Kylo Ren (Star Wars: The Rise of Skywalker) di Tamashii Nations

Continuano gli annunci di Tamashii Nations per quanto riguarda le uscite delle action figure ispirate a Star Wars IX: The Rise of Skywaker (L’ascesa di Skywalker) per la linea S.H. Figuarts, questa volta è il turno di Kylo Ren.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 16 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Star Wars e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel film. Come ci ha sempre abituati Bandai nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: il volto senza maschera, mani intercambiabili e una spada laser.

Questa figure come dicevamo è tratta dal nono episodio della saga di Star Wars: L’ascesa dei Skywalker, terzo capitolo della nuova trilogia uscito nel 2017 e che concluderà la storia degli Skywalker con il nono capitolo in uscita a dicembre di quest’anno.

Kylo Ren, nome con cui è conosciuto Ben Solo, è un personaggio immaginario dell’universo fantascientifico di Guerre stellari, interpretato nel film dall’attore Adam Driver. Figlio di Ian Solo e Leila Organa, Ben Solo viene iniziato all’arte Jedi fin da giovane da suo zio Luke Skywalker. Volendo emulare le gesta di suo nonno Anakin Skywalker, alias Dart Fener, egli passa al Lato Oscuro della Forza, uccide tutti i Padawan suoi compagni, insieme alla setta oscura dei Cavalieri di Ren e fugge per unirsi al Primo Ordine, organizzazione nata dalle ceneri dell’Impero Galattico, guidato dal suo maestro, il misterioso e sinistro Leader Supremo Snoke. In seguito a ciò Luke va in esilio volontario, ritenendosi colpevole del cambiamento del nipote, mentre i genitori si separano, non sopportando la perdita del figlio.

L’uscita di Kylo Ren (Star Wars: The Rise of Skywalker) è prevista per il mercato Giapponese a novembre 2019 al prezzo di 7.150 yen.