eleganza e i suoi successi scolastici.

Nell’istituto vengono considerati la coppia perfetta, nonostante i due smentiscano qualsiasi relazione sentimentale fra di loro… anche se, in realtà, sono innamorati segretamente l’uno dell’altra. Il “problema” è che entrambi sono troppo orgogliosi per fare il primo passo, ritenendo il dichiararsi un gesto di debolezza.

Ha così inizio un’autentica “guerra d’amore” in cui ogni mezzo è lecito pur di spingere l’altro a confessare i suoi sentimenti per primo.

Il manga Kaguya-sama Love is War ha anche ispirato un anime televisivo che ha debuttato nel gennaio 2019 ed è andato in onda per 12 episodi. Disponibile su Crunchyroll, è stato diretto da Mamoru Hatakeyama, scritto da Yasuhiro Nakamishi e animato da A-1 Pictures. La terza stagione è attualmente in produzione con l’ultimo OVA uscito insieme al volume 22.

Ha ispirato anche un primo film live-action uscito nel 2019, cui ha fatto seguito un secondo lo scorso agosto.

