La nostra recensione di Gli Anelli del Potere si occuperà di prendere in esame, naturalmente evitando spoiler sulla trama e sui personaggi, i primi 2 episodi della serie, che abbiamo avuto modo di visionare in anteprima. Gli Anelli del Potere sarà disponibile per la visione in esclusiva su Prime Video dal 2 settembre. Per maggiori informazioni riguardo la serie, dove e come vederla, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo. Per accedere ai tanti contenuti di Prime Video comodamente dal vostro televisore acquistare il Fire Stick TV.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Gli Anelli del Potere si basa sulle appendici al romanzo di J. R. R. Tolkien Il Signore degli Anelli, in cui l’autore ha descritto alcuni eventi antecedenti a quelli del romanzo ed è cronologicamente ambientato nella Seconda Era, centinaia di anni prima degli avvenimenti raccontati ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli. La serie sia scollegata dai film diretti da Peter Jackson (trovate le sue trilogie, i romanzi e altri articoli a tema qui su Amazon) per richiesta della stessa Tolkien Estate, come potete leggere in questo nostro articolo. Senza scendere nei dettagli del racconto per evitare spoiler, la Seconda Era della Terra di Mezzo fu caratterizzata da diversi eventi molto importanti: oltre alla forgiatura degli Anelli del Potere da parte di Sauron e la sua ascesa, infatti, a questo periodo risalgono anche l’ultima alleanza tra Elfi e Uomini e la caduta del regno insulare di Númenor.

Prima di procedere con la recensione di Gli Anelli del Potere, teniamo a precisare che il seguente articolo verrà aggiornato con cadenza settimanale, all’uscita di ogni nuovo episodio della serie, a partire dall’episodio 3 della serie, per cui potrete continuare a consultarlo per restare sempre aggiornati.

Un sontuoso ritorno nella Terra di Mezzo: la recensione di Gli Anelli del Potere

Una lunga introduzione

Alcuni punti a sfavore della serie riguardano il racconto in sé. I primi due episodi fungono da lunga introduzione ai tanti personaggi presentati e alle vicende; se alcune scene sono toccanti, come l’incontro fra Durin ed Elrond, altre risultano forse di minore interesse, rendendo così il racconto meno dinamico. Fra i protagonisti principali di queste prime due puntate, il nano Durin e l’elfo Elrond sono protagonisti di una scena in cui possiamo apprezzare come il tempo scorra in maniera diversa, per creature che hanno aspettative di vita così diverse! Anche la rivalità fra elfi e nani non mancherà di divertirvi, insieme ad altri eventi che vedono invece come protagonista principale Galadriel, delle cui infanzia e gioventù scoprirete diversi dettagli interessanti.

Gli Anelli del Potere

Nelle scene in cui i personaggi dialogano fra loro, la regia si concentra sui volti, le movenze e l’abbigliamento (è stato anche presentato Halbrand, personaggio creato appositamente per la serie) che dialogano fra loro, soffermandosi anche sui meravigliosi paesaggi, mentre le scene d’azione sono decisamente più frenetiche. Dal punto di vista della messa in scena generale, siamo di fronte a un ottimo prodotto: visivamente, Gli Anelli del Potere è molto curato, non solo grazie a paesaggi e vedute mozzafiato, ma anche per un egregio uso della CGI e una grande cura per la realizzazione dei costumi.

Avendo visto le puntate in inglese con sottotitoli in italiano, abbiamo anche potuto apprezzare le doti recitative degli attori; abbiamo anche notato, però, un paio di dettagli che riguardano gli Elfi che non ci sono molto piaciuti: innanzitutto, non parlano mai elfico. Capiamo che farli parlare solo in elfico avrebbe reso il prodotto decisamente meno fruibile per via degli inevitabili sottotitoli, ma avremmo gradito sentire gli Elfi parlare la loro lingua, anche solo in piccole frasi, un po’ come vediamo in House of the Dragon, dove, talvolta, i Targaryen parlano la loro lingua madre, l’Alto Valyriano.

Un altro appunto riguarda il lessico dei personaggi: se è plausibile che i Pelopiede usino un linguaggio colloquiale fatto anche di divertenti neologismi, dagli Elfi ci saremmo aspettati quantomeno un lessico più aulico della comune lingua parlata.

