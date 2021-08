La guida ai romanzi di Dragonlance è stata compilata tenendo conto delle pubblicazioni italiane dei romanzi da parte dell’editore italiano Armenia, in totale sono stati infatti prodotti quasi 200 romanzi molti dei quali ancora non tradotti. Per essere maggiormente chiara ed efficace è stata divisa in tre macro sezioni: Dragonlance – Cicli Principali, Dragonlance – Cicli Secondari e Dragonlance – Cicli Paralleli. Questa suddivisione è stata scelta soprattutto per permettere ai lettori neofiti di avere una guida accessibile per potersi orientare agilmente fra i vari libri partendo dalla “saga principale” di Dragonlance.

Nell’ultima parte dell’articolo invece viene riportato l’ordine cronologico in cui leggere i vari romanzi non tenendo conto dei cicli di appartenenza ma, come facilmente intuibile, tenendo conto invece di quando effettivamente avvengono gli avvenimenti descritti.

La guida ai romanzi di Dragonlance

Dragonlance, la genesi e l’importanza dei romanzi

Dragonlance è una delle ambientazioni “storiche” e più amate di Advanced Dungeons & Dragons. Pubblicata a partire dal 1984 come una serie di 12 collegate fra loro fu creata da Laura e Tracy Hickman fra gli altri ed espanso dallo stesso Hickman e Margaret Weis: Dragonlance era una ambientazione decisamente innovativa per AD&D in quanto univa le classiche meccaniche esplorative e di dungeon crawling una trama di ampio respiro che venne sin da subito supportato da una serie di pubblicazioni correlate come romanzi, racconti e libri game.

Anche se la leggenda vuole che Dragonlance fosse nato proprio durante una sessione di D&D la verità è meno romantica. TSR, l’editore originale di D&D, stava infatti cercando di creare una nuova ambientazione con fini più commerciali che si sviluppasse su diversi moduli collegati fra loro e potesse espandersi in una operazione che oggi definiremmo crossmediale. Fu Mike Gray che convocò Tracy Hickman, autore di diversi moduli autopubblicati creati insieme alla moglie Laura, alla TSR il quale espose l’idea di una ambientazione il cui mondo era dominato dai draghi. L’idea iniziale era quindi quella di creare 12 moduli associati ognuno ad un diverso drago.

Fra Hickman e la TSR però ci furono subito frizioni sia per la quantità di moduli di sviluppare sia per l’idea di collegarli con dei romanzi. Il progetto venne così portato avanti con playtest eseguiti in segreto sotto il nome di Project Overlord a cui parteciparono altri creativi della TSR fra cui Harold Johnson, Jeff Grubb (le cui idee contribuirono a forgiare il pantheon di divinità di Dragonlance), Michael Williams (autore delle poesie di tutto il primo ciclo di Dragonlance), Larry Elmore (disegnatore che oltre ad occuparsi delle illustrazioni per le bozze dei manuali firmò anche le copertine dei romanzi e il cui lavoro fu la base per i successivi illustratori Keith Parkinson, Clyde Caldwell e Jeff Easley), Gali Sanchez, Gary Spiegle, Carl Smith, Douglas Niles, Michael Dobson, Terry Phillips (co-creatore del personaggio di Raistlin), Bruce Nesmith e Roger E. Moore (co-creatore della razza dei kender, peculiare proprio di Dragonlance), oltre naturalmente alla stessa Laura Hickman.

Dopo svariate prove ritenute insufficienti sia dalla TSR che dai creatori di Dragonlance, Tracy Hickman unì le forze con Margaret Weis (dal 1983 in TSR e dal 1986 editor della divisioni libri) per scrivere, altra leggenda vuole in un solo fine settimana, i 5 capitoli introduttivi di quella che sarebbe diventata poi la trilogia de Le Cronache di Dragonlance. Il primo romanzo della trilogia, I Draghi del Crepuscolo d’Autunno (Dragons of Autumn Twilight), venne pubblicato nel 1984 mentre il primo modulo fu presentato ai giocatori con la storia breve La Prova dei Gemelli (The Test of the Twins) apparsa su Dragon 83 (data di copertina marzo 1984) e seguita da altri racconti brevi apparsi poi sui numeri successivi della rivista.

Il successo di Dragonlance fu immediato e superò le aspettative della TSR che proprio grazie al suo successo, e all’intensivo sfruttamento dei suoi personaggi, riuscì a risollevarsi dalla profonda crisi in cui versava.

Dragonlance, l’ambientazione e le Ere

Dragonlance è ambientato nel mondo di Krynn e gli avvenimenti principali si svolgono nel continente di Ansalon (negli anni ’90 fu introdotto anche un secondo continente, Taladas). In tutto Krynn vengono venerate tre divinità principali: il dio buono Paladine, la divinità neutrale Gilean e la dea malvagia Takhisis (chiamata anche Regina delle Tenebre) a cui si oppone il misterioso Chaos che vorrebbe distruggere Krynn. Altra particolarità di Krynn è anche la presenza dei Draghi divise fra Draghi Cromatici, malvagi, e Draghi Metallici, buoni.

Gli essere umani sono la razza umanoide più diffusa su Krynn a cui si affiancano elfi, nani, kender (una razza a metà strada fra gli hobbit di tolkieniana memoria e i folletti della mitologia celtica) orchi e minotauri. Vi sono anche diverse razze di dragonici, umanoidi rettiloidi creati dalla corruzione delle uova di drago, buoni o malvagi a seconda di quale uova di drago viene corrotta.

Il mondo di Krynn è sconvolto periodicamente da guerre e calamità naturali che sconvolgono non solo gli equilibri fra le varie razze e nella lotta fra bene e male ma anche la geografia del mondo. Fra questi calamità la più importante è sicuramente il Cataclisma ovvero lo schianto di un meteorite sulla capitale dell’Impero di Istar che mutò radicalmente il clima e la fisionomia delle terre.

La Magia è ovviamente presente nel mondo di Krynn, generata per errore dal Chaos. L’Ordine dell’Alta Stregoneria regola la pratica e custodisce i segreti della Magia, per essere riconosciuto come un mago e poter praticare la magia bisogna studiare e sottoporsi alla Prova delle Lune, sostenuta la quale ad ogni mago viene assegnata una Vesta corrispondente ad una delle tre divinità lunari Solinari, Lunitari e Nuitari (piccola curiosità: molto incantesimi in Dragonlance hanno una etimologia indonesiana perché Hickman aveva fatto parte di una missione mormone in quel paese). I Maghi sono ben diversi dai Chierici, uomini timorati degli dei, i cui poteri derivano direttamente dalle tre divinità principali.

Per quanto riguarda gli esseri umani vi sono i così detti Paladini, cavalieri ligi al dovere e all’onore che vivono e combattono seguendo i precetti de Il Codice e la Misura. Gli elfi invece sono suddivisi in varie razze, generalmente di allineamento buono. Non mancano le eccezioni però come Dalamar, mago oscuro apprendista di Raistlin Majere. Fedeli a Takhisis ci sono orde di mercenari e di grandi guerrieri come Kitiara Uth Matar a cui si ispireranno i Cavalieri di Takhisis che, stilando un proprio codice, opereranno per conquistare il mondo e governarlo con ordine e disciplina.

