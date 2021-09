Pochi giorni fa è stato diffuso il catalogo Direct 86 contenente le uscite dei prossimi mesi dal quale apprendiamo tutte le novità Edizioni BD e J-Pop Manga di ottobre e novembre 2021. Da segnalare il nuovo numero di Beyond The Clouds, I Diari della Speziale e Kingdom 49.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le novità J-Pop di ottobre e novembre 2021

FRIEREN – DOPO LA FINE DEL VIAGGIO 1 e 2

di KANEHITO YAMADA, TSUKASA ABE

€ 6,50

L’elfo mago Frieren e i suoi coraggiosi compagni d’avventura hanno sconfitto il Re Demone, portando finalmente la pace nella loro terra. Ora gli eroi possono intraprendere strade diverse, ma accomunati dall’obiettivo di vivere una vita tranquilla. In qualità di elfo, Frieren è destinata a un’esistenza lunghissima e a sopravvivere al resto del gruppo: come potrà fare i conti con la mortalità dei suoi amici? Riuscirà a trovare appagamento nella propria vita e a imparare a comprendere cosa significa vivere, per gli esseri umani che la circondano? Per Frieren la battaglia potrà anche essersi conclusa, ma il viaggio interiore che la attende sarà altrettanto duro e difficile.

TOKYO REVENGERS 8 e 9

di Ken Wakui

€ 6,50

Takemichi si ritrova di nuovo nel passato, nei suoi panni di dodici anni prima, quando frequentava

le medie! Un fatto inspiegabile e assurdo che dona però al ragazzo l’opportunità di salvare la dolce Hinata: se solo, per farlo, non dovesse scalare le gerarchie e mirare al vertice della gang più pericolosa e violenta di tutto il Kanto!

HANAKO KUN 12 e 13

di Aidairo

€ 5,90

Secondo la leggenda, Hanako è il fantasma di una ragazza che infesta i bagni dell’Accademia Kamome e che realizzerà ogni desiderio di chi riuscirà a evocarla. Quando Nene Yashiro tenta l’impresa di scovare Hanako, alla ricerca di aiuto in amore, scopre però che la “ragazza”

in realtà è… un ragazzo! Nene finisce così coinvolta in un’avventura mistica nella quale, come assistente di Hanako, scoprirà quanto può essere fragile l’equilibrio tra il mondo mortale e quello degli spettri!

The Promised Neverland Artbook

di P. Demizu e K. Shirai

€ 20,00

Dopo la conclusione della popolarissima serie manga, arriva finalmente in Italia l’artbook di The Promised Neverland! Posuka Demizu e Kaiu Shirai ci guidano in un’immersione totale nel mondo dei bambini di Gracefield House, a partire naturalmente da tante meravigliose illustrazioni, spesso accompagnate da un codice QR che rimanda a esclusivi materiali digitali, come video dei rispettivi making of. Non mancano inoltre interviste, approfondimenti e ogni genere di chicca per tutti gli appassionati di uno dei più eclatanti fenomeni mediatici del Sol Levante!

BEYOND THE CLOUDS 3

di Nicke

€ 6,50

Nella Città Gialla, una metropoli iper industrializzata dove il cielo e le stelle sono oscurati dal fumo delle ciminiere, il giovane Theo trova da sempre l’ambiente ideale per

mettere a frutto il suo innato talento per la meccanica. Quando soccorre Mia, una ragazza alata, ferita e senza più memoria, la vita di Theo arriva però a un punto di svolta. Con le sue capacità, riparare le ali della giovane non è un problema… ma riportarla a casa sarà tutta un’altra storia! Ha così inizio per i due ragazzi un viaggio mozzafiato, che porterà entrambi più lontano di quanto sognassero: oltre le nuvole! Nel solco delle storie poetiche ed elettrizzanti dello Studio Ghibli, arriva una favolosa storia sul desiderio d’avventura e di amicizia da parte dei cuori più giovani e innocenti.

OVERLORD 15

di k. maruyama, s. osho,

h. miyama, so-bin

€ 4,40

Nuovo attesissimo capitolo per il fantasy cult di Kugane Maruyama in versione manga! A un passo dallo shut down del MMORPG Yggdrasil, Momonga ha deciso di restare loggato fino alla fine, come gesto d’addio verso quel gioco di cui è stato una figura leggendaria… al contrario rispetto al mondo reale, dove invece è un outsider senza amici. E se, nei panni del suo mitico avatar videoludico, Momonga potesse proseguire la sua esistenza nell’amato MMORPG? E in questa nuova vita, lui sarebbe un eroe, o… uno spietato conquistatore?

Overlord il romanzo 8

di K. Maruyama, so-bin

€ 14,00

Proseguono le avventure in prosa nel mondo di Yggdrasil, in un nuovo emozionante romanzo di Overlord! Dopo essere stata salvata dall’invasione della cavalleria dell’Impero, la contadina Enri Emmot vive nel villaggio di Carne sorvegliata dai goblin… quando, a causa dello squilibrio di forze causato dall’assenza del Savio Re del Bosco, una nuova minaccia si avvicina dalla foresta di Tob! Nel frattempo, il sovrano di Nazarick prova a capire come rigirare la situazione a suo vantaggio…

SWORD ART ONLINE NOVEL 16

di REKI KAWAHARA, ABEC

€ 14,00

Continua il nuovo, esaltante arco narrativo della saga di Alicization, con il capitolo Alicization Exploding! Nei panni del dio delle tenebre Vector, Gabriel Miller guida il suo esercito invasore contro il mondo umano, la cui linea di difesa, i Cavalieri d’Integrità, può solo sperare di rovesciare il terribile svantaggio numerico di fronte al quale è posta. Con Kirito ancora privo di coscienza, il coraggio del corpo di cavalleria potrebbe non bastare! Nel frattempo, Asuna ha effettuato il login nell’Underworld… che ne sarà di lei?

