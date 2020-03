Le Lanterne Verdi più improbabili (e strane) di sempre

Nel giorno più splendente,

Nella Notte più profonda,

Nessun malvagio sfugga alla mia ronda.

Colui che nel male si perde,

Si guardi dal mio potere:

La luce di Lanterna Verde!

In tanti, nel corso degli anni, hanno pronunciato queste parole (anche se, in realtà, nelle varie traduzioni italiane hanno spesso assunto diversi significati), prendendo di fatto servizio nel corpo di polizia intergalattico più forte dell’universo: le Lanterne Verdi. In questi ottant’anni di storie, abbiamo conosciuto molti dei membri più famosi del corpo: dalla prima lanterna Alan Scott, passando per il pilota di aerei militari Hal Jordan, l’architetto John Stewart, arrivando ad uno dei membri più recenti come il disegnatore di fumetti Kyle Rayner e abbiamo citato solo quelli appartenenti alla razza umana!

Ma il corpo di polizia intergalattico ha accolto tra le sue fila anche membri improbabili, appartenenti non solo a razze aliene, ma anche animali, organismi, oggetti, altri supereroi dell’universo DC e altri personaggi della Warner Bros. In questo articolo vedremo alcuni dei membri più improbabili che hanno indossato l’anello e pronunciato il giuramento delle Lanterne Verdi.

Batman

Partiamo subito fortissimo con un peso massimo. Batman ha vestito diverse volte la casacca delle Lanterne Verdi, dando un grosso aiuto al corpo quando ce n’è stato bisogno. Uno degli episodi più significativi di questo avvenimento è stato dopo la resurrezione di Hal Jordan: lui e Bruce Wayne non sono mai andati d’accordo, complici i due caratteri opposti. Dopo essere tornato, Jordan decise di dare in prestito al miliardario di Gotham il suo anello, per poter scacciare la paura che risiedeva dentro di lui e lasciarsi alle spalle la morte dei suoi genitori, in uno dei momenti più introspettivi tra i due personaggi.

H’lvenite B’dg (si pronuncia “BEDG”)

Non lasciatevi ingannare dall’aspetto di scoiattolo. B’dg è uno dei membri più orgogliosi del corpo delle Lanterne Verdi e successore di H’lvenite Ch’p, morto prematuramente perchè investito da un camion giallo. Essendo entrato nel corpo nel pieno della rinascita dello stesso, gran parte del suo addestramento è avvenuto direttamente sul campo di battaglia, combattendo contro Spider Guild e Superboy Prime. Farà, tra l’altro, da mentore a Simon Baz, successore di Hal Jordan, e insieme a lui catturerà Black Hand durante La Notte Più Profonda.

Mogo

Mogo è letteralmente un pianeta senziente, che entrerà a far parte delle Lanterne Verdi e permetterà agli stessi membri di potersi addestrare su di esso. Fa sorridere il fatto che nel periodo in cui tutti i membri avevano un compagno, Mogo fu accoppiato con un altro strano personaggio: Bzzd, una lanterna dalle sembianze (e dimensioni) di una mosca. Essendo un pianeta vero e proprio, può modificare il suo ecosistema a suo piacimento, permettendo la vita di esseri viventi sulla sua superficie e creando, talvolta, il simbolo delle Lanterne Verdi su di esso con delle foreste.

Daffy Duck

Ebbene si, anche Daffy Duck (o meglio, il suo alter-ego Duck Dodgers) è stato una Lanterna Verde! In un episodio della serie a lui dedicatogli, intitolato “The Green Loontern“, il papero del XIV secolo e mezzo troverà per caso in lavanderia l’anello e il costume di Hal Jordan e si ritroverà, assieme agli altri più famosi membri del corpo, ad affrontare un’armata di robot inviata da Sinestro. La particolarità di questo episodio è che Hal Jordan, in originale, è doppiato da nientepopodimeno che Kevin Smith!

Dkrtzy RRR

Gli ultimi due membri del corpo delle Lanterne Verdi sono decisamente strani. Dkrtzy RRR è un’equazione matematica bio-senziente, scoperta per la prima volta dal folle matematico Timph Rye, mentre cercava di dimostrare che la forza di volontà poteva essere calcolata in maniera scientifica. Uno dei suoi poteri più incredibili è quello di penetrare nel cervello dei nemici per cancellarli dalla faccia dell’esistenza e proprio per questo è oggetto di dibattito all’interno del corpo.

Leezle Pon

In origine, Leezle Pon viene descritto come un virus del vaiolo super intelligente, che non ha mai partecipato alle riunioni del corpo. È il membro delle Lanterne Verdi che protegge il Settore 119 ed è inviato in missioni biologiche dove altre Lanterne Verdi non possono andare. La sua apparizione più importante avviene durante la guerra contro i Sinestro Corps: nella battaglia finale, viene iniettato dentro Guy Gardner per poter sconfiggere Despotellis, un altro virus senziente creato dai Sinestro Corps stessi.