Krynn ha attraverso 5 Ere: Era del Crepuscolo, Era dei Sogni, Era dei Forti, Era della Disperazione, Era dei Mortali. I moduli originali di AD&D di Dragonlance sono tutti ambientati nell’Era della Disperazione.

Dragonlance, i protagonisti principali

Gli Eroi delle Lance sono i protagonisti principali di Dragonlance e furono creati da Tracy Hickman e Margaret Weis sulla falsariga del classico modello dei party di AD&D. Si tratta di una compagnia di amici e avventurieri di cui fanno parte: Tanis Mezzelfo, Raistlin Majere, Sturm Brightblade, Caramon Majere, Laurana, Goldmoon, Flint Fireforge, Riverwind e Tasslehoff Burrfoot.

Per caratterizzare al meglio i personaggi, i membri del citato poco sopra Progetto Overlord li impersonarono in diverse campagne di playtesting di cui la leggenda vuole fu memorabile il Raistlin Majere di Terry Phillips che la stessa Weis ha descritto in più di una occasione:

[…] la voce roca, il sarcasmo e l’amarezza del personaggio, utilizzati con il solo obiettivo di mascherare un’arroganza e un potere che non aveva bisogno di svelare, improvvisamente divennero reali. Tutti i presenti nella stanza erano sia affascinati che terrificati […]

Per la caratterizzazione di Tanis invece Tracy Hickman si ispirò al Capitano James T. Kirk della Enterprise, il protagonista della celebre Star Trek. Altri personaggi importanti sono il Cavaliere Oscuro, Lord Soth, e Kitiara Uth Matar, la sorellastra di Raistlin e Caramon, a capo di uno degli eserciti fedeli alla malvagia dea Takhisis.

Dragonlance – Cicli Principali

Le Cronache di Dragonlance

Si tratta dei tre romanzi principali di Dragonlance scritti da Margaret Weis e Tracy Hickman vennero pubblicati per la prima volta nel 1985. Tutti e tre i romanzi sono ambientati fra il 351 e il 352 AC (After Cataclysm) ovvero nell’Età della Disperazione.

I Draghi del Crepuscolo d’Autunno

Dopo il ritorno dei draghi di Takhisis, gli abitanti del mondo di Krynn disperano di trovare la pace. Ma un pugno di eroi stringe un’alleanza per sconfiggere i draghi malvagi e intraprende la ricerca della leggendaria Dragonlance…

I Draghi della Notte d’Inverno

Un’oscura profezia e incubi agghiaccianti tormentano, gli eroi dediti alla ricerca dei misteriosi globi dei draghi e della leggendaria Dragonlance… Le sorti del mondo sembrano risollevarsi, ma si tratta di una tregua fragile e precaria…

I Draghi dell’Alba di Primavera

L’arrivo della primavera fa rinascere la speranza, gli eroi, armati della leggendaria Dragonlance, combattono per sconfiggere i draghi malvagi, anche se le loro debolezze, che potrebbero rivelarsi la causa della rovina del mondo.

Le Leggende di Dragonlance

Fra il 355 AC (con analessi al 1 PC cioè all’anno prima del Cataclisma) e il 359 AC si svolge il secondo ciclo principale dei romanzi di Dragonlance, scritto sempre da Margaret Weis e Tracy Hickman e pubblicati nel 1989, la cui attenzione è focalizzata sui gemelli Raistlin e Caramon Majere.

Il Destino dei Gemelli

Un gemello è sprofondato nelle nebbie dell’alcol per disperazione. L’altro rimugina in segreto nella sua torre solitaria. L’uno adora Paladine, Dio del Bene, l’altro è votato a Takhisis, Regina delle Tenebre. Una donna strana e bellissima entra nella loro vita: Crysania, una Reverenda Figlia di Paladine, determinata a riscattare Raistlin dal male. Crysania, tuttavia, rimane intrappolata nei piani del mago per dominare il passato e il presente. Nel frattempo, Caramon fatica a riportare indietro il fratello dall’orlo dell’Abisso. Insieme sono trasportati nei giorni di gloria della leggendaria Istar, città del Grande Sacerdote, dove affronteranno un male talmente diffuso da abbracciare i secoli, poiché la più grande città di tutto il continente di Ansalon si trova sull’orlo della catastrofe. Li accompagna una figura minuta, Tasslehoff Burrfoot, i cui occhi innocenti vedono più chiaramente di quelli di chiunque altro. Il Cataclisma si avvicina…

La Guerra dei Gemelli

Un’imponente montagna abbattutasi su Krynn per volere degli dei aveva distrutto la città di Istar e il suo Tempio cent’anni prima. È trascorso ormai un secolo e il continente di Ansalon è ridotto a una landa desolata i cui poveri abitanti lottano tenacemente per la sopravvivenza, avversati dalla peste, dalla carestia e da una guerra spietata. Sopravvissuto alla caduta della sventurata Istar grazie ai suoi straordinari poteri, Raistlin viaggia nel tempo portando con sé il fratello gemello Caramon e la stupenda chierica Crysania. Giunto nella Torre dell’Alta Magia, predispone un piano per abbattere il Portale e sfidare la Regina delle Tenebre in un duello mortale. Ma, ad uno ad uno, i piani di Raistlin vengono vanificati…

La Sfida dei Gemelli

Allorché Caramon Majere e Tasslehoff Burrfoot viaggiano nel futuro, si ritrovano in una terra arida e tempestosa: Raistlin ha raggiunto il suo status di divinità in competizione con la Regina delle Tenebre. Caramon non solo capisce di dover entrare in azione, ma che avrebbe dovuto farlo prima. Viaggiando nel tempo, con Tasslehoff, concepisce un piano rischioso per salvare il mondo dalla distruzione. Mentre Lord Soth, roso da profonda invidia, persegue un oscuro piano all’insaputa di Kitiara, Tanis Mezzelfo, a Sancrist, accetta l’aiuto di Lord Gunthar e dei Cavalieri di Solamnia per fortificare la Torre del Sommo Chierico e difendere Palanthas dai cavalieri oscuri. La storia dei gemelli Majere procede in un magnifico crescendo tra gli orrori dell’Abisso…

La Guerra del Chaos

Ambientato 20 anni dopo gli avvenimenti delle Cronache di Dragonlance, siamo fra il 378 AC e il 383 AC, il ciclo de La Guerra del Chaos comprende due romanzi e una raccolta di racconti brevi scritti e curati sempre da Margaret Weis e Tracy Hickman e pubblicati fra il 1994 e il 1996. Protagonisti di questo ciclo sono i figli degli Eroi delle Lance.