L’EROE È MORTO 20

di Subaruichi

€ 6,00

Il mondo è invaso dai mostri! Per difendersi, il contadino Touka installa sul suo terreno una trappola, con la quale efficacia spera di conquistare anche l’ammirazione della bella Yuna. A cadere nel letale tranello sarà però l’Eroe, venuto a salvare la giornata! Così, la maga al seguito dell’Eroe ne resuscita il corpo e vi imprigiona all’interno… lo spirito del riluttante Touka. Ora l’ex contadino dovrà trovare il modo per sopravvivere, battere i mostri e, già che c’è, sfruttare la popolarità dell’Eroe a suo vantaggio… Ci riuscirà?

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? 9

di O. BABA, A. KAKASHI

€ 6,50

In un mondo parallelo al nostro, l’Eroe e il Re dei demoni si scontrano in una battaglia epica,le cui ripercussioni giungono fino alla nostra realtà, causando la sconcertante esplosione di un’aula scolastica. Una tragedia che miete le vite di un gruppo di studenti, tutti destinati però a reincarnarsi nel mondo parallelo, dove potranno proseguire le loro esistenze. Per una di loro, però, la sorte ha riservato un’ulteriore sorpresa: il corpo nel quale tornerà a vivere non è quello di un essere umano bensì quello di… un ragno!

Per giunta intrappolato in un pericolosissimo dungeon! Armata solo della sua astuzia umana e delle sue conoscenze, la nostra sfortunata eroina dovrà così farsi largo tra i temibili mostri che popolano il dungeon, in un’avventura emozionante e straordinaria. Prosegue il nuovo fenomeno isekai che ha fatto innamorare il Giappone!

SHADOWS HOUSE 4

di SOMATO

€ 6,50

Dal duo di autori della magnifica miniserie Kuro, arriva un nuovo, originale seinen dalle tinte gotiche, già in procinto di diventare un anime dello studio CloverWorks (The Promised Neverland, Horimiya)! In una gigantesca e sperduta villa, vive una famiglia di aristocratici senza volto, vere e proprie ombre i cui unici tratti distinguibili sono le misteriose silhouette. Al loro servizio, come domestici, un gruppo di allegre bambole viventi, che trascorrono la maggior parte del loro tempo a ripulire la fuliggine emessa dai padroni. Tra queste spicca Emilico, la bambola al servizio della figlia minore Kate, ancora in corso di apprendistato sui suoi doveri di assistente. Chi sono realmente gli abitanti della villa? Quali pericoli e oscuri segreti incontreranno Emilico e Kate, mentre si avventurano nei meandri della società delle ombre?

LAND OF THE LUSTROUS 10

di Haruko Ichikawa

€ 7,50

Un’opera imprevedibile che mixa fantasy, fantascienza e metafisica a uno stile di disegno inedito e accattivante. Su un pianeta quasi disabitato, un popolo di “pietre preziose” dalle sembianze umane è preda dei Seleniti, il popolo della Luna, che organizza delle battute di caccia per raccoglierle, farle a pezzi e usarle come ornamenti. In questa società dove saper combattere è tutto, Phos, la fosfofillite, non desidera altro che diventare più forte, potersi difendere e guadagnare il rispetto dei propri compagni. Ma quanti pezzi di sé potrà perdere per raggiungere il suo obiettivo?

MADE IN ABYSS 10

di AKIHITO TsUKUSHI

€ 7,90

Alla ricerca della madre scomparsa, la piccola Riko parte a esplorare il temibile Abisso, una voragine apparentemente infinita che da secoli affascina l’umanità e della quale la mamma era una celebre studiosa. Ha così inzio un’avventura incredibile, che svelerà a Riko e ai suoi inaspettati compagni di viaggio i misteri più pericolosi, impietosi e letali dell’Abisso. Torna la serie culto di Akihito Tsukushi, che ha ispirato il celebre anime!

GAME OF FAMILIA 4

di Mikoto Yamaguchi, D.P.

€ 6,90

Sasae Hatsushima ama la sua famiglia e decide di proteggerla quando, insieme alla matrigna e alle due sorellastre, viene evocato in un altro mondo in cui gli umani sono visti come salvatori: solo loro, infatti, possono fermare l’orda di non-morti che minaccia tutti gli esseri viventi. Per questo, quando è il momento per i quattro di cedere parte del proprio corpo in cambio di poteri divini, Sasae pensa a un piano rischioso e folle… Dall’autrice di Dead Tube, ecco l’isekai più crudo, eccitante e imprevedibile, che scardina gli stereotipi del genere con un “eroe” pronto a tutto!

Zombie 100 5

di H. Aso, K. Takata

€ 5,90

Dopo anni duri come “schiavo” in un’azienda che lo sfruttava, Akira ha sentito il suo spirito spezzarsi. Depresso, dopo il lavoro non fa che guardare, con occhi spenti e invidiosi, film di zombi: sopravvivere a un’apocalisse zombi sarebbe meglio delle sue attuali giornate! Poi, una mattina, si imbatte nel portiere del suo palazzo che sta pranzando… e il pasto è un altro inquilino! Di colpo, l’intera città pullula di morti viventi e, anche se gli tocca correre per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più libero. Inizia così per lui un’importante missione: completare tutti i 100 punti sulla sua lista dei desideri prima che anche lui diventi uno zombi!

super HXEROS 9

di RYOUMA KITADA

€ 6,50

Una misteriosa civiltà di alieni parassiti, i Kiseichu, vuole depredare la razza umana della cosiddetta “Energia H”, l’energia erotica, privandola del desiderio di vivere e portandola all’estinzione. La situazione è critica e, per raddrizzarla, lo studente Retto Enjo dovrà, ehm, unirsi all’ultima linea di difesa contro la minaccia dei Kiseichu: l’organizzazione HxEros, un gruppo di eroi composto da quattro splendide ragazze. Con l’aiuto del dispositivi HxEros, i cinque giovani proteggeranno la Terra dalla devastante “censura” dei mostri invasori!

