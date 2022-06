Sono state diffuse le novità Disney Plus di luglio 2022. Da segnalare il film The Princess e quello di Bob’s Burger, di cui arriverà anche la dodicesima stagione. Fra le serie invece c’è la documentaristica Light & Magic e la quarta stagione di Mayans M.C., da segnalare anche l’apertura della sezione tematica True Crime.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo!

Le novità Disney Plus di luglio 2022

Bob’s Burgers – Il Film – 13 luglio

novità Disney Plus di luglio 2022

Bob’s Burgers – Il Film è un’avventura d’animazione comedy basata sull’omonima serie pluripremiata agli Emmy. Dopo che una conduttura dell’acqua rotta crea una voragine di fronte a Bob’s Burgers bloccandone l’ingresso, Bob e Linda faticano per tenere a galla l’attività. Nel mentre i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante.

In nome del Cielo – 27 luglio

Targata FX, In nome del cielo, è una serie ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e segue gli eventi che hanno portato all’omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, Utah. Mentre il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) indaga sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della religione mormone e sulle violente conseguenze di una fede inflessibile. Quello che scopre Pyre, un devoto mormone, lo porta a mettere in discussione la sua stessa fede.

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL LA SERIE STAGIONE 3 – 27 luglio

I Wildcats si dirigono a Camp Shallow Lake, un campo estivo in California, dove vivranno insieme ai loro compagni un’estate indimenticabile all’insegna del romanticismo, delle notti senza coprifuoco e della vita all’aria aperta. Con una produzione di Frozen all’orizzonte e una “docuserie” piena di drammi sul dietro le quinte, i Wildcats riusciranno a dimostrare chi è il “migliore sulla neve” senza lasciare nessuno al freddo?

Zombies 3 – 15 luglio

ZOMBIES 3 vede protagonisti Milo Manheim nei panni dello zombie Zed e Meg Donnelly in quelli della cheerleader Addison, che iniziano l’ultimo anno alla Seabrook High, nella città che è diventata un rifugio sicuro per mostri e umani. Zed è in attesa di una borsa di studio sportiva che lo renderà il primo zombie a frequentare il college, mentre Addison si sta preparando per il primo national cheer-off di Seabrook. All’improvviso, però, degli extraterrestri arriveranno a Seabrook, provocando tutt’altro che una competizione amichevole. Il film è interpretato anche da Chandler Kinney nel ruolo di Willa, Ariel Martin in quello di Wynter, Pearce Joza nei panni di Wyatt, Carla Jeffery in quelli di Bree; Trevor Tordjman interpreta Bucky, Kylee Russell è Eliza, Terry Hu veste i panni di A-spen, Matt Cornett è A-lan, Kyra Tantao è A-li, James Godfrey interpreta Bonzo e Kingston Foster è Zoey.

Light & Magic – 27 luglio

Grazie a un accesso esclusivo, il regista candidato all’Oscar Lawrence Kasdan accompagna gli spettatori in un’avventura dietro le quinte della Industrial Light & Magic, la divisione di Lucasfilm che si occupa di effetti speciali, animazione e produzione virtuale. Il pubblico potrà scoprire cosa ha ispirato alcuni dei più leggendari registi della storia di Hollywood ed esplorare le loro storie dai primi film fino al lavoro per dare vita alla visione di George Lucas. Realizzata da Imagine Documentaries e Lucasfilm, e dai produttori esecutivi Brian Grazer e Ron Howard, la docuserie è composta da sei episodi.

The Princess – 1° luglio

Quando una bella e tenace principessa rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre. Con il corteggiatore respinto e intenzionato a vendicarsi usurpando il trono, la principessa è chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno.

Not Okay – 29 luglio

Not Okay segue Danni Sanders (Zoey Deutch), un’aspirante scrittrice senza obiettivi, senza amici, senza prospettive sentimentali e, cosa peggiore, senza follower, che finge un viaggio a Parigi a misura di Instagram nella speranza di aumentare la sua popolarità sui social media. Quando un terrificante incidente colpisce la Città delle Luci, Danni cade involontariamente in una bugia più grande di quanto avesse mai immaginato. Torna da eroina, stringe un’improbabile amicizia con Rowan (Mia Isaac), sopravvissuta a una sparatoria in una scuola e impegnata a cambiare la società, e conquista l’uomo dei suoi sogni, Colin (Dylan O’Brien). Come influencer e attivista, Danni ha finalmente la vita e il pubblico che ha sempre desiderato. Ma è solo questione di tempo prima che questo quadro idilliaco si incrini e Danni scopra a sue spese che Internet ama le stroncature.

Santa Evita – 26 luglio

Santa Evita è la storia di un corpo senza tomba e della leggenda che ne è scaturita. Nel 1955, un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l’allora presidente Juan Domingo Perón e nascose il corpo di Evita per 16 anni per evitare che diventasse un simbolo contro il regime. Prima della sua morte, Eva era diventata una potente figura politica come moglie del generale Perón, e il suo cadavere senza sepoltura ha ossessionato l’arena politica del Paese per oltre due decenni.

Promised Land Stagione 1 – 6 luglio

Una serie drama epica e generazionale su due famiglie latine in lotta per la ricchezza e il potere nella Sonoma Valley in California.

The Responder – 6 luglio

Chris (Martin Freeman) guida un veicolo di pronto intervento nella sua difficile città natale, Liverpool. Notte dopo notte affronta il crimine, la violenza e la dipendenza per le strade, mentre lotta contro i demoni personali che minacciano di destabilizzare il suo lavoro, il suo matrimonio e la sua salute mentale. Quando Chris è costretto ad accogliere la nuova recluta Rachel (Adelayo Adedayo), entrambi scoprono ben presto che la sopravvivenza in questo mondo pressante, implacabile e oscuro dipende dal fatto che si aiutino o si distruggano a vicenda. L’azione si svolge nell’arco di una settimana con turni di notte sempre più tesi. Dal profondo dell’impotenza e della disperazione, con la sua stessa famiglia che gli sta sfuggendo di mano, Chris si aggrappa all’idea di salvare la vita di una giovane tossicodipendente intrappolata in un dilemma mortale. Se ci riuscirà, forse potrà salvare se stesso e riscoprire cosa significa essere un agente di polizia.

Mayans M.C. Stagione 4 – 27 luglio

Bob’s Burger Stagione 12 – 13 luglio

Ghost Whisperer La Serie Completa (5 stagioni) – 6 luglio

Good Trouble Stagione 3 – 6 luglio

A luglio torna anche lo Shark Fest con numerosi titoli targati National Geographic, tra i quali Chris Hemsworth: a caccia di squali.

Su Disney Plus ci sarà una nuova sezione per gli amanti del genere poliziesco intitolata True Crime: tra i titoli, gli abbonati troveranno Captive Audience: A Real American Horror Story a partire dal 6 luglio, Wild Crime, L’animale più feroce di tutti, City of Angels | City of Death disponibili dal 20 luglio e The Sinfluencer of Soho che arriverà il 22 luglio sulla piattaforma streaming.

L’offerta di Disney Plus