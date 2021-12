Kevin Owens non lascerà la WWE: ha firmato un nuovo contratto

Nelle ultime settimane si erano diffuse diverse voci attorno al futuro della superstar canadese nel mondo del Wrestling, ma adesso abbiamo l’ufficialità: Kevin Owens non lascerà la WWE, avendo firmato un nuovo contratto pluriennale con la Compagnia di Stamford.

La notizia è stata diffusa in esclusiva dal portale americano Fightful, poi confermata da fonti interne alla WWE. Non è da escludere, dunque, che a fronte di questa sua scelta, Owens possa avere un ulteriore push nella zona del main event.

Kevin Owens non lascerà la WWE

Il contratto dell’ex Universal Champion sarebbe scaduto a gennaio ed erano in molti a dare per certo un suo approdo in All Elite Wrestling sulla scia di quanto fatto da Adam Cole e Bryan Danielson. A quanto pare, però, la nuova offerta economica proposta da Vince McMahon sarebbe stata troppo allettante da essere rifiutata.

Sulla questione è intervenuto lo stesso Owens, che ha motivato la sua scelta di restare in WWE spiegando come fosse la decisione migliore per la sua famiglia e perchè, dopo sette anni, considerava la Compagnia come una vera e propria casa. Si stima che con il nuovo contratto il lottatore possa guadagnare tra i 2 e i 3 milioni di dollari all’anno.

Kevin Owens avrà la possibilità di diventare per la prima volta in carriera WWE Champion in occasione di Day 1, PPV in programma sabato 1 gennaio, quando affronterà Big E, Seth Rollins e Bobby Lashley in un Fatal 4 Way Match titolato. Sarebbe un ottimo modo per inaugurare il 2022 e il suo nuovo contratto con la Compagnia.

