Era il 1984 quando Kevin Bacon prese parte alla celebre pellicola Footloose, affiancando Lori Singer (Ariel Moore) nel ruolo di uno studente fuori sede approdato a Bomont, in Oklaoma. Il film, diretto da Herbert Ross e ispirato a eventi accaduti nella piccola comunità rurale di Elmore City, vedeva il personaggio dell’attore, Ren McCormack, trasferirsi in una piccola cittadina del Midwest piena di persone “spaccone”. Già negli anni ‘80 si vociferava che per interpretare Footloose (su Amazon trovate il blu-ray) Kevin Bacon si fosse finto uno studente fuori sede. L’obiettivo era quello di immedesimarsi completamente nella parte a lui assegnata, ma solo ora è arrivata la conferma di tale gesto.

Kevin Bacon si è finto uno studente fuori sede per Footloose, come?

Di recente l’attore ha rivelato di essere rimasto pietrificato da una certa esperienza: in passato ha voluto fingere di essere uno studente fuori sede per un giorno, incontrando e interagendo con i ragazzi delle scuole superiori degli anni ’80. Insomma, ha provato a interpretare il suo ruolo nella vita reale e si è sentito come un pesce fuor d’acqua. Di seguito potete leggere le sue parole, riportate da comicbook.com:

Volevo vedere con i miei occhi come sarebbe stato per un ragazzo di città trasferirsi in un ambiente rurale culturalmente molto diverso. L’esperienza è stata così simile a quella del film che non potete immaginare. Alcuni dei ragazzi più tosti mi dicevano ‘Chi sei tu, punk?’. Mi affrontavano faccia a faccia in bagno e cose del genere. E poi c’era questo tizio grosso che mi aveva preso sotto la sua ala protettrice, e diceva: ‘Indietreggiate tutti. Lui è con me’. Le ragazze, quando camminavo lungo il corridoio, ridacchiavano. Se il mio personaggio fosse entrato in quella scuola il primo giorno, avrebbe detto: ‘Dai, dateci dentro!’. Invece è stato l’esatto contrario.

Durante una conversazione del 2018 con John Lithgow per il programma “Actors on Actors” di Variety, l’attore aveva dichiarato che al tempo aveva un grande pensiero: a 23 anni nessuno gli avrebbe creduto nel ruolo di un adolescente. La soluzione? Fingere di essere un giovane studente per dimostrare a sé stesso che i ragazzi avrebbero potuto considerarlo tale. Qualcuno sapeva ciò che l’attore stava facendo per immedesimarsi nella parte? Kevin Bacon ha risposto anche a questa domanda:

Le uniche persone che sapevano che ero un attore erano il preside e forse il consulente di orientamento. Gli insegnanti non lo sapevano, così come gli studenti.

Prima di concludere, vi lasciamo una breve sinossi di Footloose: