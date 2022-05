Per celebrare i 50 anni di Lady Oscar di Riyoko Ikeda dal 17 settembre fino al 20 novembre si terrà una mostra speciale intitolata The Rose of Versailles 50th Anniversary Exhibition – The Rose of Versailles Forever –. La mostra sarà inaugurata nel TOKYO CITY VIEW (al piano 52 della Mori Tower di Roppongi Hills), in Giappone.

Lady Oscar: mostra speciale per l’anniversario

The Rose of Versailles 50th Anniversary Exhibition – The Rose of Versailles Forever – presenterà rare illustrazioni originali di Maria Antonietta e Oscar François de Jarjayes, i due personaggi principali della storia, oltre a pensieri e commenti di Ikeda dell’epoca. Nella sezione Takarazuka Revue sarà riprodotta la “stanza di Oscar” dell’opera, mentre i costumi di scena e gli oggetti di scena saranno esposti per far conoscere il raffinato mondo dell’opera. Inoltre, l’evoluzione dei disegni di Ikeda nel manga, che si è protratto fino ai giorni nostri, sarà ripercorsa grazie agli elementi dell’animazione televisiva e al merchandising nostalgico.

Questa la locandina:

L’autrice ha voluto lasciare un messaggio:

Cinquant’anni possono sembrare tanti, ma “The Rose of Versailles” è passato da genitori a figli e a nipoti. È una gioia simile a un sogno che non avrei mai immaginato durante la pubblicazione. Come autrice, voglio ringraziare tutti. L’editore Takarazuka Revue, la compagnia d’animazione e tutti gli altri che hanno supportato il lavoro in ogni modo. E ora, nel mezzo del disastro Corona, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine verso chiunque faccia parte della mostra per il 50° anniversario e che festeggi con noi. Spero che più fan possibile possano apprezzarla.

Lady Oscar: il manga

Il manga di Lady Oscar è stato scritto e disegnato da Riyoko Ikeda e serializzato in Giappone dal 21 maggio 1972 al 23 dicembre 1973 sulla rivista Margaret di Shūeisha e raccolto in nove volumi tankōbon.

Il manga è stato recentemente riproposto dalla J-POP in una nuova versione, in cui i singoli volumi sono racchiusi in uno stupendo box da collezione.

LE ROSE DI VERSAILLES, in cinque volumi in grande formato, ognuno con tutte le pagine a colori previste nelle più recenti edizioni giapponesi e gallery delle illustrazioni uscite all’epoca della prima serializzazione su rivista! A Versailles arriva la prossima regina di Francia, l’austriaca Maria Antonietta. Lì incontrerà una comandante delle guardie molto particolare, Oscar, e le loro storie si intrecceranno con il grandioso e tragico arazzo della Storia di Francia…

Dal manga sono stati tratti una serie di musical rappresentati dalla Takarazuka Revue a partire dal 1974 e un film cinematografico diretto da Jacques Demy nel 1979 intitolato Lady Oscar.