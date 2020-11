La storia di Lisey diventa una serie TV

L’autore Stephen King ha detto per anni che vorrebbe vedere il suo romanzo La storia di Lisey, pubblicato nel 2006, adattato in live-action. L’autore ha recentemente offerto un aggiornamento sullo stato dei lavori della serie televisiva, già annunciata, destinata ad Apple TV+.

Come era facile prevedere, la pandemia di coronavirus ha avuto un impatto importante su tutti gli angoli di Hollywood, produzione de La storia di Lisey inclusa. Sebbene la serie potrebbe aver subito qualche ritardo di produzione, l’autore ha offerto al pubblico qualche scorcio interessante su ciò che lui e il regista Pablo Larraín stanno sviluppando. Ciò che rende questo nuovo adattamento de La storia di Lisey così interessante è che Stephen King stesso ha scritto le sceneggiature per la nuova serie, che includerà contenuti aggiuntivi mai visti nel materiale originale. Durante un’intervista con The Washington Post (che potete leggere a questo link) Stephen King ha condiviso:

Ora sto lavorando con un regista di grande talento di nome Pablo Larraín su una serie limitata per Apple Plus chiamata “Lisey’s Story. Ha un sacco di idee che non si discostano dal flusso narrativo della storia, ma sono belle cose visive, con un sacco di energia. È come avere una percezione più profonda, perché io sono come un occhio e lui è l’altro occhio. […] Se vuoi davvero avere successo in questo settore, fai in modo che le persone che conosci abbiano talento e poi dì: “Ok, farò un passo indietro. Non ho intenzione di guardare oltre la tua spalla e armeggiare nella tua roba. Vai avanti e fare le cose che sei bravo a fare”