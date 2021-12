Kick-Ass 3: Mark Millar ci parla del terzo film

Kick-Ass è l’adattamento cinematografico dell’omonima miniserie a fumetti statunitense, composta da otto numeri, scritta da Mark Millar e disegnata da John Romita Jr., pubblicata dal 2008 al 2010 dalla Icon Comics, etichetta della Marvel Comics. Il film è stato diretto da Matthew Vaughn, ed è uscito nel 2008. A questo ha fatto seguito Kiss-Ass 2, anche questo adattamento di un’altra miniserie, composta da sette numeri, seguito della prima e sempre creata dagli autori della precedente e pubblicata tra il 2010 e il 2012.

Molti si erano chiesti se sarebbe uscito anche Kiss-Ass 3 ma, sebbene ci sarebbero le premesse, la loro concretizzazione sembra essere ancora distante.

Kiss-Ass 3 si farà?

In un’intervista con Screen Rant, Mark Millar ha dichiarato di non avere mai parlato concretamente con i suoi colleghi, tra cui il regista di Kick-Ass (2010) e produttore di Kick-Ass 2 (2013) Matthew Vaughn, della possibilità di dare vita al terzo film della saga. Con la Universal che possiede i diritti cinematografici della saga, Millar che attualmente sta lavorando su vari progetti dell’etichetta Millarworld per Netflix, e Vaughn che sta sviluppando il film di spionaggio Argylle come potenziale inizio di una trilogia per Apple TV+, Mark ha dichiarato che non c’è “assolutamente nessun piano” per la realizzazione di Kick-Ass 3 in tempi brevi.

Detto questo, lo scrittore ha però ammesso:

“Abbiamo un’ultima storia Kick-Ass da raccontare, che è la grande storyline finale. Mi piace l’idea perché praticamente possiamo tornare ad approfondire ancora di più la storia di tutti i personaggi.”

Tuttavia, ha sottolineato ancora una volta che questo non significa che Kick-Ass 3 sia in produzione, “perché non c’è al 100% nessun piano per farlo al momento.”

Vi ricordiamo che il franchise cinematografico Kick-Ass è rimasto inattivo da quando Kick-Ass 2 ha ottenuto un incasso inferiore e recensioni più deboli rispetto al suo predecessore di tre anni prima. Chloë Grace Moretz, che ha interpretato Mindy Macready aka Hit-Girl nelle prime due puntate, ha espresso il suo disappunto per il sequel di Kick-Ass affermando che “avrebbe voluto che [Kick-Ass 2] fosse stato gestito in un modo un po’ diverso”. La Moretz ha anche aggiunto che il film originale “era davvero, davvero speciale”.

Quindi non ci resta da vedere se effettivamente Kiss-Ass 3 vedrà la luce.

Il Natale si avvicina per cui, se siete fan della DC, vi suggeriamo di regalarvi questo box da collezione con 7 film: SHAZAM! – AQUAMAN – JUSTICE LEAGUE – WONDER WOMAN – SUICIDE SQUAD Extended Cut – BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE Ultimate Edition – MAN OF STEEL disponibile su Amazon!