Violence action 3

di S. Sawada, R. Asai

€ 6,50

Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come molte sue compagne di studi, si mantiene con un lavoretto part-time. Si direbbe una storia come tante, ma la vita di Kei ha poco a che vedere con quella delle altre studentesse: il suo lavoro è quello del sicario e per di più lei è uno dei migliori sulla piazza! Riuscirà a coniugare lo studio e la, ehm, professione senza dare nell’occhio? Un manga esplosivo e travolgente che segna il fantastico esordio dello sceneggiatore Shin Sawada, accompagnato dai disegni mozzafiato di Renji Asai (The Boy and The Beast).

MAGICAL GIRL SPEC-OPS 12

di M. FUKAMI, S. TOKIYA

€ 6,50

La Terra è in pericolo, ma per le magiche paladine che la difenderanno, la vittoria avrà un caro prezzo. E, tre anni dopo, i mostri ritornano: anche le cinque Magical

Girl superstiti guidate dalla liceale Asuka sono quindi costrette a tornare sul campo di battaglia! Continua con un nuovo adrenalinico capitolo la serie che decostruisce il mito delle Magical Girl, già diventata un anime!

NEUN 5

di Tsutomu Takahashi

€ 7,50

Germania nazista, 1940: il Reichsführer delle SS Heinrich Himmler, braccio destro di Hitler, sguinzaglia i suoi sicari più crudeli in una missione segreta: i frutti di un esperimento genetico che coinvolge il Führer devono essere eliminati, insieme a tutti i suoi testimoni. Tra gli obiettivi da eliminare c’è Neun, il nono

bambino a portare in sé il DNA proibito di Hitler… ma il suo guardiano, Theo Becker, è pronto a mettere a ferro e fuoco il Reich pur di mantenere in vita il suo protetto! Un

thriller storico spietato, dalla raffinata mente di Tsutomu Takahashi (Jiraishin, Detonation Island, Sidooh).

TSUGUMI PROJECT 3

di IPPATU

€ 6,50

In un Giappone in rovina, abbandonato da più di due secoli, Leon e il suo gruppo di soldati d’elite devono recuperare un’arma misteriosa, dal potenziale distruttivo tale che il mondo ha preferito schiacciare l’arcipelago giapponese sotto una pioggia di bombe, piuttosto che vederne completato lo sviluppo. Lo sbarco, però, fallisce e Leon si ritrova da solo nella baia di Tokyo. Affamato, allo stremo delle forze e con solo una tuta anti-radiazioni per proteggersi, scopre subito che la città non è deserta come previsto… Inizia qui un viaggio adrenalinico con personaggi carismatici, ambientazioni straordinarie e un bestiario originalissimo che segnerà la vostra immaginazione come ferro rovente!

86 EIGHTY SIX 3

di A. ASATO, M. YOSHIHARA

€ 6,50

Per molto tempo, la Repubblica di San Magnolia è stata attaccata dal suo vicino, l’Impero, che ha creato una serie di veicoli militari senza pilota chiamati Legion. In risposta alla minaccia, la Repubblica ha così sviluppato una tecnologia simile, per equilibrare anch’essi la forza d’attacco del nemico senza il sacrificio di vite umane… Così, almeno, recita la versione ufficiale. Fuori dagli 85 distretti della Repubblica, in un’area in teoria inesistente, continua infatti a combattere senza tregua il distaccamento di giovani donne e uomini noto come Eighty Six!

Kemono Jihen 7

di Sho aimoto

€ 6,00

Un remoto villaggio è scosso da una terrificante visione: cadaveri di animali sono apparsi lungo le strade! Il detective incaricato di risolvere il mistero trova l’aiuto di un

bizzarro giovane del luogo che i coetanei hanno soprannominato “Dorotabo”, come uno yokai che vive nel fango… e il legame tra questo ragazzo e il mondo del sovrannaturale pare non limitarsi al suo nomignolo! Prosegue col botto il nuovo esplosivo shonen di Sho Aimoto!

KINGDOM 49

di YASUHISA HARA

€ 6,90

Continua l’adrenalinico manga storico che ha già ispirato un fortunatissimo anime e un film live action! Migliaia di anni sono passati dal tempo della “Guerra dei 500 anni”, in cui il mondo degli uomini e quello degli dei erano così vicini da creare leggende. È in questo periodo, conosciuto come quello degli Stati Combattenti, che nasce la storia di Xin, un ragazzo destinato a diventare un grande generale, e di tutte le prove che egli sostiene per affermare il suo cammino. Un capolavoro da 40 milioni di copie vendute in Giappone!

INFINI-T FORCE 8

di TATSUNOKO PRODUKTION, KODACHI UKYOU, EJIRI TATSUMA

€ 5,90

La piccola Emi, finita nel ben mezzo di una rapina, desidera con tutte le sue forze che un eroe compaia magicamente a salvarla… E le sue preghiere vengono esaudite! Ma non è un solo eroe a giungere in suo soccorso, bensì quattro: Ken l’Aquila, Tekkaman, Hurricane Polymar e Kyashan! I leggendari eroi di Tatsunoko, riuniti per la prima volta su carta a formare il più straordinario superteam mai visto in Giappone. Il manga che dà una nuova vita alle stelle dell’action create dallo studio, e che è già diventato una serie animata!

Hell’s Paradise 13

di YUJI KAKU

€ 5,90

Ultimo volume per l’esplosiva saga del ninja Gabimaru! Considerato imbattibile ma ormai senza più voglia di vivere, Gabimaru attende stancamente la morte per mano del boia, quando riceve una proposta irrifiutabile: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua esistenza, se accetterà di recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun! Ce la farà?

BUNNY GIRL SENPAI VOL. 1-2 + PETIT DEVIL KOHAI vol. 1-2 BOX

di HAJIME KAMOSHIDA, TSUGUMI NANAMIYA, TSUKUMO ASAKUSA

€ 26,00

Tra tutte le cose che avrebbe potuto trovare in biblioteca, lo studente Sakuta Azusagawa si è imbattuto forse nella più assurda: una giovane vestita da coniglietta, della quale nessuno oltre a lui sembra accorgersi. La ragazza è Mai Sakurajima, un’attrice di un anno più grande di Sakuta, che da qualche giorno pare essere diventata invisibile agli occhi di tutti e che ora cerca di risultare appariscente per testare la gravità del problema. Un mistero vero e proprio che Sakuta definisce “Sindrome dell’adolescenza” e che parrebbe riguardare anche altre studentesse: ci penserà lui a risolvere il puzzle, per spirito di solidarietà e… per avvicinarsi alla splendida Mai! Un racconto irresistibile in due miniserie complete, raccolte in un unico cofanetto per essere godute tutte d’un fiato.