La Seconda Generazione

Cinque romanzi brevi della coppia del fantasy: con la «Seconda Generazione» entrano in gioco i figli degli Eroi delle Lance, i personaggi protagonisti delle precedenti avventure, cui ora è affidato il compito di sventare le trame ordite dalla Regina delle Tenebre, sconfitta, ma mai definitivamente annientata, dai loro valorosi congiunti.

I Draghi dell’Estate di Fuoco

La Guerra delle Lance è ormai da tempo conclusa. lnesorabili, le stagioni si susseguono l’una all’altra. Ora è estate: un’estate arida e asciutta come mai si era vista prima a Krynn. Sconvolto da un’atroce perdita, il giovane mago Palin Majere tenta di penetrare l’Abisso alla ricerca del perduto zio, il celebre arcimago Raistlin. La Regina delle Tenebre ha dalla sua parte nuovi campioni, mentre un Cavaliere Guerriero, Steel Brightblade, cavalca all’attacco della Torre del Sommo Chierico. Su una piccola isola, i misteriosi lrda si impadroniscono di un antico talismano. Usha, una fanciulla umana allevata dagli Irda, giunge a Palanthas affermando di essere la figlia di Raistlin. Questa estate sarà forse l’ultima della storia di Ansalon?

I Draghi del Chaos

Una raccolta di racconti brevi selezionati e presentati da Margaret Weis e Tracy Hickman. Si tratta di storie ambientate nel mondo di Krynn, frutto della fantasia di autori conosciuti e apprezzati negli Stati Uniti che dal 1986 a oggi hanno contribuito con i loro romanzi a rendere famosa nel mondo la serie Dragonlance. Mark Anthony e Mary Kirchoff, Doug Niles e Dan Parkinson, Don Perrin, e la stessa Margaret Weis, sono solo alcuni dei grandi scrittori di fantasy che hanno collaborato a questa antologia.

La Quinta Era

Fra il 1996 e il 1998, Jean Rabe raccoglie il testimone da Margaret Weis e Tracy Hickman e realizzando il ciclo de La Quinta Era. Siamo infatti nell’Era dei Mortali e i potenti dragoni hanno riconquistato il dominio su tutto Ansalon. Il ciclo, composto da tre romanzi, è tutto ambientato nel 5 SC.

L’Era dei Dragoni

Gli dei sono scomparsi, la magia ha abbandonato il continente di Krynn. Siamo nell’era dei Mortali e dei Dragoni, esseri di indicibile forza e audacia che devastano villaggi, ne rendono schiavi gli abitanti e che si autoproclamano i Sovrani Assoluti di Ansalon. La Guerra delle Lance è stata solo una prova generale, la Guerra contro il Caos solo una schermaglia, ora la Guerra dei Dragoni è alle porte. La coraggiosa Goldmoon, sopravvisuta a tante catastrofi, non ha intenzione di arrendersi e cerca aiuto per sconfiggere i temibili dragoni. Un uomo, solitario e inquieto, si fa avanti promettendole di schierarsi dalla sua parte…

Il Giorno della Grande Tempesta

I temibili dragoni minacciano di assoggettare al loro incontrastato dominio il continente di Krynn. Dopo aver alterato con un potente sortilegio la morfologia del territorio, conformandola al loro spirito malvagio, hanno cominciato ad ammassare armi in quantità. Anche i guerrieri di Takhisis stanno stringendo i ranghi accingendosi a sferrare un decisivo attacco contro gli abitanti di Ansalon. Per Krinn il momento è cruciale. Ma un pugno di valorosi umani rifiuta di arrendersi. Incitati da Palin Majere, coraggioso e indomito mago, e armati della mitica dragonlance, osano resistere a una forza così soverchiante. Potrebbe essere la loro ultima sfida.

Il Giorno del Grande Vortice

I due dragoni più potenti si contendono la supremazia su Ansalon. Malystryx e Khellendros hanno collaborato in segreta collusione finché, mentre crescevano la loro mole e la loro forza, sono oltremodo cresciute la loro ambizione e la loro sete di potere. Il Drago Blu trama una congiura per emergere sugli altri dragoni e la reazione furiosa alla scoperta del complotto teso a Malys è spropositata come le gigantesche dimensioni e l’energia vendicativa del drago vittima dell’inganno. Intanto gli eroi della nuova era allestiscono le loro strategie, mentre diventa chiaro che le ragioni del cuore eserciteranno un ruolo fondamentale nella battaglia contro i dragoni che hanno devastato la loro terra.

La Guerra delle Anime

Margaret Weis e Tracy Hickman ritornano per una nuova trilogia pubblicata fra il 2000 e il 2002 intitolata La Guerra delle Anime e ambientata sempre nell’Era dei Mortali, circa 50 anni dopo la Guerra del Chaos e 30 anni dopo La Quinta Era. Più precisamente siamo nel 38 SC e vengono introdotti nuovi protagonisti.

I Draghi del Sole Morente

Sono trascorsi ormai cinquant’anni dalla terribile Guerra del Caos, che ha costretto le divinità all’abbandono di Krynn. I dragoni, crudeli e potenti, esercitano un serrato controllo su Ansalon, spartendosi tra loro il dominio del continente e assoggettando a pesanti tributi il popolo che hanno reso schiavo.

I Draghi della Stella Perduta

La guerra delle anime imperversa: dopo una magica tempesta, Mina, una giovane guerriera, è apparsa alla guida di un esercito di cavalieri dalla spaventosa armatura; la terra di Silvanesti è in balia di forze malvagie mentre il suo giovane re elfo è rimasto stregato dagli occhi d’ambra di Mina. L’inarrestabile esercito della giovane donna costringe Palin e Tasslehoff. Gli sventurati elfi di Qualinesti sono costretti a compiere una scelta estrema: lasciare la loro amata terra natale o affrontare la morte che i temibili cavalieri potrebbero infliggere loro. Quando più nulla lascerebbe spazio alla speranza ecco entrare in scena un drago, valoroso e solitario…

I Draghi della Luna Evanescente

Mina, l’invincibile guerriera, non ancora paga dopo che il suo esercito ha occupato Silvanost, muove alla volta di Sanction. Esiliati per via dell’ira dei draghi, gli elfi di Qualinesti riparano a Silvanesti. Nel tentativo di porre fine alla strage, il Cavaliere di Solamnia Gerard si offre volontario per fare da spia tra le schiere dei Cavalieri Oscuri. Benché sia valoroso, la mossa potrebbe rivelarsi disastrosa per lui e per i suoi alleati. Sospinto da un disperato bisogno di solidarietà, uno sparuto manipolo di valorosi è alla ricerca di alleati al di fuori della propria cerchia. Malys, Signora dei draghi, non ha guardato con occhio benevolo all’invasione e alla devastazione del suo territorio ad opera delle armate di Mina…

Il Discepolo dell’Oscurità

L’ultima trilogia dei cicli principali di Dragonlance è la prima scritta in solitario da Margaret Weis ed è intitolata Il Discepolo dell’Oscurità. I romanzi, pubblicati fra il 2004 e il 2007, sono ambientati nel 39 SC ed hanno per protagonista Mina proseguendo le trame del precedente ciclo.

