Eccovi le novità BAO Publishing annunciate su Preview 74. Il catalogo è stato diffuso questa mattina. Da segnalare Discosogni, graphic novel d’esordio per Alessandra Rostagnotto, e il volume unico Berserk Unbound di Jeff Lemire e Mike Deodato Jr.

Scopriamo tutte le novità nel dettaglio. Per le novità annunciate da BAO Publishing su Preview 73 invece recuperate il nostro articolo dedicato.

Le novità BAO Publishing annunciate su Preview 74

DISCOSOGNI

di Alessandra Rostagnotto

184 pagine – 17 x 23 cm, colori, cartonato

€ 20,00

Lei lavora in un bar e scrive canzoni. Lui si sente se stesso solo quando può ballare vestito come i suoi idoli della disco music. L’incontro tra i due porterà a una delle collaborazioni più improbabili e fruttuose della scena musicale della riviera romagnola. E, quando un discografico della zona li convincerà a esibirsi al Festival di Sanremo, i due dovranno scendere a patti con il desiderio di esprimere la propria creatività e il conformismo di cui erano impregnati gli anni Ottanta. Un’avventura scanzonata a ritmo di disco music che riesce a toccare le corde più intime di ciascuno di noi, mettendoci di fronte ai rischi che siamo disposti a correre per essere veramente noi stessi. L’esordio di Alessandra Rostagnotto al graphic novel è sorprendente.

FUTAGASHIRA 3

di Natsume Ono

208 pagine – 13 x 18 cm, B/N, brossurato

€ 7,90

Continuano le avventure di Benzō e Sōji, i due ex ladri alla ricerca di una seconda possibilità. Il loro cammino, però, sarà più difficile di quanto avessero immaginato, tra nuove conoscenze, ostacoli insormontabili e un passato che continua a tornare. Un viaggio fisico metafora del percorso interiore che i protagonisti compiono alla ricerca del proprio riscatto personale e della propria rivincita. Terzo di sette volumi.

BERSERKER UNBOUND

di Jeff Lemire e Mike Deodato Jr.

136 pagine – 17 x 26 cm, colori, cartonato

ISBN 978-88-3273-617-5

€ 18,00

Cosa succederebbe se Conan il barbaro venisse trasportato nella Manhattan dei giorni nostri? Una domanda che il poliedrico Jeff Lemire sembra porsi quasi come un divertissement, e che invece nel corso della storia si dipana sempre più come un’attenta e lucida analisi sulla nostra società, in un confronto tesissimo tra la violenza più primitiva e quella più subdola – ma non meno spietata – con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Un volume autoconclusivo che fornisce un’ulteriore prova del talento dello scrittore canadese.

L’ODISSEA DI HAKIM

di Fabien Toulmé

776 pagine – 17 x 24 cm, colore, cartonato

€ 29,00

Attraverso lo sguardo e le interviste dello stesso Fabien Toulmé, che con Non è te che aspettavo ha già dato grande prova della propria abilità di reinventare il graphic journalism, scopriamo la storia di Hakim, un uomo costretto ad abbandonare il proprio Paese per rifugiarsi in Francia. Un volume ponderoso di quasi mille pagine, per un racconto doloroso e necessario. Una testimonianza lucida e mai retorica di una delle tante vite che ci passano accanto tutti i giorni e la cui voce non può e non deve essere ignorata.

IL NAO DI BROWN – NUOVA EDIZIONE

di Glyn Dillon

208 pagine – 19 x 26 cm, colore, cartonato

€ 23,00