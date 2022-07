La seconda stagione di Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation, adattamento dell’omonimo manga il cui titolo originale è Mushoku Tensei: Isekai ittara honki dasu, letteralmente: “Reincarnazione senza lavoro: Ci proverò seriamente se vado in un altro mondo” che in patria ha riscontrato un enorme successo, debutterà nel corso del 2023 e sarà trasmessa su Crunchyroll in contemporanea con la sua messa in onda in Giappone. Ora, il nuovissimo trailer anticipa quello che possiamo aspettarci dai nuovi episodi ricchi di magia che preannunciano nuove avventure per il nostro protagonista!

Il trailer della seconda stagione di Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation

La prima parte della prima stagione dell’anime ha debuttato nel gennaio 2021 mentre la seconda parte ha debuttato il 3 ottobre, dopo un ritardo da luglio. Manabu Okamoto (Gamers!) ha diretto la stagione allo Studio Bind. Anche la EGG FIRM è stata accreditata per la produzione. Kazutaka Sugiyama (direttore dell’animazione per DARLING in the FRANXX) ha disegnato i personaggi. La seconda stagione vede il ritorno dello staff e del cast della prima.

Questa la key visual della seconda stagione:

Qui sotto potete guardare il trailer:

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation: il manga

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation nasce come una serie di light novel scritta da Rifujin na Magonote, pubblicata in Giappone sul sito di web novel Shōsetsuka ni narō dal 22 novembre 2012, mentre la versione cartacea è stata pubblicata da Media Factory sotto l’etichetta MF Books con Shirotaka, un utente di Pixiv, che ne ha realizzato le illustrazioni.

L’omonimo adattamento manga realizzato da Yuka Fujikawa, è stato serializzato a partire dal 2014 sul numero di giugno di Monthly Comic Flapper con Shirotaka che è tornato per occuparsi del character design. In Italia la serie viene pubblicata dalla Planet Manga dal 24 giugno 2021 e a questo nostro articolo potete leggerne la recensione, mentre potete recuperare su Amazon il primo volume!