Non tormentarmi, nagatoro! 1 e 2

di Nanashi

€ 6,00

Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato di arte e completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Vive una monotona e tranquilla quotidianità, fino a quando l’incontro in biblioteca con la compagna più giovane Hayase Nagatoro non sconvolge totalmente la sua vita. Nagatoro è esattamente l’opposto di lui: brava nello sport, socievole, circondata dagli amici ed energica, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio… Arriva finalmente in Italia il manga di enorme successo scritto e disegnato da Nanashi, che di recente ha ispirato una popolare serie anime disponibile in streaming gratuito su Crunchyroll!

KOMI CAN’T COMMUNICATE 11 e 12

di Tomohito ODA

€ 5,90

Nella prestigiosa accademia Itan, Komi Shoko è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento algido, che la fa apparire davvero irraggiungibile. Eppure, in verità, Komi non vorrebbe altro che incontrare nuovi amici… se non fosse per un disturbo comunicativo di cui soffre, che glielo rende difficilissimo. Ma la ragazza non demorde: entro la fine del liceo, con l’aiuto del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà a collezionare ben cento amici!

HORIMIYA 16

di HERO, D. hagiwara

€ 5,90

La brillante saga di Horimiya, una delle commedie scolastiche più amate, giunge alla sua conclusione! Kyoko Hori a scuola è una studentessa modello e alla moda, gentile

e ammirata da tutti. Izumi Miyamura è un ragazzo schivo e occhialuto, ritenuto un otaku senza segni particolari. Quando le vite segrete che entrambi portano avanti finiscono per incrociarsi, si scatenano drammi, malintesi e situazioni inaspettate! Per celebrare al meglio questo emozionante finale, Horimiya 16 sarà disponibile anche in

una gustosa “special edition”, con copertina alternativa e in allegato il Memorial Book con tutti le illustrazioni realizzate per la serie dalla disegnatrice Daisuke Hagiwara!

Blue Period 8

di Tsubasa Yamaguchi

€ 6,50

Yatora è un liceale tanto intelligente quanto abulico e privo di stimoli… finché non sperimenta la pittura. Terminato il liceo, decide così di intraprendere una strada più difficile rispetto all’università, che lo accoglierebbe a braccia aperte: puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte. Scoprirà che l’impegno e la volontà di applicarsi non bastano per realizzare un’opera che conquisti, ma che bisogna essere disposti ad aprirsi e comunicare allo spettatore tramite la tela. E anche a soffrire, incassare colpi e rialzarsi. Per Yatora si spalanca un mondo pieno di emozioni e sfide di cui non sospettava l’esistenza!

HYOUKA 13

di HONOBU YONEZAWA, Taskohna

€ 5,90

Il pigro e indolente Hotaro si ritrova a iscriversi a un club del liceo… e a dover indagare, con una gang di nuovi amici, su un misterioso incidente avvenuto nel club stesso più di trent’anni prima! Ispirato alla serie di light novel e all’anime di successo, un giallo scolastico che fonde il quotidiano di giovani protagonisti con intense dosi di dramma e

suspense.

RENT A GIRLFRIEND 5

di REIJI MIYAJIMA

€ 5,90

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima fidanzata, si sente così disperato da… rivolgersi a un servizio online per affittarne una nuova su misura! Incontra così Chizuru, una fanciulla tanto carina e dolce da non crederci. Sarà davvero tutto oro quello che luccica, o nella “vita reale” Chizuru potrebbe non essere altrettanto amabile? Prosegue il nuovo fenomeno che ha sedotto tutti gli appassionati di commedia romantica, già trasposto in un anime di grande successo!

MISSION: YOZAKURA FAMILY 2

di HITSUJI GONDAIRA

€ 5,90

Taiyo Asano è un liceale molto timido e l’unica persona con la quale riesce a parlare è la sua amica d’infanzia, Mutsumi Yozakura… che però, in segreto, è l’ultima discendente di una famigerata famiglia di spie! Quando Mutsumi finisce nei guai per colpa del suo iperprotettivo e insopportabile fratello maggiore Kyoichiro, toccherà a Taiyo entrare in azione: fin dove sarà costretto a spingersi per salvare l’amica? E, soprattutto, ne sarà in grado? Una deliziosa commedia familiare di spionaggio, nominata nel 2020 al Tsugi ni Kuru Manga Taishō Awards.

I diari della speziale 4

di N. HYUUGA, I. NANAO, NEKOKURAGE

€ 6,50

Maomao, una giovane farmacista del quartiere a luci rosse della capitale, viene venduta come sguattera del palazzo imperiale, dove senza farsi notare riesce a proseguire i propri studi di fitoterapia e sulla preparazione dei veleni. Un interesse che si rivelerà fortunato per l’intera corte, permettendo alla ragazza di salvare i figli dell’imperatore da un male che altrimenti li avrebbe uccisi. Maomao attira così le attenzioni del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei piani ben precisi: è tempo che l’ex erborista torni

a preparare pozioni in… ehm… pianta stabile!

LA REGINA D’EGITTO 9

di CHIE INUDOH

€ 6,50

Continua l’affascinante tuffo nell’antico Egitto dalle pagine di Harta (I Giorni della Sposa), uno dei successi manga dell’anno! Hatshepsut, costretta a sposare il fratellastro per permettergli di diventare faraone, passerà alla storia come la regina d’Egitto che ha regnato meglio e più a lungo, e soprattutto come una delle figure femminili più forti e caparbie di sempre. Non perdere il racconto, ricco di emozioni, battaglie e colpi di scena, della sua scalata al potere!