Ambra e Cenere

La Guerra delle Anime si è finalmente conclusa. La lotta per la supremazia che gli dei hanno combattuto senza esclusione di colpi con le armi della magia ha lasciato il continente di Ansalon nella più completa desolazione e sovvertito i precedenti equilibri di potere. Mina, una misteriosa donna-guerriero, non si rassegna tuttavia alla propria sconfitta e stringe un patto con il diavolo. Mentre un culto satanico si diffonde e minaccia un mondo già fragile e provato, i nostri eroi, un eccentrico monaco e un kender in grado di comunicare con i defunti, si alleano per arginare le forze del maligno.

Ambra e Ferro

La vita sul mondo di Krynn è in rapida evoluzione e persino gli dei ne rimangono sconcertati. Che dire allora dei mortali? Di fronte a forze apparentemente invincibili, una piccola ma determinata banda di avventurieri pone in atto un disperato tentativo di arrestare un’invasione. Mina, enigmatica come sempre, riesce a fuggire dalla sua prigione sottomarina e parte per una ricerca che metterà a dura prova la sua forza di volontà, mentre il male sembra diffondersi inesorabilmente…

Ambra e Sangue

Mina scopre la terribile verità su se stessa, il che la conduce quasi alla follia. Il monaco Rhys, affiancato da Atta, la sua cagna, e dal Render Nightshade, riceve il rischioso incarico di scortarla in un viaggio verso l’irraggiungibile località nota come Godshome, dove Mina spera di trovare una risposta al mistero che avvolge la sua vita. Ma il sentiero è irto di insidie, dal momento che i non-morti vogliono eleggere Mina a loro capo, mentre il Cavaliere della Morte Krell è sulle sue tracce, e Galdar la cerca per consegnarla al più odiato dei suoi nemici…

Dragonlance – Cicli Secondari

Per Cicli Secondari si intendono quei cicli che fanno da raccordo fra i vari Cicli Principali ma anche da ideali prequel svelando così segreti e retroscena sul passato dei personaggi, sui rapporti delle varie genti di Krynn e sulle divinità.

Le Cronache Perdute

Il primo Ciclo Secondario da recuperare è senza ombra di dubbio quelle de Le Cronache Perdute. La trilogia è ambientata nel 352 AC ed i romanzi, scritti da Margaret Weis e Tracy Hickman e pubblicati fra il 2006 e il 2008, vanno letti fra quelli del primo e fondamentale ciclo de Le Cronache di Dragonlance.

I Draghi degli Abissi dei Nani

Gli eventi raccontati qui, fra cui il ritrovamento del Martello di Kharas, sono collocati fra I Draghi del Crepuscolo d’Autunno e I Draghi della Notte d’Inverno.

I nostri eroi sono tornati, ma i loro nemici mortali non demordono, per cui andranno incontro a nuove avventure e a nuove insidie nei primi mesi della Guerra delle Lance. I compagni credono di aver ucciso il malvagio Signore dei Draghi Verminaard. Hanno salvato i profughi di Pax Tharkas e li hanno portati in una valle nelle montagne di Kharolis. Tanis e Flint vengono inviati a cercare il regno nanico di Thorbardin, da tempo perduto, sperando di persuadere i nani a dare rifugio ai profughi per l’inverno. Mentre gli eroi corrono contro il tempo per salvare le vite degli innocenti che dipendono da loro, Flint è costretto a fare una scelta difficile, da cui potrebbe dipendere il futuro di Krynn. E l’unico su cui può contare è Tasslehoff Burrfoot, lo spensierato kender.

I Draghi dei Signori dei Cieli

Gli eventi raccontati qui, fra cui l’incontro tra Kitiara e Lord Soth, la storia di Laurana e il recupero del Globo dei Draghi, si collocano prima de I Draghi della Notte d’Inverno.

Kitiara scopre che il suo amante di un tempo, Tanis Mezzelfo, e i suoi amici sono responsabili della morte del Signore dei Draghi Verminaard. La scoperta espone al pericolo Kit, poiché l’Imperatore Ariakas viene a sapere della connessione e sospetta che Kit abbia organizzato l’assassinio. Ordina allora alla sua strega, l’esotica Iolanthe, di spiare Kit, che segna il suo destino nel momento in cui si getta alla ricerca di Tanis, un atto che convince Ariakas che è davvero una traditrice. Ma Kit non è tipo da accettare una condanna a morte senza battere ciglio. La rivale di Kit, Laurana, inizia il suo viaggio verso il destino dirigendosi a Icereach con Sturm, Flint, Tasslehoff e tre Cavalieri di Solamnia, guidati da Sir Derek Crownguard. I cavalieri sono alla ricerca di un mitico Globo dei Draghi che sarà la salvezza di Solamnia. Quello che nessuno di loro sa è che sono caduti in una trappola mortale tesa dal mago elfo oscuro Feal-Thas…

I Draghi dei Signori del Tempo

Gli eventi raccontati qui, nello specifico il patto fra Raistlin e Fistandantilus, si collocano prima de I Draghi dell’Alba di Primavera.

Il mondo celebra l’Alba di Primavera. La Guerra delle Lance sta volgendo al termine, nel bene e nel male. Il mago Raistlin Majere tesse i suoi intrighi con la Regina delle Tenebre. Takhisis ha in programma di distruggere gli dei della magia nella Notte degli Occhi, quando tutti i maghi si riuniranno presso la Torre di Wayreth. Raistlin deve trovare un modo per sventare la trama, anche se questo significa combattere contro la sorella, la Signora dei Draghi Kitiara, e il suo terrificante alleato, il cavaliere della morte, Lord Soth. Ma Raistlin deve ancora sconfiggere il suo ultimo nemico: l’arcimago Fistandantilus, che, a sua volta, cerca di uccidere Raistlin e di rubargli l’anima. Il futuro di Krynn sembra ormai scritto. Tutti pensano di sapere come andrà a finire la storia, ma una sola notte e una fatidica decisione di Raistlin Majere potrebbero rimettere tutto in gioco.

Le Cronache di Raistlin

Il secondo ciclo secondario da recuperare è un vero e proprio prequel incentrato sul passato di Raistlin e Caramon e intitolato Le Cronache di Raistlin. Si tratta di due romanzi scritti da Margaret Weis il primo e da Margaret Weis e Don Perrin il secondo, usciti nel 1998 e nel 1999. Gli avvenimenti di questo ciclo sono collocati rispettivamente nel 333-346 AC e nel 347-348 AC.

Raistlin – L’alba del Male

L’anima di un mago viene forgiata nel crogiuolo della magia. Raistlin Majere ha sei anni quando viene presentato all’arcimago che lo iscrive a una scuola di arti magiche. Là il tormentato eppur dotato giovane giunge a vedere nella magia la propria ancora di salvezza. I Maghi nella Torre della Grande Stregoneria di Wyareth lo osservano in segreto, dal momento che vedono ombre lunghe e oscure addensarsi su di lui e sui destini di Ansalon. Finalmente, Raistlin si trova vicino alla meta: diventare un mago. Ma prima dovrà affrontare una prova terribile nella Torre, che cambierà la sua vita per sempre… se riuscirà a sopravvivere.

