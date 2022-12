“Tu non sai niente, Jon Snow”. Ma forse Kit Harington qualcosa l’ha imparata: in attesa della serie spin-off di Jon Snow, il personaggio interpretato da Kit Harington nel corso di tutte e otto le stagioni di Game of Thrones, molti fan hanno atteso qualche commento o notizia da parte dell’attore. E finalmente Harington ha rotto il suo silenzio, ma per un motivo che non tutti si aspettavano: ha sostenuto che non vuole interpretare più questo personaggio e che, anzi, il “mondo non ha bisogno di uomini così“.

Jon Snow cattura Ygritte, in realtà è un piano dei Bruti per catturare i Guardiani della Notte

Jon Snow, Kit Harington contro il suo personaggio nella serie spin-off

La prima convention ufficiale dei fan di Game of Thrones si è appena conclusa questo fine settimana a Los Angeles con la partecipazione di molte star di Game of Thrones e House of the Dragon, tra cui, ovviamente, anche Kit Harington. Ieri, HBO ha pubblicato un nuovo video riepilogativo sulla figura di Jon Snow, il personaggio interpretato da lui nel corso di tutte e otto le stagioni di Game of Thrones, quindi molti fan sospettavano che avrebbe annunciato nel corso dell’evento qualche dettaglio in più sulla serie spin-off, che all’inizio di quest’anno è stata rivelato sia in fase di sviluppo. Ma Harington non soltanto non ha annunciato ufficialmente il suo ritorno nei panni (e mantelli oscuri) del personaggio, bensì ha anche i lasciato alcuni commenti su Snow e il finale della serie che hanno lasciato sgomenti molti.

Alla fine dello spettacolo, quando lo troviamo in quella cella, si sta preparando per essere decapitato e vuole esserlo. Ha chiuso. Il fatto che torni alla Barriera è il dono più grande e anche la sua più grande maledizione. Deve tornare lì ripensando a tutta la sua storia e vivere il resto della sua vita pensando a come ha ucciso Dany, a Ygritte che muore tra le sue braccia, a come ha impiccato Olly, e vivere la sua vita pensando a tutto questo, la trovo l’unica cosa interessante.

Harington ha rincarato la dose sottolineando che è dal 2020 che ha smesso di interpretare personaggi come Jon Snow. In un’intervista con The Telegraph, Harington ha parlato di come si sia reso conto che gli uomini oggi hanno un “blocco” emotivo, che non è qualcosa che vuole continuare a ritrarre nel suo lavoro.