KOWLOON GENERIC ROMANCE 2

di JUN MAYUZUKI

€ 6,50

Nei bassifondi della città murata di Kowloon, un insediamento sovrappopolato e in gran parte non governato della regione di Hong Kong, la trentenne Kujirai e il suo collega Kudo lavorano eroicamente come agenti immobiliari. Tra le mura del più grande labirinto del ventesimo secolo, in una distopia tanto surreale quanto amichevole, si incrociano le vite, i drammi e gli amori di giovani adulti alla ricerca disperata di una nuova vita.

KASANE 9

di Daruma matsuura

€ 6,90

Kasane è una ragazza che, a causa del suo volto deturpato, ha ricevuto dalla vita solo abusi e derisione. Ora, però, ha finalmente un ideale strumento di rivalsa: un rossetto che le permette di “scambiare” temporaneamente il proprio viso con quello di chi riuscirà a baciare. Finalmente libera dal suo disgustoso aspetto e ansiosa di sfogare il rancore covato per anni, soprattutto nei confronti delle persone “belle”, Kasane comincia così la sua vendetta, in una corsa spietata sulla sottile linea che separa la lucidità dalla follia. Continua il tenebroso manga di suspense che ha conquistato il Giappone!

BJ ALEX BOX 1

di MINWHA

€ 19,80

Dopo il trionfo mondiale di Killing Stalking, dalla scuderia coreana di Lezhin arriva un altro originale successo dai toni Boy’s love! Solitario, timido e un po’ frustrato, Dong Gyun ha ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apprenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata? Un racconto appassionante e in bilico tra commedia e dramma, disponibile per intero in due cofanetti completi da collezione.

THE CUL-DESAC IN THE OLD CITY CENTRE

di TAMEKOU

€ 6,90

Dall’autrice di The dream of Cuckoos e A lotus Flower in the Mud, un nuovo volume unico da non perdere per chi adora il Boy’s Love. Nazuna è sempre stato innamorato di Takumi, il fidanzato della sua sorella gemella. Dopo l’improvvisa morte in un incidente della ragazza, i due uomini iniziano una relazione, basata sull’incredibile somiglianza del volto di Nazuna con quello della sorella. Ciò che è nato dal profondo dolore per un lutto potrà diventare vero amore, o rimarrà un disperato tentativo di negare la tragedia di una vita spezzata?

CASTE HEAVEN 7

di Chise Ogawa

€ 6,90

Arriva finalmente in Italia il più celebre Boy’s love della grande Chise Ogawa (Figurati se mi piaci)! Si sa, il liceo è governato da regole crudeli e arbitrarie, e non si tratta di quelle stabilite dall’organizzazione scolastica, da presidi e professori; si tratta bensì delle emozioni incontrollabili degli studenti che frequentano gli istituti, dalle gelosie, alle invidie… alla lussuria. Azusa è da sempre tra i ragazzi più popolari della sua scuola, ma un giorno scoprirà che questo primato, che lui credeva non potesse mai tramontare, non può durare per sempre!

JEALOUSY 2

di SCARLET beriko

€ 6,90

Uichi Rogi vive come amante di uno scrittore, quando si imbatte in uno yakuza venuto a riscuotere un prestito: Akitora Ooyamato. Attratto da lui, Uichi prova a ricorrere a ogni mezzo pur di avvicinarlo ma, per la troppa foga, arriva a sfruttare involontariamente il nome dell’organizzazione malavitosa di cui Akitora è vicecapo, e la situazione

precipita… Ha inizio una nuova saga Boy’s Love in salsa crime, dall’apprezzata autrice di Jackass!

Yondaime

di SCARLET beriko

€ 6,90

Scarlet Beriko, la scottante autrice di Jackass!, torna con un volume unico godibile a sé e che fa da prequel alla saga in salsa crime di Jealousy. Tatsuyuki è destinato a succedere al padre come leader del clan yakuza Ooyamato… ma non ha alcuna intenzione di farlo. Anziché imparare come gestire, ehm, l’azienda di famiglia, preferisce spassarsela e mordere con superficialità il frutto dell’amore. Ma giocare con i sentimenti altrui può essere pericoloso tanto quanto il crimine!

OBSESSED WITH A NAKED MONSTER 2

di OGERETSU TANAKA

€ 6,90

La saga dei giovani e bellissimi protagonisti di Love Whispers, Even in the Rusted Night e The Proper Way to Write Love continua in questa nuova, infuocata serie della grande Ogeretsu Tanaka! Hayashida ha picchiato il suo ex fidanzato ma nel rapporto con l’attuale compagno, Shuna, tutto pare essere diverso. O almeno così sembra

in teoria, perché Hayashida non riesce ancora ad aprirsi completamente con lui. Inoltre, Shuna sta per essere trasferito in un’altra città… È questo l’inizio della fine della giovane relazione?

Jujin Omegaverse: Remnant 4

di Hana Hasumi

€ 6,90

In un mondo nel quale la società è divisa in individui Alpha, Beta e Omega, Daath e sua sorella Bella vivono in orfanotrofio, in attesa del destino che spetta loro in qualità di Omega: vedersi assegnato uno sposo, appena raggiunto il primo calore. Ma Daath non intende separarsi dall’unico familiare che gli resta, specialmente dopo avere scoperto che il prete che dovrebbe dare gli Omega in sposi… li sta invece vendendo come fossero merce!

CARO FRATELLO

di RIYOKO IKEDA

€ 14,00

La giovane Nanako viene invitata a sorpresa a iscriversi a una delle più prestigiose scuole private femminili del Giappone, il Seiran Gakuen. Tra il difficile rapporto con le fredde compagne, che non la considerano all’altezza dello standard dell’istituto, e la travolgente novità delle emozioni che inizia a esplorare nella sua adolescenza, Nanako riflette sulla sua nuova vita in una sorta di diario, confidandosi in forma epistolare al suo fratellastro più grande. Una raffinata e indimenticabile riflessione sui temi della crescita, dall’amore, alla morte, alla fragilità dei sentimenti. Un classico dello shojo manga dell’autrice di Lady Oscar, la grande Riyoko Ikeda, finalmente in un’edizione definitiva in grande formato.