Raistlin – I Fratelli in Armi

Nel corso dell’assedio feroce della cittadina di Hopes’s End, il giovane mago Raistlin è costretto a rinnegare i suoi ideali per salvare se stesso e il fratello. Eppure mentre Raistlin e Caramon si addestrano come mercenari, lontano un’altra anima viene forgiata nell’ardore della battaglia. Una futura signora suprema dei draghi sceglie la propria strada e inizia l’ascesa al potere: si tratta di Kitiara Uth Matar, sorellastra dei Gemelli.

Il Raduno degli Eroi

Il Raduno degli Eroi è un ciclo di sei romanzi prequel, usciti fra il 1991 e il 1993, che ha come protagonisti i personaggi principali delle Cronache di Dragonlance svelando i primi incontri e i rapporti. Gli avvenimenti qui raccontanti coprono un lassso di tempo variabile che va dal 258 e il 346 AC.

Spiriti Eletti (di Mark Anthony e Ellen Porath)

Flint Fireforge, nano e valente mastro ferraio, onorato e sorpreso dalla straordinaria convocazione del Portavoce del Sole, intraprende un lungo viaggio per raggiungere Qualinost. Nella leggendaria città degli elfi stringe una profonda amicizia con Tanis, un giovane mezzelfo riflessivo e avveduto. All’improvviso Qualinost è sconvolta da un duplice efferato delitto: un nobile elfo viene misteriosamente trucidato e, poco dopo, ad un altro elfo tocca la stessa tragica sorte. Tanis viene ingiustamente accusato dei due omicidi e se non riuscirà, con l’aiuto dell’amico Flint, a dimostrare la propria innocenza, sarà condannato per sempre all’esilio. Identificare il colpevole e risolvere il mistero si rivelerà un’impresa piena di insidie.

Il vagabondo (Mary Kirchoff e Steve Winter)

Un bel giorno di primavera Tasslehoff Burrfoot giunge a Solace e, appropriatosi accidentalmente di un braccialetto di rame, è costretto a far conoscenza con un mezzelfo, Tanis, e con uno gnomo amico di quest’ultimo, Flint Fireforge. Un episodio insignificante, un banale furto… eppure il destino dell’intera stirpe degli elfi marini dargonesti è indissolubilmente legato al prezioso monile. Perché un semplice gioiello, così affascinante e irresistibile per l’intraprendente kender, può spingere i nostri eroi e la principessa degli elfi del mare ad allearsi con i phaetoni, straordinarie creature dalle ali di fuoco?

Cuore temerario (di Tina Daniell)

A un remoto passato risale la storia di Kitiara Uth Matar, una fanciulla guerriera di avvenente e fiera bellezza, e dei suoi due fratelli gemelli, il bellicoso Caramon e Raistlin, mago debole e taciturno, dalla giovane allevati con ammirevole impegno e ineccepibile dedizione. Le imprese compiute dalla coraggiosa soldatessa come mercenaria e la crescente, irresistibile seduzione magica esercitata su di lei da forze maligne intrecciano il suo destino alle sorti di uno straniero di dubbia onestà, di un misterioso negromante e di una banda di soldati di ventura. Ossessionata dal ricordo del padre, Kitiara lo ricerca senza darsi pace, spingendosi verso le inospitali regioni del nord, verso continue, avvincenti avventure.

Il Giuramento (di Michael Williams)

Sturm Brightblade, ostinatamente fermo nel suo proposito, si reca alla cerimonia annuale di Solamnia, ignorando l’avveduto consiglio dei suoi fedeli amici, i gemelli Raistlin e Caramon, che l’avevano scongiurato di non partecipare alla solennità. Proprio durante il fastoso banchetto, una bizzarra creatura frondosa lancia inopinatamente all’intrepido ragazzo una misteriosa sfida. La sprezzante provocazione, pungendo nell’orgoglio il giovane Sturm, lo costringe ad intraprendere un avventuroso viaggio in compagnia di alcuni curiosi compagni. Il suo destino si intreccerà allora con quello di una graziosa ma querula fanciulla e di un rinnegato traditore e lo condurrà a scoprire la segreta sorte del padre da tempo perduto.

Fuoco e fiamme (di Ellen Porath)

Il tempestoso rapporto fra Kitiara Uth Matar e Tanis Mezzelfo si inaugura a colpi di spada e l’evolversi della loro relazione è complicato dall’incessante succedersi di emozionanti avventure in cui la coppia si lascia coinvolgere. Si imbatteranno in un troll carnivoro con due teste, in un sovrano deposto che giudica Kitiara responsabile della sua destituzione, in un mago astioso che persegue una singolare vendetta, in un corpulento ed impacciato vecchio innamorato di Kit, incontreranno un affascinante negromante che nasconde un doloroso segreto e un bizzarro gufo gigante. Kit e Tanis sperimenteranno l’intensa forza delle umane passioni e l’insospettata potenza dell’amore e della cupidigia, la sete di vendetta e il desiderio di potere.

Compagni d’ avventura (di Tina Daniell)

Caramon, Sturm e Tasslehoff, in viaggio per mare a bordo della Venora, sono sorpresi da una magica tempesta che li trasporta sino all’estremità orientale del Mare di Sangue. Caramon e Sturm, abbandonati in balia dei flutti, sembrano condannati a morte certa, mentre Tas, rapito all’inclemente destino, misteriosamente si anima di implacabile odio contro gli amici di sempre. Intanto a Solace, Raistlin persuade Flint Fireforge e Tanis Mezzelfo ad avventurarsi in un pericoloso viaggio verso il remoto regno dei minotauri. La loro nobile missione si propone un duplice arduo compito: non solo trarre in salvo gli sventurati compagni, ma soprattutto sventare l’efferato piano del perfido Signore della Notte.

Le Cronache di Krynn

Sotto il nome de Le Cronache di Krynn vengono raggruppati una serie di racconti brevi firmati da Margaret Weis e Tracy Hickman apparsi in diverse antologie e manuali. Non esiste un corrispettivo volume in inglese che raccoglie questi 6 racconti che si svolgono in diverse Età da quella dei Sogni a quella dei Forti e fino a quella della Disperazione. Protagonisti sono sempre i personaggi de Le Cronache di Dragonlance. Piccola curiosità: il racconto La prova dei Gemelli è in assoluto il primo racconto di Dragonlance scritto dalla fortunata coppia di autori.

Le Cronache di Krynn, il volume italiano, raccoglie: Fili di Seta, Il Prode Cavaliere, La Storia che Tasslehoff Giurò di Non Raccontare, Raistlin e il Cavaliere di Solamnia, La Prova dei Gemelli

e Il Migliore.

