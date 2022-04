Il manga La principessa sacrificale e il re delle bestie (Niehime to Kemono no Ou) di Yuu Tomofuji, pubblicato nel nostro Paese dalla casa editrice Magic Press sarà adattato in un anime! A riportare la notizia il decimo e l’undicesimo numero combinato di quest’anno della rivista Hana to Yume di Hakusensha. Per ora sappiamo solo che la trasposizione animata uscirà nel corso del 2023, quindi rimaniamo in attesa di nuove informazioni.

A proposito del manga La principessa sacrificale e il re delle bestie

Yuu Tomofuji ha lanciato il manga sulla rivista Hana to Yume nel 2015 e lo ha terminato nell’ottobre 2020. Il 15° e ultimo volume è stato pubblicato a gennaio 2021. La storia è edita in Italia a partire dal settembre 2021 dalla Magic Press e potete recuperare il primo numero su Amazon!

Sarifi è destinata a essere l’ennesimo sacrificio per il re dei demoni, ma il suo coraggio dinnanzi alla terribile creatura le salva la vita. Il re dei demoni la accoglie alla sua corte e Sarifi scopre due segreti su di lui: il primo è che ha sempre lasciato scappare le vittime dei sacrifici lui riservati; il secondo è che metà del suo sangue è umano. Sarifi impara a conoscere e a non temere la creatura, scoprendone i lati più gentili, tanto che l’amore scoppia tra i due nonostante la diversità. Il loro rapporto però desta rabbia e sospetto tra gli altri demoni…

La rivista ha anche rivelato che il manga avrà una nuova storia secondaria che inizierà a venire serializzata su Hana to Yume entro la prossima estate o autunno, e sarà ambientata dopo la storia principale del manga. Protagonisti i personaggi principali.

Il manga ha in precedenza ricevuto uno one-shot a dicembre 2019, che si è rivelato nuova puntata del manga spin-off Kemohime to Futsū no Ō (The Beast Princess and the Normal King), una storia parallela alla principale, apparso sulla rivista Hana to Yume di Hakusensha il 25 aprile.