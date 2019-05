La Famiglia Addams: ecco il primo trailer ufficiale in Italiano

Il nuovo film d'animazione La Famiglia Addams, diretto Greg Tiernan e Conrad Vernon arriverà nelle nostre sale cinematografiche nel giorno più pauroso dell'anno: il 31 ottobre 2019. Finalmente è arrivato il primo trailer ufficiale in lingua italiana.

Il nuovo film d’animazione de La Famiglia Addams, diretto Greg Tiernan e Conrad Vernon farà il suo ingresso nelle nostre sale cinematografiche nel giorno più pauroso dell’anno: il 31 ottobre 2019. Finalmente è arrivato il primo trailer ufficiale in lingua italiana che vedrà come protagonisti Gomez e Morticia insieme al resto dei membri della Famiglia Addams. Nel corso dei giorni scorsi era stato annunciato che uno dei personaggi del nuovo cartone animato, ossia Nonna Addams, avrà la voce di Loredana Bertè. Ebbene, con l’arrivo del trailer ormai non ci sono più segreti sul resto dei nomi che doppieranno la famiglia più macabra di sempre.

Dunque i due coniugi Addams, Morticia e Gomez, avranno rispettivamente le voci di Virginia Raffaele e di Pino Insegno. Mercoledì e suo fratello Pugsley saranno doppiati invece da Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli, in fine il goffo Zio Fester avrà la voce dell’attore Raoul Bova. Di seguito, la sinossi ufficiale del cartone animato distribuito da Eagle Pictures:

“Basata sulle famose creazioni di Charles Addams per il New Yorker, questa commedia animata d’azione seguirà le vicende degli Addams, le cui vite cominciano a disfarsi quando si scontrano con un’astuta conduttrice di reality televisivi, mentre si preparano all’arrivo dei parenti per una grande celebrazione, in stile Addams. Morticia, diabolicamente devota a suo marito e ai suoi figli, è il pallido collante che tiene insieme l’intero clan. Gomez, uomo affabile, sinistro e appassionatamente innamorato di sua moglie, è entusiasta di qualunque terribile piano che gli venga in mente. Mercoledì è una sinistra e brillante teen-ager con lunghe trecce e un umorismo imperturbabile. Pugsley, minaccioso e frenetico decenne, ama praticare le più orribili marachelle. Il folle Zio Fester un uomo allegro e di buon cuore, a cui piace seminare il caos in ogni modo possibile. La Nonna adora i nipotini, che apprezzano i suoi biscotti a forma di teschi e pipistrelli. Margaux Needler, regina dei programmi di makeover, è consumata dal desiderio di assoluta perfezione suburbana, color pastello”.

Anche voi aspettate con ansia l’arrivo nelle nostre sale cinematografiche del nuovo film d’animazione? Nel frattempo gustiamoci il trailer in lingua italiana de La Famiglia Addams.