Gli Eroi

Gli Eroi è il primo ciclo secondario che non ha per protagonisti i personaggi principali de Le Cronache di Dragonlance. Questi tre romanzi uscirono originariamente nel 1988 e cronologicamente si collocano rispettivamente nel 1020-1018 PC, 348-352 AC e nel 228 AC.

La Leggenda di Huma (di Richard Knaak)

Sul dorso del drago argentato, Huma si dirige verso la Torre del Sommo Chierico, sorvolando la landa desolata dove i morti vagano ripetendo in una macabra cantilena, i nomi di crudeli draghi distruttori. Qui si racconta la storia di Huma, delle sue misteriose origini, della solenne cerimonia in cui prestò giuramento al Codice e alla Misura, del suo amore per il drago argentato e dei suoi perigliosi combattimenti con i subdoli Cavalieri di Solamnia, culminati nella fatidica resa dei conti fra Takhisis, Regina delle Tenebre, e Paladine.

La Leggenda della Stormblade (di Nancy Varian Berberick)

Huma, il mitico eroe della Lancia, Stormblade, la spada magica, e Galen Pathwarden, meglio conosciuto con l’appellativo di Weasel, sono i protagonisti delle avventure ambientate nel magico mondo di Krynn, stretto come in una morsa dalle potenze del Male che tramano nell’ombra per annientarlo. Ma, niente paura: i nostri eroi riusciranno in extremis a sottrarlo alla distruzione, opponendo alla forza dei malvagi il proprio coraggio.

La Leggenda di Weasel (di Michael Williams)

Piccolo e veloce come un furetto, Galen Pathwarden, meglio conosciuto con l’affettuoso nomignolo di Weasel, farebbe di tutto per tenersi lontano dai pericoli. Purtroppo è perseguitato dalla sfortuna, che si diverte a giocargli tiri mancini. Infatti, Weasel, assieme al grande cavaliere solamnico Sir Bayard Brightblade e al centauro Agion, deve eludere le trappole e gli agguati mortali tesigli da un losco figuro, il quale, per i suoi modi minacciosi e le sue nere vesti, viene chiamato Scorpione…

Gli Eroi II

Gli Eroi II è il secondo ciclo secondario che non ha per protagonisti i personaggi principali de Le Cronache di Dragonlance. Questi tre romanzi uscirono originariamente nel 1990 e cronologicamente si collocano rispettivamente nel 1013 PC, 339 -351 AC e nel 230 AC. Idealmente Gli Eroi II sono seguito diretto dei romanzi di Gli Eroi, inoltre il primo romanzo funge anche da ideale prequel al ciclo Le Guerre dei Minotauri.

La Leggenda del Minotauro (di Richard Knaak)

La Leggenda del Minotauro è la continuazione de La leggenda di Huma, e vede il tentativo da parte di Kaz, fedele amico di Huma, sommo Eroe delle Lance, di mettere in guardia i Cavalieri di Solamnia dall’imminente pericolo che incombe sulla loro terra.

La Leggenda di Grallen (di Dan Parkinson)

La Leggenda di Grallen, seguito de La leggenda della Stormblade, narra le vicende che portarono alla scoperta del magico elmo di Grallen, un cimelio in grado di donare immensi poteri al suo possessore.

La Leggenda di Brithelm (di Michael Williams)

La Leggenda di Brithelm presenta al lettore le nuove imprese dell’antieroe per eccellenza, Weasel, già protagonista de La leggenda di Weasel e stavolta alle prese con la ricerca disperata del fratello Brithelm, misteriosamente scomparso.

I Preludi

Nel 1989 viene pubblicato il ciclo I Preludi composto da tre romanzi la cui particolarità è quella di collocarsi cronologicamente esattamente 5 anni prima degli eventi de Le Cronache di Dragonlance.

La Magia di Lunitari (di Paul B. Thompson)

II romanzo narra la storia di Sturm, costretto a un eterno vagabondaggio alla ricerca del padre e di Kitiara, la raminga guerriera. Cinque anni prima che la guerra sconvolga il mondo di Krynn, Sturm e Kitiara si ritrovano passeggeri di un vascello volante la cui destinazione è Lunitari. I due eroi scoprono che la luna rossa della neutralità è un luogo desolato, misterioso, insidiato da gravi pericoli e popolato da strane creature: uomini-albero, formiche giganti, un drago di ottone.

La Dannazione di Kendermore (di Mary Kirchoff)

Tasslehoff è caduto nella trappola di una cacciatrice di taglie, mentre suo zio Trapspringer, prigioniero del consiglio degli anziani, tale resterà finché il nipote non onorerà le tradizioni dei kender riguardo al matrimonio. Ma la promessa sposa di Tas ha compiuto un incantesimo sulla propria persona e di lei non c’è più traccia… Tasslehoff dovrà preoccuparsi non solo di problemi coniugali, ma anche di un mago bizzoso e di un sanguinario assassino che minaccia Kendermore.

Il Mistero di Mereklar (di Kevin Stein)

A uno a uno i gatti di Mereklar, animali dotati di divini poteri, stanno scomparendo e gli abitanti della città cadono in preda al panico. Una bellissima nobildonna persuade i gemelli Raistlin e Caramon e il loro amico kender Earwig Lockpicker a individuare il responsabile delle sparizioni, ma l’intrigante mistero si complica quando vengono ritrovati i cadaveri di alcuni dei personaggi più in vista della città. Nella Notte dell’Occhio, una serie di misteriosi indizi condurrà i due fratelli alla verità.

I Preludi II

Nel 1990 esce I Preludi II, secondo ciclo di preludi in cui gli avvenimenti raccontati nei tre romanzi che lo compongono sono davvero a ridosso di quelli delle Cronache di Dragonlance.

L’ordalia di Riverwind (di Paul B. Thompson e Tonya R. Carter)

Affinché Riverwind si dimostri degno della sua amatissima Goldmoon, il Consiglio degli Anziani della tribù di Que-Shu gli affida un’impresa impossibile: portare al cospetto di Arrowthorn, padre di Goldmoon nonché sommo capo della tribù, una prova dell’esistenza degli antichi dèi. Riverwind dovrà intraprendere il viaggio a piedi, con scarsissimo cibo a sua disposizione, e affiancato da un eccentrico indovino, conosciuto con il nome di Piglia-mosche, del quale dovrà prendersi cura. Dalla sua parte ha però ingegno, abilità, una determinazione incrollabile e una ragazza elfo dalle inesauribili risorse. Sarà sufficiente tutto questo a sottrarlo al giogo di una profezia secondo la quale ad accogliere chiunque osi intraprendere il grande viaggio ci sono o la pazzia o la morte?

L’ordalia di Flint (di Mary Kirchoff e Douglas Niles)

Flint Fireforge, membro della congrega degli Eroi della Lancia, ritorna al sonnacchioso borgo natio ai piedi delle colline che abbracciano Solace. Con sua sorpresa, il villaggio, immerso in una febbrile attività, sembra essersi scosso dal torpore.

