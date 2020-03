Latte e Cartoni: la nuova programmazione di Italia 1

Latte e Cartoni, lo spazio mattutino di Italia 1 dedicato ai cartonati animati che intrattiene i piccoli spettatori prima di andare a scuola, si allarga adeguandosi alla prolungata permanenza di grandi e piccini in casa a causa della emergenza per prevenire i contagi da Coronavirus.

Dal 25 marzo la programmazione di Latte e Cartoni era stata già modificata.

Dal lunedì al venerdì infatti si parte dalle 6.35 con Memole dolce Memole, seguito alle 7 da Pollyanna e alle 7:30 da Fiocchi di cotone per Jeanie concludendo con il ritorno di Kiss Me Licia.

Sabato e domenica invece si parte dalle 8 con due episodi di Una spada per Lady Oscar e si prosegue sempre con due episodi di Occhi di gatto dalle 8:50.

La programmazione di Latte e Cartoni però cambierà radicalmente a partire dall’8 di aprile.

Dal lunedì al venerdì alle 7.30 arriva Magica Magica Emi che sostituisce Pollyanna mentre dall’11 aprile, quindi nel weekend, arriva C’era una volta Pollon che sostituisce Una spada per Lady Oscar.

L’ultimo cambio per Latte e Cartoni è previsto dal 15 aprile quando alle 7.40 andrà in onda L’isola della piccola Flo, dal lunedì al venerdì, sostituendo Fiocchi di cotone per Jeanie.

Per il momento invece rimane inalterata la programmazione di Italia 2 che propone ogni mercoledì in prima serata uno dei film o degli special dedicati a Lupin III – questa settimana tocca a Lupin III: il Ritorno del Mago – mentre quotidianamente, nella fascia pomeridiana, propone le repliche di Che Campioni Holly e Benji – tutti i giorni dalle 12.40 con tre episodi – One Piece – Tutti all’Arrembaggio! – tutti i giorni dalle 13.30 con tre episodi – ed infine What’s My Destiny Dragon Ball – tutti i giorni dalle 15.05 con due episodi.