LA FINESTRA DI ORFEO 5

di RIYOKO IKEDA

€ 12,00

Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre l’Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale, la giovane Julius deve affrontare un dramma per lei altrettanto cruciale: la scomparsa del padre. Per ottenere l’eredità a discapito delle sorellastre, figlie di primo letto, Julius è stata costretta dalla madre a fingersi maschio e a iscriversi a un conservatorio maschile, un luogo misterioso dove si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà dalla cosiddetta “finestra di Orfeo” si legherà alla prima fanciulla che vedrà passare… in un amore tragico!

SHOWA 1

di Shigeru Mizuki

€ 19,00

Uno dei più grandi capolavori del manga arriva finalmente in Italia! In quest’opera in parte autobiografica, il maestro Shigeru Mizuki (Kitaro dei cimiteri, Nonnonba)

ripercorre con il suo stile unico la storia del Giappone del periodo Showa (1926-1989), accompagnandoci nei momenti chiave del ventesimo secolo attraverso gli occhi di un narratore sensibile e onesto. Accostando momenti di drammatico fotorealismo alla +sintesi grafica cartoonesca che lo ha reso celebre con Kitaro, Mizuki sovrappone il racconto della storia alla sfera dei sentimenti, oscillando tra senso della meraviglia e satira graffiante senza sconti.

Il terzo occhio 2

di Osamu Tezuka

€ 15,00

Arriva finalmente in Italia lo shonen più celebre di Tezuka dopo Astro Boy, ispiratore di una celebre serie animata! Hosuke Sharaku è uno studente delle scuole medie un po’

particolare: per volontà del suo genitore adottivo, il dr. Kenmochi, sulla sua fronte si trova sempre un enorme cerotto a forma di “X”. Per questo e per il suo aspetto infantile,

Hosuke viene spesso preso in giro dai suo compagni di classe e preferisce la solitudine. Se solo quegli sciocchi ragazzini sapessero che quel cerotto così ridicolo nasconde… un

terzo occhio! In realtà Sharaku è infatti l’ultimo discendente di una civiltà di potentissimi demoni, e, quando ha l’opportunità di aprire il suo terzo occhio, scatena incredibili

superpoteri e lascia emergere un’indole sopita geniale, ma furbetta, dispettosa e perfino imbrogliona. Per scoprire le sue vere origini, Hosuke partirà con i suoi pochi veri amici in una serie di viaggi avventurosi e strabilianti in ogni parte del mondo, dove il pericolo più grande da affrontare sarà… lui stesso!

La fenice 12

di Osamu Tezuka

€ 12,00

Si conclude l’edizione definitiva di uno dei capolavori che meglio trasmette la passione e l’ispirazione di Osamu Tezuka, vera e propria summa dell’ideale di manga, filosofia e storia del Maestro. Dal lontano passato agli ultimi anni della civiltà umana, l’opera segue le tracce del leggendario uccello in grado di reincarnarsi e garantire l’immortalità, in dodici volumi autoconclusivi e ricchi di straordinari sperimentalismi grafici.

BLACK JACK 4

di Osamu Tezuka

€ 12,00

Il chirurgo fuorilegge Black Jack, uno dei personaggi più iconici del manga, fa il suo trionfale ingresso nella Osamushi Collection! Sempre pronto a girare il mondo per portare a termine operazioni impossibili, Black Jack è un individuo misterioso e carismatico, tanto geniale, quanto ribelle. Sebbenesia un medico qualificato, rifiuta di accettare una licenza medica a causa del suo odio e della sfiducia nei confronti della comunità medica. Si ritrova così a svolgere operazioni illegali, spesso per gangster e

criminali, e sempre in cambio di tariffe esorbitanti. Considerato da tutti un orco egoista e indifferente, Black Jack nasconde però un’etica profonda ed è sempre pronto ad aiutare le vittime di crimini e di capitalisti corrotti.

Big x 1

di Osamu Tezuka

€ 15,00

Il maestro Osamu Tezuka torna a sfiorare i temi della Seconda Guerra Mondiale e del nazismo, questa volta nei termini di un manga che mescola azione, satira e un omaggio all’estetica dei supereroi anni ’40. Il dr. Asagumo viene invitato in Germania per collaborare con il Reich alla ricerca di una nuova arma, il Big X. Preoccupato per i possibili effetti di tale strumento, riesce a tardarne i progressi fino al termine della guerra. Vent’anni dopo, in Giappone, un’organizzazione neonazista recupera tuttavia il progetto del Big X e lo porta a compimento, rivelandone l’essenza: un farmaco in grado di espandere il corpo umano senza limitazioni. Toccherà al nipote di Asagumo, Akira, assumerlo e difendere la società dalle macchinazioni dei malvagi!

Dust 8

di Osamu Tezuka

€ 14,00

Durante il suo tragitto, un aereo attraversa in qualche modo il mondo degli spiriti e lì precipita, schiantandosi sulla “Montagna della Vita”. L’impatto frantuma la roccia magica del monte e ne proietta le schegge nei corpi di otto passeggeri, che si ritrovano così a resuscitare. Che queste persone possano proseguire la loro esistenza viola, però, il disegno della Morte, che considera tutto ciò un’aberrazione e assegna a due dei passeggeri, un ragazzo e una ragazza, il compito di porre fine a queste vite “abusive”. Se stai vivendo del tempo che non ti spetta, la Morte troverà un modo per rintracciarti e risolvere il problema, specialmente quando sei uno dei… Dust 8!

CANNIBALE

di YU AKU, KAZUO KAMIMURA

€ 14,00

Sullo sfondo spietato e crudele del mondo dello spettacolo, una giovane ragazza sogna di diventare la più grande star del Giappone. Un obiettivo per il quale è disposta a fare di tutto, anche a divorare chiunque le si pari davanti… Una delle più drammatiche e toccanti collaborazioni tra il maestro Kazuo Kamimura, geniale autore di capolavori del seinen manga come Una gru infreddolita, L’età della convivenza e I fiori del male, e il suo amico di lunga data Yu Aku, tra i parolieri e autori televisivi più influenti della storia giapponese.