L’ordalia di Tanis (di Barbara e Scott Siegel)

La leggenda racconta che un tempo il mezzelfo sparì fra le montagne di Solace per tornare molto trasformato, più nobile, più valoroso, quasi un altro uomo. La sua ordalia ebbe inizio quando fra i picchi nevosi di Solace incontrò un vecchio mago morente che invocava il suo aiuto affinché intraprendesse un “grande viaggio” nella memoria del medesimo mago e tornasse al passato per combattere un’impossibile battaglia contro il tempo…

Dragonlance – Cicli Paralleli

Al fianco dei Cicli Principali e Secondari, collegati idealmente ora dalle vicende narrate ora dai personaggi protagonisti, vi sono anche due Cicli Paralleli decisamente interessanti e il primo romanzo del ciclo Le Nazioni Elfiche.

La Saga di Dhamon

Pubblicata fra il 2000 e il 2002 e scritta da Jean Rabe, La Saga di Dhamon si colloca fra i cicli de La Quinta Era e La Guerra delle Anime ed ha, come suggerisce il titolo stesso, come protagonista Dhamon Grimwulf.

La Caduta di Dhamon

Dhamon Grimwulf, un tempo eletto “Eroe del Cuore”, è caduto nella polvere e conduce ora una vita squallida e dedita al crimine. Mentre i draghi che dominano il continente di Krynn organizzano con freddezza l’estrema battaglia per annientare il nemico e imporsi come dominatori assoluti, Dhamon deve ritrovare la forza e la volontà di redimersi. Ma potrebbe essere troppo tardi…

Il Tradimento

Dhamon Grimwulf e la sua banda di mercenari hanno gettato il loro avido sguardo su un nuovo obiettivo: un tesoro da lungo tempo dimenticato e nascosto in una pianura erbosa. Un’antica leggenda promette ori e ricchezze incalcolabili a chi lo troverà. Ma in un mondo di predoni, dominato dagli inganni e dai sotterfugi, il tesoro potrebbe avere un prezzo troppo elevato, ancor più grande delle atroci sofferenze di Dhamon, ferito alla coscia dalla scaglia del drago. Riuscirà l’indomito eroe a salvare la propria vita?

Il Riscatto di Dhamon

Preda della maledizione della scaglia del drago, Dhamon Grimwulf è in balia della paura della morte e dell’insidioso potere dei demoni che albergano dentro di lui. In una folle corsa contro il tempo e il destino, in lungo e in largo per tutto il continente di Ansalon, l’eroe è alla ricerca frenetica del riscatto dal suo oscuro passato. A lui si oppongono gli emissari del drago; se non riuscirà a sconfiggerli, Dhamon perderà la sua anima…

Le Guerre dei Minotauri

Dopo La Leggenda del Minotauro, Richard Knaak si guadagna un proprio ciclo intitolato Le Guerre dei Minotauri composto da tre romanzi usciti fra il 2003 e il 2005 in cui si narra la sanguinosa guerra civile in cui è caduto l’Impero dei Minotauri. Gli avvenimenti di questo ciclo sono in parte contemporanei a quelli de La Guerra delle Anime e in parte successivi.

La Notte di Sangue

La Guerra delle Anime ha devastato l’intero pianeta di Krynn; tutte le razze ne sono rimaste coinvolte. Nell’impero dei minotauri, con un improvviso colpo di mano, nella “Notte di Sangue”, il generale Hotak ha preso il potere, segnando una decisa svolta rispetto alle tradizioni dei minotauri. Con l’aiuto della crudele compagna del generale, l’alta sacerdotessa Nephera, ispiratrice del Culto degli Antenati, i seguaci di Hotak, a dispetto delle antiche consuetudini, progettano di espandere l’impero. Fomentate dall’avidità e dalla brama di potere, le Guerre dei Minotauri minacciano di sconvolgere il continente di Ansalon…

Mare di Sangue

Mentre la Guerra delle Anime sconvolge Krynn, Hotak, l’imperatore dei minotauri, cerca di consolidare il suo potere e di espandere i suoi domini. L’invasione di Ansalon ha inizio con l’esercito dei minotauri pronti a combattere nell’area di Silvanesti. Ma mentre i primi guerrieri penetrano nel leggendario regno, una battaglia più cruenta sconvolge gli aspri territori di Kern dominati dagli orchi. Guidati dallo schiavo in fuga Faros, i minotauri ribelli diffondono il caos e portano distruzione nelle terre degli orchi. Ma Faros, al quale orchi e legioni di soldati danno la caccia, organizza un esercito capace di minacciare il malefico Hotak.

L’impero di Sangue

Nell’epilogo di questa saga giunge al culmine la lotta tra Sargonnas, l’originario dio protettore della razza dei minotauri, e Morgion, l’oscuro Signore della Torre di Bronzo, che domina con l’inganno la razza da cui un tempo era odiato. I loro rispettivi campioni mortali, Faros e Ardnor, sono al comando di poderose armate e detengono poteri divini. La posta in gioco è rappresentata dal destino dell’intera stirpe dei minotauri, nonché dall’equilibrio dei poteri in gran parte del pianeta Krynn.

Il Primogenito

Il Primogenito è il primo romanzo, scritto da Paul B. Thompson e Tonya R. Carter, del ciclo della Nazioni Elfiche ed ha come protagonista Silvanos.

Silvanos, l’augusto fondatore della nazione elfica unificata di Silvanesti, è sepolto in una tomba di cristallo. La guida dei clan è passata al figlio Sithel, padre a sua volta di due gemelli, i principi Sithas e Kith-Kanan. I due rampolli rappresentano le due fazioni emergenti fra gli elfi: il primo è appoggiato dai cortigiani della capitale, il secondo è a capo dei cosiddetti Wildrunners, i “messaggeri folli”, che accrescono la tensione allacciando contatti e intensificando i commerci con gli umani di Ergoth. La rivalità tra i gemelli raggiunge il culmine allorché Sithel trova misteriosamente la morte…

Dragonlance – la cronologia

In questa ultima parte dell’articolo vengono descritte brevemente le cinque Ere e i vari romanzi e racconti vengono collocati cronologicamente in una linea temporale quanto più accurata possibile senza tenere conto dei vari cicli di appartenenza.

Una piccola legenda prima di iniziare:

PC: indica Pre-Cataclisma

indica Pre-Cataclisma AC: indica Dopo Cataclisma

indica Dopo Cataclisma SC: indica Dopo Secondo Cataclisma

Era del Crepuscolo

Chaos, Padre del Tutto e del Nulla, diede alla luce i suoi tre figli: Paladine, dio del Bene, Gilean, dio della Neutralità, e Takhisis, dea del Male. I tre crearono Krynn popolandolo di elfi, orchi e uomini mentre loro padre, indispettito, crea gli animali e soprattutto i Draghi. Questo portò dapprima ad un contrasto con Chaos e poi ad una guerra intestina fra le tre divinità denominata Guerra di Tutti i Santi, durante la quale Krynn fu sull’orlo della distruzione. Per questo motivo i loro tre figli Solinari, Lunitari e Nuitari, abbandonarono il pantheon per camminare nel mondo con spoglie mortali dando origine alle tre lune del pianeta.

