Katakuri: recensione della statua Banpresto

La nostra recensione di Charlotte Katakuri una statua davvero originale facente parte della linea One Piece BWFC - Banpresto World Figure Colosseum

Charlotte Katakuri è una statua completamente in plastica tratta dal manga o fumetto in Italia della serie One Piece,prodotta dall’azienda Giapponese Banpresto. All’interno della confezione troveremo vari pezzi da assemblare che andranno a comporla. L’idea di questa statua è dell’artista Cinese Wu Han, che dopo aver visto il personaggio apparire per la prima volta ne è rimasto talmente affascinato da diventare uno dei suoi preferiti dell’intera opera.

BWFC

Prima di introdurre il personaggio in questione e recensire il prodotto è doveroso spiegare il significato che ha questa sigla. Il Banpresto World Figure Colosseum è un evento annuale al quale partecipano artisti da tutto il globo con lo scopo di veder prodotta la propria creazione. Artisti che hanno lavorato già per Banpresto ma anche nuove proposte si sfidano a suon di voti in questa lotta alla figure più bella. Durante vari eventi e fiere (anche l’imminente Lucca Comics and Games) è possibile attraverso appositi terminali votare la propria figure preferita divisa per due macro categorie Dragonball e One Piece. La cosa davvero interessante di questo evento che lo rende unico nel suo genere sta anche nella parte preparatoria dei prodotti daparte dei vari artisti che vengono presentati di volta in volta attraverso delle brevi interviste. Qui di seguito vi mostreremo quella relativa a Wu Han e di Katakuri che andremo a recensire.

Il Personaggio

Katakuri è un personaggio molto imponente, la sua altezza raggiunge i 5 metri con un fisico scolpito, è il secondo figlio di Big Mom ed è uno dei 3 Generali della sua ciurma. Katakuri ha mangiato il frutto del diavolo Mochi Mochi (speciale del tipo Paramisha), con il potere di controllare e trasformare il proprio corpo in mochi, una sostanza viscosa e appiccicosa. Sin da bambino possiede un tridente chiamato Mogura che combinandolo con il potere del frutto del diavolo può sferrare attacchi di grande potenza distruttiva.

La confezione

Analizziamo ora la figure partendo proprio dalla scatola. La confezione presenta la figure di Katakuri in tutte le sue facciate e come possiamo notare in uno dei lati appare la foto dell’autore che ha realizzato il progetto. Questa statua fa parte della linea One Piece di Banpresto World Figure Colosseum 2018.

Struttura & Paint

L’assemblaggio risulta molto semplice ed intuitivo, la figure è raffigurata in una posa dinamica pronta allo scatto per scagliare un colpo. La colorazione e i dettagli sono ottimi, molto precisi anche nei piccoli particolari.

Prodotto

La statua come abbiamo accennato è completamente in plastica, composta da pochissimi pezzi. Il corpo principale di Charlotte è formato da 2 pezzi, anche il tridente è formato da soli 2 pezzi e infine troviamo la base di sostegno che serve a sostenere la figure vista in posa action che sarebbe impossibile da mantenere in piedi senza un sostegno adeguato. Possiamo notare che è stato inserito un secondo perno per il ginocchio, volendo non è proprio indispensabile ma per non rischiare la caduta in avanti si è deciso di inserirlo ugualmente. Guardando la statua si rimane colpiti da molti particolari di cui è dotata. Per prima cosa possiamo notare l’effetto dei pantaloni che sono stati scolpiti come se fossero veramente in pelle, intravedendo sotto la muscolatura delle gambe. Anche la giacca è stata scolpita benissimo ricreando quell’effetto di movimento come se la statua si stesse effettivamente muovendo. Da segnalare anche l’effetto della muscolatura del personaggio realizzata benissimo con più colori in modo da far sembrare la pelle viva.

Conclusioni

La statua di Charlotte Katakuri è davvero ottima sotto tutti i punti di vista, ha un ottimo prezzo, una qualità elevata e dimensioni contenute. Il collezionista e l’amante di questo personaggio non ne rimarrà assolutamente deluso.