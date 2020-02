Le Bizzarre Avventure di Jojo: l’anime arriverà presto su Netflix

Netflix renderà presto disponibile, sul proprio catalogo, l’adattamento animato de Le Bizzarre Avventure di Jojo, celebre manga del disegnatore e autore Hirohiko Araki.

La serie animata arriverà nei cataloghi della piattaforma di tutto il mondo, quindi anche in quello italiano, ma a darne la notizia ufficiale ci ha pensato l’account Twitter francese di Netflix che nei giorni scorsi ha pubblicato il seguente tweet:

Allez, on récapitule :

– JOJO’S BIZARRE ADVENTURE ARRIVE SUR NETFLIX !!!!

– La date : le 1er mars.

– On commence avec les deux premières saisons.

– Et on ajoute le reste dès qu’on a les droits. pic.twitter.com/Ty3xKqPnqx — Netflix France (@NetflixFR) February 1, 2020

Dal tweet è chiaro che Le Bizzarre Avventure di Jojo arriverà su Netflix il primo marzo 2020, ma al momento si parla solo delle prime due stagioni che comprendono Phantom Blood/Battle Tendency e Stardust Crusaders poiché mancano i diritti delle altre. Qualche tempo fa, comunque, anche Netflix Italia aveva lasciato intendere l’imminente arrivo dell’anime attraverso la pubblicazione della pagina di presentazione della serie, poi improvvisamente cancellata.

Non si sa, quindi, quando la serie animata approderà in Italia e sebbene sia una grande notizia per tutti gli abbonati di Netflix e amanti del manga, tutte le stagioni de Le Bizzarre Avventure di Jojo sono già disponibili gratuitamente sia su Crunchyroll che su VVVVID in lingua originale e sottotitolate in italiano. Infatti la serie anime è ritornata tra l’ottobre del 2018 e il 28 luglio 2019 con la quarta stagione che è la trasposizione animata di Vento Aureo.

Ricordiamo che Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie manga avviata nel 1987 da Hiroiko Araki e composta, al momento, da esattamente otto parti le quali raccontano, in maniera irriverente e con uno stile originale ed emblematico, le vicende di diverse generazioni della famiglia Joestar nella loro costante lotta contro individui senza scrupoli e misteriose forze sovrannaturali. In Italia il manga viene costantemente pubblicato da Star Comics e nell’ottobre del 2019 è stata realizzata una nuova edizione con la copertina rigida.