Attualmente non sono stati tradotti in italiano libri ambientati in questa Era.

Era dei Sogni

In questa Era, Ansalon fu devastata da diverse guerre. Le più terribili furono Prima e la Seconda Guerra dei Draghi e la Guerra Fratricida. Quest’ultima portò alla spaccatura del popolo degli elfi che culminò con la fondazione della nazione di Qualinesti direttamente opposta a Silvanesti. Furono inoltre fondate le cinque Torri dell’Alta Stregoneria e creata la Gemma Grigia di Gargath. Venne inoltre fondata la città di Istar. Questa Era si concluse con la Terza Guerra dei Draghi che vide Huma Dragonbane sacrificarsi per scacciare Takhisis da Krynn. La fine della Terza Guerra dei Draghi venne suggellata dal Giuramento dei Draghi.

In questa Era i draghi offrivano la propria lealtà e il proprio potere al guerriero più forte scendendo in battaglia con lui. Questo però rendeva ogni battaglia devastante, i draghi cromatici e i draghi metallici strinsero un quindi patto, sugellato dagli dei, nel quale si impegnavano ad assopirsi per tutta l’eternità e a non calcare più il suolo di Ansalon, non interferendo più con le questioni degli umani ora liberi di plasmare il proprio destino.

2308 – 2192 PC: Il Primogenito

1050 PC: Il migliore (Cronache di Krynn)

1020-1018 PC: La leggenda di Huma

1013 PC: La leggenda del Minotauro

Era dei Forti

In questa Era Paladine ebbe modo di prevalere portando al periodo di maggior splendore della città di Istar. Tuttavia questo splendore e benessere si fece malvagio sotto il regno del Re Prete, il Sommo Sacerdote di Istar, contrassegnato da politiche razziste e xenofobe. I sacerdoti di Paladine cominciarono a perseguitare le razze da loro ritenute “inferiori” (come gli orchi) e ad ostracizzare i maghi e la magia. Furono combattute le così dette Battaglie Perdute in cui furono abbattute due delle cinque Torri dell’Alta Stregoneria e molti potenti artefatti furono trafugati per poi andare persi.

Il conflitto si risolse con l’abbandono delle Torri di Istar e Palanthas e il trasloco di tutti i maghi, con annessi artefatti, nella Torre di Wayreth. Fu in questa occasione che venne inoltre lanciata la maledizione della Torre di Palanthas da Adrias Rannoch, Veste Nera.

1 PC: Fili di seta (Le cronache di Krynn)

1 PC: Il prode cavaliere (Le cronache di Krynn)

Era della Disperazione

Accecato dal suo fanatismo il Re Prete è convinto di poter distruggere definitivamente Takhisis. Gli dèi lanciano così i Tredici Ammonimenti o Tredici Calamità nel tentativo di farlo desistere ma il Re Prete con tracotanza pretese da Paladine lo stesso potere che in passato aveva concesso a Huma Dragonbane. La risposta fu terribile e prese il nome di Cataclisma: una pioggia di meteoriti devastò Istar e tutto Krynn che fu sconquassato da cataclismi di ogni tipo i quali ne modificarono drasticamente la morfologia. Ebbe così iniziò l’Era della Disperazione

Il Male iniziò quindi a riprendere vigore. Takhisis ammassò in segreto i suoi eserciti sui Monti Khalkist violando il Giuramento dei Draghi e risvegliando i Draghi cromatici. È il preambolo della Guerra delle Lance in cui un manipolo di eroi sventò i piani della Regina della Tenebre risvegliando i Draghi metallici. Takhisis successivamente tentò un nuovo assalto sventato da Raistlin Majere che però dovette sacrificare Palanthas.

Questa Era si conclude con la Guerra del Chaos nella quale gli dèi abbandonarono Krynn facendo scomparire con loro anche la Magia che rimase, debole, nella mani di potentissimi Arcimaghi. Anche le tre lune scomparvero dai cieli di Krynn sostituite da una sola pallida luna e da una stella rossa denominata Reorx.

228 AC: La leggenda di Weasel

230 AC: La leggenda di Brithelm

258-308 AC: Spiriti eletti

321 AC: Il vagabondo

325-342 AC: Cuore temerario

333-346 AC: Raistlin – L’ alba del male

339 – 346 AC: Il giuramento

339 -351 AC: La leggenda di Grallen

343-345 AC: Fuoco e fiamme

345-346 AC: Compagni d’ avventura

346 AC: L’ordalia di Tanis

346 AC: La prova dei gemelli (Le cronache di Krynn)

346 AC: Raistlin e il Cavaliere di Solamnia (Le cronache di Krynn)

346-347 AC: La magia di Lunitari

346-347 AC: Il mistero di Mereklar

346-347 AC: La dannazione di Kendermore

346-349 AC: L’ordalia di Flint

347-348 AC: Fratelli in Armi

348-352 AC: La leggenda della Stormblade

350-351 AC: L’ordalia di Riverwind

Autunno 351 AC: I draghi del crepuscolo d’ autunno

Autunno 351 AC: I draghi degli abissi dei nani

Inverno 352 AC: I draghi della notte d’ inverno

Inverno 352 AC: I draghi dei signori dei cieli

Primavera 352 AC: I draghi dei signori del tempo

Primavera 352 AC: I draghi dell’ alba di primavera

355 AC (1 PC): Il destino dei gemelli

357 AC: La sfida dei gemelli

39 AC: La guerra dei gemelli

363 AC: La storia che Tasslehoff giurò di non raccontare (Le cronache di Krynn)

378 AC: La seconda generazione

383 AC: I draghi dell’ estate di fuoco

Era dei Mortali

L’Era dei Mortali (detta anche Quinta Era) vide il ritorno su Krynn dei potentissimi e malvagi draghi cromatici che si divisero il controllo di tutto Ansalon. Per contrastargli, senza la tradizionale magia arcana e clericale, Palin Majere dovette fare affidamento sulla dimenticata stregoneria e Goldmoon diede vita al misticismo.

Questo fu il preludio alla Guerra delle Anime: Takhisis, durante la Guerra del Chaos, aveva letteralmente rubato Krynn agli altri dèi con lo scopo di diventarne l’unica divinità. Questo però aveva comportato che le anime dei mortali non potessero proseguire il loro cammino verso gli altri piani dell’esistenza e fossero trasformate i suoi servitori e dei suoi protetti (tra cui un’umana, Mina, a capo dei Cavalieri di Neraka e la regina dei minotauri, Nephera). La battaglia fu devastante e portò alla morte di molti draghi e di alcune divinità fra cui la stessa Takhisis mentre Paladine rinunciò alla sua immortalità.

Il vuoto lasciato da Takhisis causò una violenta guerra intestina fra le altre divinità malvagia per la successione che portò fra le altre cose anche alla Guerra dei Minotauri.