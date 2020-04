Kick-Ass: Brad Pitt avrebbe dovuto interpretare Big Daddy

Il ruolo di Big Daddy nell’adattamento del regista Matthew Vaughn del fumetto Kick-Ass è considerato da molti come uno dei migliori della carriera di Nicolas Cage, ma a quanto pare non è stato il primo ad essere stato preso in considerazione per la parte.

L’attore cercato per il ruolo era nient’altro che la star di Hollywood Brad Pitt! Il destino volle, però, che fosse stato già ingaggiato da Tarantino per Bastardi Senza Gloria e Vaughn si è rivolto alla fine a Nicholas Cage:”Sapevo che Nic adorava i fumetti e i supereroi, e questa sceneggiatura era una lettera d’amore per i supereroi”, ha dichiarato il regista. “Il film immagina come sarebbe se il fanboy finale improvvisamente decidesse di interpretare un supereroe, e alcune persone hanno erroneamente pensato che stessimo attaccando il genere, ma Sapevo che Nic avrebbe accettato.”

Non avendo potuto recitare nel film, Brad Pitt ha firmato come produttore per Kick-Ass e senza dubbio ha superato il fatto di non aver potuto interpretare Big Daddy. L’attore ha perso diversi ruoli di spicco nel corso degli anni, tra cui quello di Jason Bourne nel franchise omonimo, quello di Neo in Matrix, oltre a ruoli principali in American Psycho e Titanic, quindi l’attore deve essersi ormai abituato.

Il film segue le vicende dell’appassionato di fumetti Dave Lizewski che si propone di diventare Kick-Ass, un supereroe della vita reale. Big Daddy e Hit-Girl tentano di smantellare l’impero sotterraneo del boss della mafia Frank D’Amico, quando viene coinvolto Kick-Ass. Ma gli uomini di Frank giocano duro, e suo figlio, Chris, sta per diventare il primo arcinemico di Kick-Ass. Quando Chris assume il ruolo di Red Mist, il palcoscenico è pronto per uno showdown di supereroi che potrebbe significare la fine di Kick-Ass una volta per tutte. Il film vede come protagonista il personaggio di Aaron Taylor-Johnson, al fianco di Christopher Mintz-Plasse, Mark Strong, Chloë Grace Moretz e Nicolas Cage.