SEX & FURY

di BONTEN TARO

€ 14,00

Autore fondamentale del movimento gekiga degli anni Settanta, Bonten Taro sbarca finalmente anche in Italia, in questa antologia con alcuni dei suoi racconti brevi più memorabili, tra i quali il celebre “Sex & Fury”, che ispirò l’omonimo adattamento cinematografico pinku eiga (erotico softcore) del 1973. Un viaggio nel losco mondo della malavita, strettamente legato in Giappone a un’altra arte della quale Taro era maestro assoluto, il tatuaggio, ma anche straordinarie storie di fantasmi, un sorprendente tuffo nella Guerra del Pacifico e la storia del suicidio dello scrittore Yukio Mishima. Mangaka, tatuatore e perfino cantante, Taro è un personaggio geniale a tutto tondo, la cui immensa e memorabile carriera è approfondita, inoltre, da un ricco apparato critico.

RUGGITO E ALTRE STORIE

di Junji Ito

€ 16,00

Durante un’escursione nei boschi, bussola e telefono non sembrano più funzionare e Masaki e Mimura smarriscono la strada. Persi, si imbattono in un’inspiegabile inondazione, con persone disperate trascinate via dalla corrente. Eppure non ha piovuto e, dopo che l’ondata scompare, non resta alcuna traccia d’acqua. Che sta succedendo? E come potranno i due uscire da questo mistero? Il genio assoluto del manga horror, Junji Ito, torna con una nuova collezione di storie brevi da brivido!

Number 5 box VOL. 1-2

di TAIYO MATSUMOTO

€ 36,00

Lo straordinario autore di Tekkon Kinkreet, Sunny, GoGo Monster e I Gatti del Louvre, il maestro Taiyo Matsumoto, torna a stupire ed emozionare con un’opera tra la fantascienza post-apocalittica e l’immaginario supereroico, visivamente ispirata al genio di Moebius. In un mondo ormai quasi del tutto desertico, un gruppo di cinque individui dotati di superpoteri, ultima linea di difesa del pianeta, deve affrontare una crisi al suo interno: uno di loro, No. 5, ha deciso di disertare. Toccherà ai suoi ex compagni dargli ora la caccia… ma No. 5 e la sua misteriosa compagna Matroshka non si lasceranno catturare facilmente! Un seinen dalle atmosfere magiche, dal pennino di uno dei mangaka più celebrati di sempre.

LE MONTAGNE DELLA FOLLIA OMNIBUS

di H.P. LOVECRAFT, GOU TANABE

€ 30,00

Dopo il grande successo dell’edizione cartonata de Il Richiamo di Cthulhu, prosegue la riproposta in veste deluxe degli apprezzati adattamenti manga dei racconti di H.P.

Lovecraft realizzati dal sensei Gou Tanabe. Un’edizione di prestigio, in grande formato e cartonata con copertina in simil pelle, che anche questa volta raccoglie uno dei titoli più celebri del maestro dell’orrore di Providence: Le Montagne della Follia. Nel tentativo di svelare i segreti del Polo Sud, una spedizione scientifica si imbatte invece nelle tracce di una civiltà risalente agli eoni più oscuri della Storia della Terra. Una presenza aliena che popola gli incubi dell’umanità sin da prima che ne avessimo memoria e che, forse, non è ancora estinta. Ci sarà di che rabbrividire, e non solo per il gelo antartico! Un classico fondamentale, che ha influenzato negli anni l’opera di artisti come John Carpenter (La Cosa) e Go Nagai (Devilman).

GEKIMAN! BOX VOL. 1-3

di Go Nagai

€ 35,70

Il racconto della genesi di una delle pietre miliari del manga d’ogni tempo, Devilman, raccontato a fumetti dal suo creatore, il mitico Go Nagai! Segui le vicende di Geki Nagai, una versione romanzata dell’autore, mentre all’inizio della sua carriera lavora e interagisce con personaggi che rispecchiano reali protagonisti del mondo dell’editoria giapponese degli anni Sessanta e Settanta. Cosa ha condotto Nagai dalla commedia satirica de La Scuola Senza Pudore alla saga oscura e iperviolenta di Devilman? Qual è stato il suo rapporto con i vertici della casa editrice e della Toei Animation? Tra aneddoti personali, professionali, e una reinterpretazione moderna dello

stesso Devilman, un vero e proprio tuffo nella storia e nella mente di uno dei più celebri e influenti creativi di tutti i tempi.

SUPER MARIO MANGAMANIA

di YUKIO SAWADA

€ 6,90

Dall’amatissimo universo di Super Mario, una inedita e bizzarra collezione di storie a fumetti con protagonista l’idraulico italiano più famoso del pianeta! Un viaggio esilarante a ridosso degli scenari e delle atmosfere di alcuni dei videogiochi più amati dell’icona del platform Nintendo, da Paper Mario a Super Mario Sunshine a Super Mario Galaxy, puntellato dai commenti dell’autore del manga. Un volume imperdibile per tutti i fan del videogioco… cioè, per chiunque!

POKEMON LA GRANDE AVVENTURA BOX VOL. 20-23

di H. KUSAKA, S. Yamamoto

€ 34,90

La mitica saga manga dei Pokémon prosegue con uno dei suoi capitoli più apprezzati, Nero & Bianco, raccolto integralmente in questo cofanetto assieme al suo seguito ancora inedito in Italia! Nero è un ragazzo della regione di Unima che desidera con tutto se stesso vincere la lega Pokémon, mentre Bianca sogna di raggiungere il successo con i suoi pokémon nel mondo dello spettacolo. Con forza e determinazione, i due giovani inizieranno un viaggio avventuroso e si imbatteranno in mille insidie come il Team Plasma, un gruppo intenzionato a liberare i pokémon dai propri allenatori, e il misterioso N! Due anni dopo, nella regione di Unima fa la sua comparsa Raniero. Quale motivo lo porterà a infiltrarsi nella scuola per allenatori, in cerca di tracce del Team Plasma? E l’altra nuova studentessa, Neve, c’entra forse qualcosa con le sue indagini?

