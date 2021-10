La data d’uscita italiana di BELLE di Mamoru Hosoda

Finalmente abbiamo la data d’uscita di BELLE nome originale: Ryu to Sobakasu no Hime, letteralmente: La principessa lentigginosa e il drago), nono film diretto da uno dei più grandi registi contemporanei, Mamoru Hosoda (Mirai, The Boy and the Beast, Wolf Children, Summer War e La ragazza che saltava nel tempo).

Quando potremo vedere BELLE? Anime Factory, l’etichetta specializzata di Koch Media, in collaborazione con Wonder Pictures porterà il film nei cinema italiani a partire dal 20 gennaio 2022.

A proposito di BELLE di Mamoru Hosoda

Di che cosa parla BELLE? Creato dallo Studio Chizu sotto la direzione di Mamoru Hosoda, il film è un toccante racconto di formazione che parla di legami familiari, dell’amore tra genitori e figli e di un’amicizia che trascende la specie e i legami tra le nostre vite.

Questa la trama:

Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu scopre un mondo virtuale noto come [U], dove assume il ruolo di Belle, un avatar che in poco tempo le permette di diventare una cantante di fama mondiale. All’improvviso una misteriosa creatura, un drago, appare davanti a lei e insieme, intraprendono un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della loro vera natura.

Ryō Narita interpreta Shinobu Hisatake, Shōta Sometani è Shinjirō Chikami, Tina Tamashiro interpreta Ruka Watanabe e Rira Ikuta (vocalist del duo YOASOBI al suo debutto come doppiatrice) è Hiroka Betsuyaku.

Per quanto riguarda i membri dello staff abbiamo Takaaki Yamashita (Digimon Adventure: Bokura no War Game) come direttore dell’animazione per i segmenti del film ambientati nel mondo virtuale “U”, Hiroyuki Aoyama (Mirai) come direttore dell’animazione e character designer per i segmenti del mondo reale, Nobutaka Ike (film di Satoshi Kon) come direttore artistico dello sfondo, Anri Jojo (design artistico del mondo “Oz” di Summer Wars) si occupa dell’impostazione artistica e Ryo Horibe e Yohei Shimozawa (Summer Wars) sono i direttori CGI. Taisei Iwasaki (Blood Blockade Battlefront, Dragon Pilot: Hisone and Masotan, The Naked Director) è il direttore musicale e compositore del film.

In attesa dell’uscita nei cinema italiani di BELLE recuperate il romanzo de La ragazza che saltava nel tempo disponibile su Amazon!