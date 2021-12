La finestra d’uscita di Ascendance of a Bookworm Stagione 3

Finalmente abbiamo una finestra d’uscita per la terza stagione di Ascendance of a Bookworm, l’adattamento anime della light novel scritta da Miya Kazuki e illustrata da Yu Shiina. Secondo quanto riportato dal sito internet ufficiale, la terza stagione debutterà nel mese di aprile del 2022 su Tokyo MX, BS Fuji e altri canali.

La terza stagione di Ascendance of a Bookworm

La terza stagione di Ascendance of a Bookworm vede nuovi membri dello staff, tra cui Haruka Matsunae che si unisce come terzo character designer a Toshihisa Kaiya e Yoshiaki Yanagida. Noriko Otake entra a far parte dello staff come direttore dell’animazione insieme a Emiko Endo (i precedenti direttori dell’animazione Toshihisa Kaiya e Yoshiaki Yanagida non sono accreditati per questo ruolo nella terza stagione, ma solo come character designer).

Gli altri membri dello staff per la nuova stagione includono Mitsuru Hongo come direttore della stagione, Mariko Kunisawa è il supervisore delle sceneggiature della serie, Ryō Hirata si occupa del prop design, Ryouka Kinoshita è l’art director, Toshiki Amada dell’impostazione artistica, Miyoko Ichinose è l’artista chiave del colore e Naoki Kitamura si occupa della fotografia. Tomoki Nagasaka del montaggio e MICHIRU delle musiche mentre Jun Watanabe è il direttore del suono e Hiromune Kurahashi si occupa degli effetti sonori.

Tutti i membri del cast principale ritornano dalle stagioni precedenti.

Questa la key visual della terza stagione:

Per quanto riguarda le precedenti stagioni di Ascendance of a Bookworm, si possono guardare in streaming Crunchyroll che descrive così la trama:

Il topo di biblioteca, e studentessa universitaria, Motosu Urano finisce per morire in un incidente imprevisto. Questo subito dopo aver avuto la notizia che sarebbe finalmente diventata una bibliotecaria, come aveva sempre sognato.

Quando si riprende, si trova a essere Myne, la figlia di un semplice soldato. Si trova nella città di Ehrenfest, luogo in cui vige una rigida gerarchia sociale, in cui i nobili in grado di usare la magia regnano sovrani in questo mondo parallelo. Ma Myne non vuole accettarlo. Dopo tutto, finché ha dei libri non le serve altro.

Questo mondo, comunque, non brilla per la sua alfabetizzazione e non c’è modo di stampare i libri che sono rari e appannaggio dei nobili. Sono decisamente fuori dalla portata della figlia di un povero soldato. Ma questo non ferma Myne dalla sua sete di libri, giunge così a una decisione…

“Se non ci sono libri, dovrò crearne io”.

