Kirby Paldolce Collection Vol.1 di Banpresto: recensione

Oggi parlando di action figure attireremo l’attenzione anche degli amanti dei videogames, tra gli ultimi arrivi di Banpresto giunti in redazione c’è questo simpaticissimo set dedicato al piccolo Kirby. Kirby Paldolce Collection Vol.1 è una raccolta di uscite formate da vari elementi dedicati ai classici della pasticceria accompagnati dalla piccola palla rosa Kirby. In questa primissima Wave, composta da Ver. A, B e C andremo ad analizzare queste minuscole ma dettagliatissime statuette in pvc alte circa 6 cm che vedono protagonista Kirby intento a gustarsi il dolce di turno.

Il Personaggio

Kirby è una pallina rosa che ha il potere di aspirare i nemici o gli oggetti che ha davanti a se e di sfruttarne i poteri, la serie Kirby è una serie platform (come Super Mario) che gioca molto con i colori che hanno questo aspetto fumettoso e pacioccoso e dolce. Negli ultimi anni si sono aggiunti anche esseri robotici ma rimanendo comunque in un contesto dall’aspetto più infantile. E’ una serie nata su Game Boy e il suo creatore, Masahiro Sakurai, è lo stesso della serie Smash Bros. Nasce nel 1992 e sebbene rimanga una serie di nicchia sia in Giappone che nel resto del mondo è molto amato ed ha un suo seguito di appassionati. Sempre in Smash Bros, Kirby è personaggio giocabile del rooster, è sia amato che odiato perché essendo in grado di aspirare gli avversari e sfruttarne i poteri per qualche secondo molto lo temono se lo si trovano davanti. E’ una serie che detiene il primato di essere uscita su ogni console Nintendo e nonostante si sia evoluta nel tempo ha sempre riuscita a mantenere una buona qualità dei titoli.

La Confezione

Forse parlare di Packaging per prodotti così piccoli vi potrà sembrare esagerato ma per ogni collezionista che si rispetti la scatola stessa fa parte del prodotto. In questo caso tutte le scatole presentano il medesimo stile grafico alternando la figura del contenuto e accostandola a tinte dei colori pastello di diversa tonalità. Il materiale di cui sono composte le scatolette è un cartoncino leggero con patina lucida nel cui interno sono contenute le statuine dentro piccoli involucri plastificati.

Kirby Paldolce Collection Vol.1

Ver.A

Il primo dolce che Kirby sta divorando è la “Mela Caramellata“, un dolce tipico delle fiere di paese venduto spesso dagli ambulanti dolciari. La rappresentazione di Kirby lo vede letteralmente tuffato in una giara/contenitore a forma di mela gigante con ancora il picciolo di una mela in bocca. Dal contenitore fuoriesce del caramello, realizzato in plastica trasparente (che sembra realistico), ed il coperchio è posizionato su un lato.

Ver.B

Il Secondo manicaretto che Kirby cerca di mangiare è un dolce tipico delle festività natalizie, chi non ha mai assaggiato il “Tronchetto di Natale“? Si tratta semplicemente di un rotolo di pandispagna con al suo interno una crema ed esternamente una finitura al cioccolato decorata in modo tale che sembri un ciocco di legno. In questa seconda statua Kirby si trova sdraiato dopo aver assaggiato il primo morso del dolce che vediamo mancare proprio davanti a lui. Sul vassoio troviamo anche una piccola mela e due ciuffetti di panna montata.

Ver.C

Terza ed ultima proposta di questa primissima wave di uscite è un dolce che in molti hanno imparato a fare anche in casa. Sicuramente lo avete visto in molte serie televisive americane utilizzato come base per la prima colazione, stiamo parlando dei mitici “Pancake“. Questa volta il piccolo Kirby sembra proprio essersi tuffato sopra una pila di Pancake conditi con il classico sciroppo d’acero mentre tiene tra le piccole braccia un panetto di burro. Quello che colpisce oltre all’effetto della plastica trasparente utilizzata per lo sciroppo sono gli effetti utilizzati su di esso: dove Kirby impatta, lo sciroppo sembra sollevarsi mentre nella rimanente parte è ripreso mentre sta delicatamente colando sul piatto.

Conclusioni

Parliamo di statuette piccolissime ma molto variegate e quello che non offrono in dimensioni lo compensano con dettagli davvero incredibili e originali che fanno venire l’acquolina solo a guardarli. Un prodotto che gli amanti del videogioco difficilmente dovrebbero farsi sfuggire e che consigliamo anche per il costo davvero abbordabile.