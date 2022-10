Black Panther: Wakanda Forever sta dominando la scena del Marvel Cinematic Universe, aumentando le aspettative dei fan del franchise che si aspettano uno scoppiettante finale di Fase Quattro con questa pellicola dall’alto tasso di azione. L’ultimo trailer ci ha mostrato meglio la futura Ironheart, alias Riri Williams (Dominique Thorne) e un dinamico Namor (Tenoch Huerta), ma nel futuro capitolo del MCU l’attenzione sarà soprattutto sulle conseguenze della morte di T’Challa (Chadwick Boseman), una triste perdita conseguenza della prematura scomparsa del suo interprete. All’interna di questa situazione ricca di possibilità, sarà anche interessante quale sarà la dinamica tra Shuri e Riri in Black Panther: Wakanda Forever.

Ryan Coogler enfatizza l’importanza della dinamica tra Shuri e Riri in Black Panther: Wakanda Forever

La sorella di T’Challa, nuovamente interpretata da Letitia Wright, potrebbe ereditare il ruolo di Pantera Nera dal fratello, come accaduto nei comics Marvel, divenendo quindi la nuova protettrice del Wakanda, nel suo momento più tragico. In quella che si prospetta essere una guerra senza quartiere, la giovane Riri Williams, mente geniale invitata nel regno africano proprio per questo suo dono, avrà modo non solo di creare la sua prima armatura, ma anche di interagire Shuri, anch’essa dotata inventrice che nel primo Black Panther abbiamo visto nel ruolo di quartiermastro del fratello.

La dinamica tra Shuri e Riri in Black Panther: Wanda Forever sarà uno dei tratti essenziali del film, che si colloca all’interno di una tradizione del franchise, che ha spesso valorizzato delle coppie di eroi che trovano nel loro rapporto la forza con cui affrontare grandi sfide. Parlando con Entertaintment Weekly, Ryan Coogler, regista del film, ha voluto porre l’attenzione dei fan proprio su questo aspetto:

Il film affronta molti argomenti, ma uno di essi è centrale: persona che esistono in contrasto, ma con un senso di familiarità. In questo film vediamo Shuri incontrare qualcuno che ha molte cose in comune con lei, ma che è anche davvero diverso.

Non va trascurato il fatto che di tutti i nuovi personaggi introdotti in Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams è quella che ha già un futuro ricco di prospettive. Non solo è già annunciata la serie per Disney Plus che la vedrà protagonista, Ironheart, ma il suo ruolo in Wanda Forever sembra proiettarla sempre più verso la nomina a erede di Iron Man. Una condizione che potrebbe quindi portarla a esser un personaggio di punta in Armor Wars, film in cui l’eredità di Stark sarà messa a dura prova, costringendo l’eterno amico di Testa di Latta, James Rhodes/War Machine (Don Cheadle) a proteggere il retaggio di Stark.

Tuttavia, al momento non è chiaro quale sarà l’importanza di Riri in Black Panther: Wakanda Forever. Il suo esordio, come abbiamo visto dal trailer e dal merchandise legato al film, consentirà alla giovane di volare con la sua prima armatura, ma possiamo teorizzare che proprio il suo rapporto con Shuri potrebbe rappresentare un imprinting a quella che sarà la sua vita futura da supereroina.

