Il regno di Khazad-dum (che vuol dire letteralmente “casa dei nani“) che vediamo negli Anelli del Potere è molto diverso da quello mostrato nell’adattamento di Peter Jackson del Signore degli Anelli, e più di preciso nel primo film della trilogia, La Compagnia dell’Anello. Quando la Compagnia raggiunge le Miniere di Moria, il nano Ghimli nota con orrore e sgomento che è stata abbandonata dai nani, mentre il male si nasconde nelle sue viscere. Un tempo, però, questo era un regno fiorente e meraviglioso.

Ma perché Khazad-dum divenne noto come Moria, e perché lì dimora tale oscurità? La risposta a queste domande risiede in una delle battaglie contro Sauron della Seconda Era della Terra di Mezzo, ma anche nella storia della Terza Era.

Gli Anelli del Potere

Khazad-dum: cosa è successo fra Gli Anelli del Potere e Il Signore degli Anelli?

L’amicizia fra nani ed elfi

Nel prologo degli Anelli del Potere abbiamo visto che il regno elfico di Eregion e quello nanico di Khazad-dum sono molto vicini l’uno all’altro. Nei suoi scritti, J. R. R. Tolkien parla di un’amicizia tra gli elfi e i nani, come si evince anche dalla serie Amazon Prime Video. Il fabbro elfico Celebrimbor divenne grande amico di Narvi, uno dei più illustri artigiani dei nani. Furono proprio Celebrimbor e Narvi insieme a costruire il cancello occidentale di Khazad-dum, noto anche come le Porte di Durin. Sono le stesse porte che la Compagnia usa per accedere a Moria nel film La Compagnia dell’Anello.

In nome di questa lunga amicizia, gli altri Elfi dell’Eregion furono salvati da Durin III, quando quest’ultimo inviò un esercito in loro soccorso nella Guerra tra Sauron e gli Elfi, che ebbe luogo verso la fine della Seconda Era. Dopo la battaglia, i nani si ritirarono nella loro roccaforte e chiusero i cancelli, isolandosi dal mondo esterno. Da allora, Sauron iniziò a nutrire un profondo odio per Khazad-dum, odio che lo spinse a cercare di rovesciare il popolo di Durin. Anche se ci volle del tempo, Sauron alla fine realizzò il suo desiderio, non solo grazie al suo potere e al suo esercito di orchi, ma anche per l’avidità dei nani.

Khazad-dum nella Terza Era: Moria

All’inizio della Terza Era, la popolazione nanica di Khazad-dum stava iniziando a diminuire: Sauron aveva iniziato a inviare lì le sue forze per cercare di conquistare questa roccaforte dei nani. In un primo momento, i nani furono in grado di resistere per via del loro gran numero e della robustezza della loro fortezza; tuttavia, subirono comunque moltissime perdite, e la loro comunità finì per diminuire considerevolmente. In contrasto con la diminuzione della loro popolazione, le ricchezze accumulate dai nani continuarono a crescere grazie all’estrazione di mithril (lo stesso metallo prezioso impiegato per creare la maglia che salvò la vita di Frodo nella Compagnia dell’Anello), che effettuavano a profondità sempre maggiori. Ma fu proprio questa la loro rovina…

I nani scavarono troppo a fondo nella terra alla ricerca del mithril, portando così alla luce, dalle profondità della montagna una creatura terribile e malvagia: uno dei Balrog di Morgoth, lo stesso che Gandalf riuscì a malapena a sconfiggere nella Compagnia dell’Anello.

Il Balrog distrusse Khazad-dum e uccise il re Durin IV. Nonostante i nani abbiano lottato strenuamente per non abbandonare quella che era la loro casa, alla fine furono costretti a ritirarsi e Khazad-dum divenne il guscio oscuro e vuoto che sarebbe poi diventato noto come Moria, o Pozzo Nero. Sauron iniziò quindi a inviare truppe di orchi e troll delle caverne per popolare le sale di Khazad-dum, trasformandolo, così, in una vera e propria roccaforte. Khazad-dum fu nuovamente popolata dai nani solo quando Balin, uno dei membri della compagnia di Thorin Scudodiquercia nello Hobbit, tornò a Moria per reclamarla, come aveva fatto con Erebor, la Montagna Solitaria che fu portata via ai nani dal drago Smaug. Purtroppo, però, le cose andarono molto diversamente rispetto ad allora: Balin e il resto dei suoi parenti furono uccisi dai mostri di Sauron solo pochi anni dopo il ritorno dei nani a Khazad-dum.

I nani di Khazad-dum raffigurati negli Anelli del Potere sono artigiani incredibilmente abili, e grazie alla serie Amazon possiamo vedere per la prima volta tutta l’antica gloria di Khazad-dum, prima che diventasse la desolata e mortifera Moria.