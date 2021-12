Tramite Penguin Randomhouse è trapelata la copertina ufficiale di Dragons of Deceit, il nuovo romanzo di Dragonlance che, come precedentemente annunciatovi uscirà negli Stati Uniti il 9 agosto 2022, e sarà il primo di una nuova trilogia firmata dagli storici autori dei romanzi Tracy Hickman e Margaret Weis.

La copertina ufficiale di Dragons of Deceit, il nuovo romanzo di Dragonlance

Tracy Hickman e Margaret Weis avevano rivelato di essere tornati al lavoro sui romanzi di Dragonlance dopo oltre un decennio nel 2020, quando avevano avviato una causa contro Wizard of the Coast per violazione del loro vecchio contratto. Sappiamo che quindi Dragons of Deceit è il primo capitolo di una nuova trilogia, non sappiamo quando usciranno i capitoli e soprattutto non abbiamo una data di uscita italiana del libro.

Abbiamo tuttavia la splendida illustrazione di copertina:

Questa invece è la sinossi del romanzo: