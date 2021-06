L’Attacco dei Giganti 139: i bozzetti dell’ultimo capitolo

I bozzetti dell’ultimo capitolo de L’Attacco dei Giganti, il 139, sono emersi online con la pubblicazione in Giappone e negozi online del tankobon conclusivo del manga scritto e disegnato da Hajime Isayama.

Il manga si è concluso attraverso le pagine di Bessatsu Shonen Magazine (Kodansha) ad aprile 2021 e il volumetto finale, il 34°, è disponibile da poche ore.

L’edizione speciale del volume 34 ha anche contenuto, oltre ai canonici ultimi 5 capitoli, i bozzetti del finale ovviamente realizzati dall’autore stesso prima che venissero trasformati in versione definitiva.

L’Attacco dei Giganti 139: i bozzetti

L'Attacco dei Giganti 139: i bozzetti

I bozzetti integrali del capitolo sono disponibili cortesia dell'utente di Twitter @YourAnimeGuy.

Non è finita qui per L'Attacco dei Giganti dal momento che l'adattamento anime ritornerà con la seconda parte della stagione finale a partire dall'Inverno 2021. L'anime è prodotto da Studio MAPPA e la prima parte è andata in onda tra il 2020 e le prime battute del 2021.

L'edizione italiana del manga è edita da Planet Manga e anche nel nostro Paese ci stiamo avvicinando alla conclusione.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte esordirà questo Inverno.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

