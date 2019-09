Kogoro Mori (Detective Conan) di Tamashii Nations

Kogoro Mori: è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 della linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations ispirata alla serie Detective Conan.

Tamashii Nations già da qualche giorno ha aperto i preordini per la nuova action figure ispirata a Kogoro Mori (in Italia conosciuto come Goro Mori), direttamente tratto nall’anime di Detective Conan per la linea S.H. Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action), continuando le uscite dedicate della serie dei prodotti Bandai.



Anche in questo caso la figure sarà completamente in scala con tutti i personaggi già usciti precedentemente della linea Detective Cona, sarà alta 16 cm circa realizzata tutta in plastica e completamente snodabile per assumere qualsiasi tipo di posa e simulare anche le pose della serie tv. All’interno della confezione troveremo come sempre delle parti intercambiabili per la figure per poter utilizzare per le varie pose, tra cui mani intercambiabili, tre visi e dei bigliettini.

Detective Conan è un manga di Gōshō Aoyama incominciato in Giappone nel 1994 e tuttora in corso di produzione sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan. La pubblicazione in tankōbon è arrivata al 96º volume il 10 aprile 2019. In Italia il manga è pubblicato da Star Comics ed è arrivato al 95° volume ad aprile 2019. Kogoro Mori, rinominato Goro Mori nel doppiaggio italiano dell’anime e dei relativi film, è un personaggio immaginario e il coprotagonista maschile della serie manga e anime Detective Conan. È il padre di Ran Mori ed è separato da Eri Kisaki. Sin dall’inizio della serie, ospita Conan Edogawa nella sua abitazione, che funge anche da agenzia privata.

Il costo di questa figure sarà di 6.050 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 69.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia ad aprile 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.