Gli Anelli del Potere

Gli Anelli del Potere e Il Signore degli Anelli

Come accennato, il rapporto fra la serie e i film diretti da Peter Jackson è ambiguo: da una parte, sappiamo che Gli Anelli del Potere non si collega narrativamente ai film, ma dall’altra possiamo notare diversi riferimenti alla struttura dei film, nonché diversi elementi riconducibili all’opera originale di Tolkien: ad esempio, oltre alla già menzionata Moria, possiamo vedere una scena con un Troll di caverna e due Pelopiede (Harfoot, in inglese) che ricordano, sia fisicamente che nel loro rapporto, Frodo e Sam. Anche Galadriel ha la sua Compagnia, un piccolo riferimento proprio alla Compagnia dell’Anello.

Il lavoro di Jackson resta quindi un piccolo punto di riferimento per la serie, anche se la storia è molto diversa. Questo perché le storie sono comunque ambientate nello stesso universo narrativo, e creare dei parallelismi fra eventi passati e futuri serve per dare continuità alle vicende, dimostrando come il presente sia il risultato delle conseguenze di azioni passate. In questo modo, quindi, la serie può riallacciarsi al Signore degli Anelli. Inoltre, fondamentale per la tessitura di un filo di continuità fra l’universo narrativo di Tolkien e Gli Anelli del Potere è la presenza di alcuni personaggi ben noti come Sauron, Galadriel (Morfydd Clark) ed Elrond (Robert Aramayo). Noterete, poi, la presenza di alcuni elementi di questo passato che potranno darvi una visione d’insieme più organica anche delle vicende successive.

Il mondo prima della rovina

Nei primi due episodi di cui vi vi stiamo parlando in questa recensione di Gli Anelli del Potere, abbiamo anche avuto modo di vedere al massimo del loro splendore luoghi che, ai tempi de Il Signore degli Anelli, erano già in completa rovina, come, ad esempio, Khazad-dûm (“Palazzo dei Nani“), uno dei nomi con cui erano conosciute le miniere di Moria, le uniche miniere di Mithril di tutta la Terra di Mezzo. Ed è tutto proprio come descritto da Tolkien nei suoi libri e da Gimli in La Compagnia dell’Anello, il primo film della trilogia cinematografica del Signore degli Anelli.

Uno degli elementi di maggiore fascino della serie Prime Video è proprio questa sostanziale differenza fra le sue ambientazioni e le loro rappresentazioni nelle epoche successive. Come saprete di certo, il mondo del Signore degli Anelli è un mondo ormai in rovina, in cui restano solo frammenti che ricordano ai viandanti i fasti di un tempo, ormai svaniti; una concezione, questa, ripresa a piene mani da Hidetaka Miyazaki nella creazione dei mondi in rovina dei suoi videogiochi, da Demon’s Souls a Elden Ring.

Gli Anelli del Potere

Nel film di Jackson, Gimli introduce con orgoglio Moria, parlando delle sue cascate e del lavoro magistrale dei nani nell’edificare una città così maestosa scavando la dura roccia. Ma non vediamo nulla di tutto questo.

Ora, grazie a Gli Anelli del Potere è finalmente possibile ammirare Khazad-dûm e altri luoghi iconici al massimo del loro splendore, al punto da renderli irriconoscibili. Ricordiamo, infatti, che nelle premesse di questa storia ci troviamo in un periodo storico di relativa pace, per cui diverse civiltà prosperarono. Ma il pericolo era alle porte…

Conclusioni preliminari della nostra recensione di Gli Anelli del Potere

Nonostante la lentezza generale nel racconto e i piccoli appunti di cui sopra, Gli Anelli del Potere si presente come una serie di ottima fattura, ma della cui narrazione non siamo riusciti a cogliere i dettagli generali; tuttavia, ciò è dovuto proprio alla funzione introduttiva di questi primi due episodi. Però, essendo la prima stagione composta da soli 8 episodi, viene da chiedersi quando inizieremo a svelare i segreti della Terra di Mezzo, inclusa la vera identità di un personaggio misterioso (e di certo questo stimola la curiosità degli spettatori).

A questa narrazione un po’ lenta dà maggior spicco una messa in scena molto curata e visivamente ammaliante, a tratti commovente, soprattutto quando possiamo vedere luoghi che avevamo visto in completa rovina rifulgere di uno splendore mai visto prima sullo schermo. Del resto, Gli Anelli del Potere si appresta a diventare la serie televisiva più dispendiosa della storia, e si vede. Ora, non resta che attendere i nuovi episodi per scoprire cosa ha in serbo per noi questa antica storia della Terra di Mezzo.