Le novità Edizioni BD di ottobre e novembre 2021

LORE OLYMPUS 1

di RACHEL SMYTHE

€ 25,00

Pettegolezzi scandalosi, feste sfrenate e amore proibito: assisti a cosa fanno gli dei dopo il tramonto in questa rivisitazione elegante e contemporanea di una delle storie più famose della mitologia greca, dalla geniale creatrice Rachel Smythe. Persefone, giovane dea della primavera, è nuova nell’Olimpo. Sua madre, Demetra, l’ha allevata nel regno dei mortali, ma dopo che Persefone ha promesso di addestrarsi come vergine sacra, le è permesso di vivere nel mondo affascinante e in rapido mutamento degli

dei. Quando la sua coinquilina, Artemide, la porta a una festa, la sua intera vita cambia: finisce per incontrare Hades e sente immediatamente accendersi nel suo cuore una scintilla che arde per l’affascinante ma incompreso sovrano degli Inferi. Ora Persefone deve navigare nella confusa politica e nelle relazioni che governano l’Olimpo, scoprendo allo stesso tempo il proprio posto e il proprio potere.

CYCLOPEDIA EXOTICA

di AMINDER DHALIWAL

€ 18,00

Le sale d’attesa degli studi medici, gli spot pubblicitari, i parchi per cani e gli screenshot delle app di appuntamenti catturano le esperienze e le vite interiori della comunità

dei ciclopi; una popolazione in gran parte immigrata, che mostra differenze fisiche rispetto alla maggioranza. Che siano artisti, genitori o studenti di yoga, i ciclopi hanno

la vita dura: affrontano quotidianamente microaggressioni e aperta xenofobia. Tuttavia, sono decisi a trovare l’amore, coltivare la comunità e navigare nella vita insieme alla maggioranza con due occhi con pazienza e occasionali attacchi di rabbia. Serializzata dall’autrice anche su Instagram per i suoi 250.000 follower, questa graphic novel mette in mostra l’arguzia e l’astuta critica socioculturale di Dhaliwal, riconosciuta da critica e pubblico tra i nomi più interessanti e dell’attuale panorama fumettistico mondiale.

BLACK ROCK

di Jacopo Vanni, Dario Sicchio

€ 15,00

Il Villaggio è un luogo misterioso e isolato, dove le persone non hanno nome. L’intera cittadina è circondata da un enorme cerchio di cenere, su cui vigila l’impenetrabile figura del Guardiano. Quest’uomo ha il compito di difendere gli abitanti del Villaggio da Loro, esseri innominabili che dimorano tra le evanescenti Montagne Nere. Loro non si fanno vedere, ma di tanto in tanto inviano i Pellegrini, messaggeri che tentano di convincere gli abitanti a varcare il confine e passare dall’altra parte. Chi sono le oscure

divinità che abitano oltre l’orizzonte del Villaggio? E chi è il Guardiano, il misterioso protettore del confine di cenere? Ma soprattutto… cosa c’è dall’altra parte?

SEVEN SECRETS 2

di TOM TAYLOR, DANIELE DI NICUOLO

€ 15,00

Torna con un nuovo, adrenalinico volume il thriller del pluripremiato sceneggiatore Tom Taylor, autore best seller del New York Times (Suicide Squad, Injustice, Friendly Neighbourhood Spider-Man), e del talentuoso artista milanese Daniele Di Nicuolo (Mighty Morphin Power Rangers)! Per secoli, l’Ordine si è affidato a Custodi e Detentori per proteggere il mondo da sette dei segreti più sconvolgenti della Storia, che oggi mantiene al sicuro all’interno di sette valigette. Quando la sua fortezza viene attaccata da un nemico che sa troppo e che è disposto a uccidere per ottenere ciò che vuole, l’intero Ordine deve affrontare la sua più grande paura: che i segreti possano essere rivelati al mondo, mettendolo in pericolo. Toccherà al più recente affilato dell’Ordine, Caspar, scoprire la verità dei segreti prima che lo faccia il nemico, e difendere tutto dal potere di poche pesantissime parole nascoste dall’inizio dei tempi!

SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN 4

di JAMES TYNION IV, WERTHER DELL’EDERA

€ 15,00

Inizia un nuovo arco narrativo per l’elettrizzante action-horror che ha fatto innamorare gli USA! Quali scioccanti circostanze hanno condotto Erica tra gli Slaughter, dando il là alla sua carriera di cacciatrice di mostri… e cosa ha dovuto fare per unirsi all’Ordine di San Giorgio? Preparatevi a essere scaraventati nel terrificante passato della serie, prima degli eventi che hanno portato Erica a Archer’s Peak! Una serie originale che mescola misteri alla Twin Peaks all’azione e ai toni sovrannaturali di Buffy

e Supernatural, dalla penna della stella James Tynion IV (Batman, Joker) e dal talento grafico tutto italiano di Werther Dell’Edera (Batman/ Dylan Dog, Il Corvo: memento mori, Le voci ell’acqua).

Dark Age 4

di CULLEN BUNN, JUAN DOE

€ 15,00

Si conclude la tenebrosa e affascinante rilettura del Diluvio Universale, del team stellare di Cullen Bunn (Deadpool, Venom, Harrow County) e Juan Doe (I Fantastici Quattro). I comportamenti malvagi dell’umanità hanno spinto il Signore a distruggere il mondo con un diluvio. Shrae, potente stregone che si è macchiato di innumerevoli atrocità, riceve così dal Diavolo un incarico particolare: costruire un’arca per salvare dall’imminente catastrofe le creature dell’oscurità, dai vampiri, alle chimere. E non solo: per garantire cibo ai mostri, sarà suo compito aiutare Noè e il suo carico a sopravvivere, senza farsi scoprire ed eludendo l’esercito di angeli a caccia di peccatori.

GLI SQUALIFICATI

di DELIA PARISE

€ 15,00