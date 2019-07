Kait Diaz Arctic Armor di Storm Collectibles

Storm Collectibles annuncia la nuovissima action figure dedicata al personaggio di Kait Diaz direttamente dal videogioco di Gears 5.

Continuano le nuove uscite di Storm Collectibles, questa volta è il turno di Kait Diaz nella versione Arctic Armor direttamente dal videogioco Gears 5 pronta per essere lanciata sul mercato di tutto il mondo tra pochi mesi.

I preordini di questa figure saranno aperti nei prossimi giorni e l’uscita sul mercato è stata annunciata poche ore fa. Come per tutte le figure di Storm Collectibles anche questa verrà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile; sarà corredata di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose. Come sempre troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Kait anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Nella confezione oltre alla figure di Kait Diaz troveremo anche diversi extra, tra cui tre volti diversi ( il primo standard e altri due action ), cinque paia di mani, tre fucili, una collana e lo stand per poter posizionare la figure.

Il personaggio di Kait Diaz è tratto dal videogioco do Gears 5 ( sparatutto in terza persona ) arrivato al quinto capitolo della saga è un’esclusiva Microsoft per XBoxOne e Windows in uscita a settembre 2019. La storia del gioco proseguirà quella del precedente capitolo e avrà proprio Kait come protagonista, una COG che si ritrova a dover disubbidire a degli ordini diretti per cercare di bloccare la minaccia e scoprire il mistero che lega i suoi incubi allo Sciame. Nel gioco rivedremo anche Marcus Fenix, JD Fenix e Delmont Walker.

L’uscita nei negozi della action figure di Kait Diaz Arctic Armor è prevista per settembre 2019 al prezzo di 64.99 dollari.