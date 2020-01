King Richard: svelate le protagoniste del biopic sulle sorelle Williams

Sono appena stati svelati, da Deadline, i nomi delle giovani attrici che interpreteranno le sorelle Venus e Serena Williams nel nuovo biopic King Richard, film sulla vita del padre delle due campionesse di tennis.

A ricoprire il ruolo delle giunoniche sorelle considerate oramai figure iconiche in ambito sportivo grazie alle loro vittorie che vantano un totale complessivo di 30 titoli del Grand Slam e quattro medaglie d’oro olimpiche, troveremo Saniyya Sidney (Fences, Hidden Figures) e Demi Singleton (Godfathers in Harlem).

Le due attrici affiancheranno, nel progetto cinematografico prodotto dalla Warner Bros., Will Smith, qui proprio nelle vesti del protagonista Richard Williams, il padre di Venus e Serena che, benché non avesse alle spalle nessun background tennistico, riuscì da solo, spinto dall’ambizione di facili guadagni, ad elaborare un piano di ben 78 pagine per programmare metodicamente la carriera delle figlie con allenamenti spesso feroci a Compton, in un campo pubblico quotidianamente martoriato da sparatorie tra bande rivali.

La figura di Richard, che ha accompagnato le carriere delle Williams nei primi anni di professionismo distinguendosi per esultanze sfrenate ai limiti della decenza (come quando urlò: “Straight Outta Compton!” dopo il successo di Venus a Wimbledon 2000), si è caricata di lunghe ombre soprattutto dopo l’uscita della sua autobiografia,“Black and White: the way i see it”, colma di sconcertanti rivelazioni sul suo periodo giovanile e sulla severa educazione delle figlie.

“King Richard” sarà supervisionato da Tim White, Trevor White e James Lassiter con Allan Mandelbaum, Jada Pinkett Smith e Caleb Pinkett come produttori esecutivi, mentre a dirigerlo troveremo Reinaldo Marcus Green.

Il lungometraggio, che si inserisce lungo il solco delle storie biografiche sul tennis, dai recenti film come “Borg McEnroe” di Janus Metz e “Battle of the Sexes” sull’incontro sportivo fra i campioni mondiali Billie Jean King e Bobby Riggs fino alla fortunata autobiografia di Andre Agassi “Open”, arriverà nei cinema statunitensi il 25 novembre 2020.