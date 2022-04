Kohei Horikoshi è indaffarato alla realizzazione di My Hero Academia, il manga scritto e disegnato su base settimanale per Weekly Shonen Jump ed edito in Italia per Star Comics, ma, da artista qual è, pare già che il suo astro sia improntato verso un prossimo manga.

Ne ha parlato proprio l’autore stesso nella pagina dedicata ai commenti del numero 19 di Weekly Shonen Jump, disponibile da lunedì 11 aprile, all’interno della quale ha dichiarato che vorrebbe provare a disegnare un manga horror.

Si tratta ovviamente solo di un’intenzione dell’autore in un periodo della sua vita incredibilmente dedicato al successo internazionale del franchise di My Hero Academia, ma mai dire mai. Dopo tutto è fresca la sua dichiarazione secondo la quale, tutto andasse secondo i piani, concluderà lo stesso My Hero Academia per la fine del 2022.

Staremo a vedere il futuro professionale dell’autore.

My Hero Academia: il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e in Autunno 2022 comincerà la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (in Italia distribuiti nei cinema per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 31 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).