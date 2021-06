L’Attacco dei Giganti: in vendita il pericoloso vino di Marley

Kurand e Kobe Winery hanno prodotto un vino rosso tutto ispirato proprio allo stesso prodotto che arriva dalla città fittizia di Marley visto all’interno della serie manga di Hajime Isayama, L’Attacco dei Giganti, divenendo realtà.

Poiché la serie manga si è conclusa lo scorso aprile con la pubblicazione del tankobon finale (34°) la scorsa settimana, perché non godersi ora un bel bicchiere di rosso? Ma prima di comprarlo, bisogna precisare anche perché sia ritenuto pericoloso nella narrazione del manga di Hajime Isayama.

Il pericoloso vino di Marley

Nel manga de L’Attacco dei Giganti, il vino è prodotto da viticoltori della città di Marley, ovvero il principale antagonista di Eren Yeager e dell’isola di Paradiso (Eldia).

La nazione di Marley è celebre per i suoi produttori di vino e i membri di spicco della polizia locale possono rilassarsi e affrontare riunioni bevendo del buon rosso, ma ad un certo punto della narrazione è stato letale per molti esponenti di Eldia. In particolare, all’interno del vino fu instillato del liquido spinale di Zeke Yeager (Gigante Bestia) di modo da far trasformare, tutti coloro lo avessero bevuto, in Giganti senza coscienza.

Dettagli sul vino e dove acquistarlo

Tornando al vino, si tratta più precisamente di un Cabernet Sauvignon/Merlot realizzato con la fermentazione della vite in quel di Kobe. L’uva è rigorosamente pigiata a mano e il vino offre un sapore ricco, complesso, multi aromatico ed ha, infine, il 12% di gradazione alcolica.

Se foste interessati all’acquisto, potete raggiungere qui in edizione limitata la scheda di acquisto presso lo shop online di Kurand. Le spedizioni partiranno per la fine di luglio e non preoccupatevi, il produttore precisa che il sorso del vino non modificherà geneticamente il vostro corpo e non vi trasformerà in famelici e spaventosi esseri.

Non è finita qui per L’Attacco dei Giganti dal momento che l’adattamento anime (acquistate su Amazon il film distribuito da Dynit) ritornerà con la seconda parte della stagione finale a partire dall’Inverno 2021. L’anime è prodotto da Studio MAPPA e la prima parte è andata in onda tra il 2020 e le prime battute del 2021.

L’edizione italiana del manga è edita da Planet Manga e anche nel nostro Paese ci stiamo avvicinando alla conclusione. Acquistate l’ultimo volume disponibile su Amazon.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte esordirà questo Inverno.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

Ecco una trama dell’opera: