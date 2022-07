L’azienda Medicos prosegue con il quarto annuncio delle action figure tratte dalla serie Hokuto no Ken (in Italia meglio conosciuta come Ken il Guerriero), il nuovo personaggio dopo Kenshiro, Raul e Jagi appartiene alla Scuola di Nanto. Proprio in questo periodo è stato ufficializzato il primo dei sei dei sacri guerrieri di Nanto e come ormai avrete capito guardando le foto pubblicate stiamo parlando di Souther, meglio conosciuto come Sauzer.

Dentro il proprio box troveremo diversi extra e parti intercambiabili tra cui: visi e mani intercambiabili, una lancia, una spada, una maschera, degli effetti di colpi e una basetta che permettere di esporre Souther in pose estreme. Come le precedenti due figure di Ken, Raul e Jagi anche questa sarà realizzata unicamente in plastica con tantissime articolazioni nel corpo che la renderanno completamente snodabile, in modo da permettere un’elevatissima posabilità per poter ricreare gli scontri iconici che abbiamo sempre ammirato nel cartone animato.

Sauzer è uno dei sei Sacri Guerrieri di Nanto, appartenente alla stella del comando. E’ il più forte tra i Sei Sacri Guerrieri di Nanto, ed è il maestro del Pugno della Fenice Mitologica di Nanto. Si presenta come un uomo dal fisico possente, dai capelli biondi e un abbigliamento molto sfarzoso dovuto anche al suo volersi imporre a tutti come il Sacro Imperatore. Sauzer è uno dei personaggi più conosciuti della serie di Ken il Guerriero, nonostante sia un dittatore cela un oscuro passato che motiva in parte le sue scelte, infatti, l’uccisione per mano propria del suo maestro, cambierà per sempre il suo carattere, facendogli provare un senso di colpa e un dolore così grande da decidere di non volerli più provare.

La figure di Sauther tratta dall’anime Ken il Guerriero di Medicos è in preordine proprio in questi giorni a un prezzo suggerito di circa 8.600 Yen (109.90 Euro) con uscita stimata per il mese di Novembre 2022 (e i mesi successivi in Italia grazie al distributore ufficiale Cosmic Group).

Ken il Guerriero è un mito senza fine con il quale un’ intera generazione è cresciuta. Scopri quanti gadget sono disponibili su amazon, cliccando qui. Se quest’ articolo ti è piaciuto non perderti tutti gli home video usciti dedicati a Ken il Guerriero. Puoi trovarli comodamente a questo link.